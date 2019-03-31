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Стадион: Зрители: 51500
Айнтрахт Фр
3:0
Конец матча
Штуттгарт
0'
39' Желтая карточка
Инсуа Эмилиано
41' Желтая карточка
Халлер Себастьен
1:0
45' Гол
Костич Филип
58' Желтая карточка
Хасебе Макото
2:0
64' Гол
Костич Филип
3:0
84' Гол
Йович Лука
90'+1
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
89'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Тактическая замена. Костич Филип уходит с поля и его заменяет Виллемс Джетро
88'
Штутгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Айнтрахт Франкфурт контролирует мяч.
87'
Йович Лука из команды Айнтрахт Франкфурт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Тактическая замена. Ребич Анте уходит с поля и его заменяет Пасьенса Гонсало
85'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
84'
Да Коста Данни сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Йович Лука изменил счет на табло!
84'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Франкфурт делает пас партнеру.
84'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Франкфурт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Кемпф Марк-Оливер из команды Штутгарт поставил подножку. Пострадал Де Гузман Джонатан
83'
Айнтрахт Франкфурт контролирует мяч.
82'
Инсуа Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...
Угловой
82'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Франкфурт разыграл угловой с правого угла.
82'
Инсуа Эмилиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
82'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Франкфурт подал угловой справа.
81'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Франкфурт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
80'
Ребич Анте наказан за толчок Кабак Озан
80'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
79'
Штутгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Тактическая замена. Гонсалес Николас уходит с поля и его заменяет Гомес Марио
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт поставил подножку. Пострадал Бек Андреас
78'
Штутгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Инсуа Эмилиано из команды Штутгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
77'
Йович Лука из команды Айнтрахт Франкфурт в офсайде
77'
После дальнего удара, который нанес Кабак Озан мяч отбит вратарем
76'
Штутгарт контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
75'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Халлер Себастьен получил травму и заменен. Де Гузман Джонатан выходит на поле.
Травма, повреждение
75'
Айнтрахт Франкфурт остается без одного игрока, потому что Халлер Себастьен уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
Травма, повреждение
75'
Халлер Себастьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Штутгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Штутгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Йович Лука из команды Айнтрахт Франкфурт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
73'
Отличные скиллы показывает Йович Лука, обводя своих соперников
73'
Ребич Анте разрезает оборону соперника отличным пасом
72'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Тактическая замена. Цубер Стивен уходит с поля и его заменяет Аого Деннис
72'
ШАНС! Ребич Анте нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Франкфурт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Удар от ворот произведет Штутгарт
71'
Йович Лука из команды Айнтрахт Франкфурт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
71'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Франкфурт делает передачу одноклубнику.
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
70'
Да Коста Данни наказан за толчок Кастро Гонсало
69'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
69'
Плохо сыграл Роде Себастьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
69'
Инсуа Эмилиано из команды Штутгарт делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
68'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Франкфурт толкнул локтем оппонента. Это Кемпф Марк-Оливер заработал фол
68'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Дидави Даниэль из команды Штутгарт делает навес прямо в штрафную.
68'
Кастро Гонсало из команды Штутгарт делает пас партнеру.
Офсайд
67'
Йович Лука из команды Айнтрахт Франкфурт в офсайде
67'
Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Эшвайн Александер нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Отличные скиллы показывает Эшвайн Александер, обводя своих соперников
Офсайд
66'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Франкфурт в офсайде
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
64'
Ребич Анте сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Костич Филип изменил счет на табло!
64'
Фернандеш Желсон разрезает оборону соперника отличным пасом
64'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Кастро Гонсало навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Франкфурт опасно и грубо сыграл. Эшвайн Александер пострадал.
64'
Кабак Озан из команды Штутгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
63'
Плохо сыграл Кемпф Марк-Оливер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...
63'
Штутгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
62'
Гонсалес Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Штутгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Франкфурт делает неудачный навес.
61'
Отличные скиллы показывает Да Коста Данни, обводя своих соперников
61'
Удар от ворот произведет Штутгарт
60'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Франкфурт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
59'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
58'
Хасебе Макото получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
58'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Франкфурт опасно и грубо сыграл. Эшвайн Александер пострадал.
