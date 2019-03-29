Стадион: Райн-Неккар-Арена Зрители: 28350
4:1
Конец матча
1:0
10' ГолБельфодиль Исхак
1:1
17' ГолФолланд Кевин
30' Желтая карточкаГриллич Флориан
37' Желтая карточкаБейли Леон
38' Желтая карточкаХюбнер Бенжамин
2:1
51' Гол в свои воротаБендер Свен
3:1
61' ГолБельфодиль Исхак
4:1
79' ГолКрамарич Андрей
85' Желтая карточкаХавец Кай
Новости после матча
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"Хоффенхайм" разгромил "Байер" — 00:26
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Второй тайм
92'
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92'
Хоффенхайм заслуженно побеждает в отличном матче
92'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
91'
91'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
91'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
90'
Хавец Кай из команды Байер Леверкузен направляет мяч в штрафную площадку, но Бауманн Оливер выбегает и ловит мяч
89'
Хоффенхайм контролирует мяч.
88'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
88'
Какой промах! Хавец Кай имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
88'
Вайзер Митчелл из команды Байер Леверкузен отправил кросс в штрафную...
88'
Удар от ворот произведет Байер Леверкузен
87'
Матч возобновлен
87'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
87'
Тактическая замена. Бельфодиль Исхак уходит с поля и его заменяет Бисакшич Эрмин
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
ШАНС! Бельфодиль Исхак нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
85'
Глупую желтую получил Хавец Кай за то, что отбил ногой мяч после свистка
85'
Хавец Кай из команды Байер Леверкузен в офсайде
84'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
84'
Баумгартлингер Юлиан не смог попасть в створ ударом издали
83'
Аларио Лукас из команды Байер Леверкузен в офсайде
83'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Леверкузен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
82'
Бельфодиль Исхак не смог попасть в створ ударом издали
82'
Хоффенхайм начинает контратаку
82'
80'
Тактическая замена. Бейли Леон уходит с поля и его заменяет Аларио Лукас
80'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
80'
Команда Хоффенхайм забила мяч, хотя лучше играли соперники
79'
Бельфодиль Исхак сделал результативную передачу.
79'
Г О О О О Л - Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм забил гол! Легко это для такого игрока, как Крамарич Андрей
79'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
79'
Отто Давид из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Хоффенхайм начинает контратаку
79'
Вайзер Митчелл из команды Байер Леверкузен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Хоффенхайм контролирует мяч.
78'
Хавец Кай из команды Байер Леверкузен в офсайде
78'
77'
Брандт Юлиан из команды Байер Леверкузен отправил кросс в штрафную...
76'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
76'
Та Джонатан из команды Байер Леверкузен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Байер Леверкузен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
76'
Фолланд Кевин из команды Байер Леверкузен отправил кросс в штрафную...
75'
Байер Леверкузен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
74'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
74'
Тактическая замена. Биттенкорт Леонардо уходит с поля и его заменяет Отто Давид
74'
Та Джонатан из команды Байер Леверкузен не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
74'
Бейли Леон из команды Байер Леверкузен отправил кросс в штрафную...
74'
Та Джонатан из команды Байер Леверкузен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
74'
Бейли Леон из команды Байер Леверкузен подал угловой слева.
73'
73'
Бейли Леон из команды Байер Леверкузен делает пас партнеру.
73'
Брандт Юлиан из команды Байер Леверкузен отправил кросс в штрафную...
72'
Фолланд Кевин из команды Байер Леверкузен в офсайде
72'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
72'
Судья свистит. Бренет Джошуа атаковал сзади соперника. Это Хавец Кай заработал своей команде штрафной
71'
71'
Арангис Чарлес из команды Байер Леверкузен отправил кросс в штрафную...
71'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Леверкузен нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
71'
Бейли Леон из команды Байер Леверкузен подал угловой слева.
70'
Бейли Леон из команды Байер Леверкузен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Байер Леверкузен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
70'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
Байер Леверкузен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Удар от ворот произведет Байер Леверкузен
68'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Леверкузен играет слишком грубо. Биттенкорт Леонардо оказался на газоне.
67'
Хоффенхайм контролирует мяч.
66'
Байер Леверкузен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Судья сигнализирует, что Амири Надим из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Баумгартлингер Юлиан
65'
Брандт Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
65'
Вайзер Митчелл из команды Байер Леверкузен отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
63'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
Арангис Чарлес мяч отрикошетил от ворот
63'
Фолланд Кевин из команды Байер Леверкузен делает пас партнеру.
63'
63'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
62'
62'
Бейли Леон из команды Байер Леверкузен отправил кросс в штрафную...
61'
Гриллич Флориан сделал результативную передачу.
61'
Г О О О О Л - Бельфодиль Исхак изменил счет на табло!
61'
Отличные скиллы показывает Бельфодиль Исхак, обводя своих соперников
61'
Гриллич Флориан делает длинную передачу вперед
61'
Хоффенхайм начинает контратаку
60'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
60'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Бейли Леон имел все шансы забить, но Бауманн Оливер сделал отличный сейв!
59'
Брандт Юлиан из команды Байер Леверкузен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Байер Леверкузен начинает контратаку
58'
58'
Бейли Леон из команды Байер Леверкузен подал угловой справа.
58'
Хороший удар издали нанес Вайзер Митчелл, но отличный сейв сделал Бауманн Оливер. Угловой.
58'
Демирбай Керем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
Брандт Юлиан мяч отрикошетил от ворот
57'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
56'
Байер Леверкузен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Едвай Тин из команды Байер Леверкузен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Едвай Тин из команды Байер Леверкузен идет с мячом вперед на обострение...
55'
Байер Леверкузен контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
54'
Вайзер Митчелл из команды Байер Леверкузен играет слишком грубо. Бельфодиль Исхак оказался на газоне.
53'
Судья сигнализирует, что Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Арангис Чарлес
53'
Судья сигнализирует, что Демирбай Керем из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Бейли Леон
53'
Байер Леверкузен контролирует мяч.
51'
Г О О О О Л - Бендер Свен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
51'
Кадержабек Павел сделал результативную передачу.
51'
Амири Надим нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
51'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
51'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Матч возобновлен
51'
Жоэлинтон получил травму и заменен. Амири Надим выходит на поле.
50'
Жоэлинтон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
49'
Жоэлинтон возвращается на поле.
49'
Матч возобновлен
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Жоэлинтон получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Жоэлинтон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
46'
Удар от ворот произведет Байер Леверкузен
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
48'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Вайзер Митчелл пострадал.
47'
Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Удар от ворот произведет Байер Леверкузен
46'
Шанс! Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо
46'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Вайзер Митчелл из команды Байер Леверкузен играет слишком грубо. Бельфодиль Исхак оказался на газоне.
46'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
45'
Удар от ворот произведет Байер Леверкузен
44'
ШАНС! Бельфодиль Исхак нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
44'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
44'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Судья сигнализирует, что Едвай Тин из команды Байер Леверкузен поставил подножку. Пострадал Кадержабек Павел
43'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
42'
ШАНС! Брандт Юлиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Хавец Кай из команды Байер Леверкузен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
41'
41'
40'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
39'
Байер Леверкузен контролирует мяч.
38'
Матч возобновлен
38'
Хюбнер Бенжамин получает желтую карточку за неспортивное поведение
37'
Бейли Леон получает желтую карточку за неспортивное поведение
37'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
37'
Бейли Леон из команды Байер Леверкузен играет слишком грубо. Бренет Джошуа оказался на газоне.
36'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Матч возобновлен
36'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
36'
Бендер Ларс получил травму и заменен. Вайзер Митчелл выходит на поле.
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Бендер Ларс получил травму и медбригада забирает его с поля.
36'
Бендер Ларс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Удар от ворот произведет Байер Леверкузен
34'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
34'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
34'
Баумгартлингер Юлиан наказан за толчок Биттенкорт Леонардо
34'
Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
33'
Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм в офсайде
32'
Головой пробил Хюбнер Бенжамин, но голкипер отбил его в поле!
32'
31'
Бендер Ларс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
31'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
31'
Брандт Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Гриллич Флориан получил желтую карточку от судьи
30'
Безумный фол. Гриллич Флориан грубо играет против соперника. Пострадал Хавец Кай
30'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
30'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм в офсайде
29'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
28'
Байер Леверкузен контролирует мяч.
27'
Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Бендер Ларс пострадал.
27'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Беллараби Карим получил травму и заменен. Арангис Чарлес выходит на поле.
25'
Хорошую попытку сделал Фолланд Кевин. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
24'
Удар от ворот произведет Байер Леверкузен
24'
Матч возобновлен
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Беллараби Карим получил травму и медбригада забирает его с поля.
23'
Беллараби Карим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Демирбай Керем не смог попасть в створ ударом издали
22'
Хоффенхайм начинает контратаку
21'
21'
Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
21'
Как он промахнулся? Фолланд Кевин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
21'
Беллараби Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Брандт Юлиан из команды Байер Леверкузен делает пас партнеру.
20'
Бендер Ларс из команды Байер Леверкузен навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
20'
Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Хоффенхайм начинает контратаку
19'
18'
Байер Леверкузен контролирует мяч.
17'
Брандт Юлиан сделал результативную передачу.
17'
ГОООООЛ - Фолланд Кевин Байер Леверкузен забивает ударом головой
17'
Брандт Юлиан из команды Байер Леверкузен делает отличный кросс...
17'
Бренет Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Фолланд Кевин из команды Байер Леверкузен отправил кросс в штрафную...
16'
Кадержабек Павел задерживает мяч рукой
16'
Байер Леверкузен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Байер Леверкузен контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
14'
Удар от ворот произведет Байер Леверкузен
14'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
13'
Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
13'
Шанс! Фолланд Кевин из команды Байер Леверкузен пробил головой, но мимо
13'
12'
Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Отличный командный гол!
10'
Крамарич Андрей сделал результативную передачу.
10'
Г О О О О Л - Бельфодиль Исхак изменил счет на табло!
10'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
10'
Хоффенхайм начинает контратаку
10'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
9'
Матч возобновится спорным мячом
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Бейли Леон нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Байер Леверкузен начинает контратаку
8'
Бендер Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
8'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Байер Леверкузен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
6'
Бейли Леон из команды Байер Леверкузен отдал передачу, которая была заблокирована.
5'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
4'
Гриллич Флориан задерживает мяч рукой
4'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
3'
Бейли Леон из команды Байер Леверкузен подал угловой справа.
3'
Бейли Леон из команды Байер Леверкузен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
Брандт Юлиан из команды Байер Леверкузен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Байер Леверкузен начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Малайзия: Суперлига
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Молдова: Национальный дивизион
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Суперкубок КАФ (Финал)
США: МЛС
США: ЮСЛ
США: ЮСЛ. Лига 1
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Челлендж Лига
Шотландия: .Чемпионшип
Южная Корея: K-Лига 1
Япония: Джей-лига
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