58'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...
58'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Штутгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
56'
Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Франкфурт опасно и грубо сыграл. Цубер Стивен пострадал.
56'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Франкфурт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
56'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Франкфурт делает пас партнеру.
56'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Франкфурт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Штутгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Кемпф Марк-Оливер из команды Штутгарт поставил подножку. Пострадал Халлер Себастьен
53'
Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Кастро Гонсало из команды Штутгарт подал угловой справа.
53'
Эшвайн Александер нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
53'
Отличные скиллы показывает Эшвайн Александер, обводя своих соперников
53'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Франкфурт подал угловой слева.
52'
Дидави Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Сегодняшная посещаемость составляет 51500 болельщиков
Угловой
52'
Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт разыграл угловой с правого угла.
51'
Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт отдал передачу, которая была заблокирована.
51'
Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт идет с мячом вперед на обострение...
51'
Айнтрахт Франкфурт начинает контратаку
51'
Цубер Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Кастро Гонсало из команды Штутгарт подал угловой слева.
50'
Н'Дика Эван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Инсуа Эмилиано из команды Штутгарт отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
50'
Штутгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Штутгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Штутгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
49'
Гонсалес Николас из команды Штутгарт в офсайде
49'
Трапп Кевин делает длинную передачу вперед
48'
После дальнего удара, который нанес Ребич Анте мяч отбит вратарем
47'
Удар от ворот произведет Штутгарт
47'
Штутгарт контролирует мяч.
46'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Франкфурт
46'
Кемпф Марк-Оливер из команды Штутгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Штутгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Штутгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Штутгарт контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Костич Филип забивает!
46'
Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт идет с мячом вперед на обострение...
46'
Йович Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Удар от ворот произведет Штутгарт
45'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Франкфурт делает неудачный навес.
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
44'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Йович Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Кастро Гонсало из команды Штутгарт подал угловой слева.
43'
Инсуа Эмилиано из команды Штутгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Инсуа Эмилиано из команды Штутгарт идет с мячом вперед на обострение...
43'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Дидави Даниэль из команды Штутгарт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
42'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
41'
Кемпф Марк-Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
41'
Халлер Себастьен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
40'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Франкфурт опасно и грубо сыграл. Кемпф Марк-Оливер пострадал.
40'
Удар от ворот произведет Штутгарт
40'
ШАНС! Йович Лука нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
Отличные скиллы показывает Йович Лука, обводя своих соперников
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Желтая карточка
39'
Инсуа Эмилиано получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Инсуа Эмилиано из команды Штутгарт играет слишком грубо. Да Коста Данни оказался на газоне.
38'
Удар от ворот произведет Штутгарт
38'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Франкфурт делает неудачный навес.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Роде Себастьян из команды Айнтрахт Франкфурт поставил подножку. Пострадал Гонсалес Николас
37'
Штутгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Франкфурт
37'
Кабак Озан из команды Штутгарт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
37'
Дидави Даниэль из команды Штутгарт делает пас партнеру.
37'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Эшвайн Александер из команды Штутгарт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Йович Лука из команды Айнтрахт Франкфурт поставил подножку. Пострадал Бек Андреас
36'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
36'
Гонсалес Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Штутгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
34'
Штутгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
34'
Гентнер Кристиан получил травму и заменен. Дидави Даниэль выходит на поле.
Травма, повреждение
33'
Штутгарт остается без одного игрока, потому что Гентнер Кристиан уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
Травма, повреждение
33'
Гентнер Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Франкфурт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Отличные скиллы показывает Ребич Анте, обводя своих соперников
31'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...
31'
Айнтрахт Франкфурт имеет хороший шанс забить.
31'
Штутгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
Штутгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Кабак Озан из команды Штутгарт поставил подножку. Пострадал Халлер Себастьен
29'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Цубер Стивен из команды Штутгарт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Ребич Анте наказан за толчок Кабак Озан
28'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Да Коста Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Кастро Гонсало из команды Штутгарт подал угловой справа.
27'
Эшвайн Александер из команды Штутгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Удар от ворот произведет Штутгарт
27'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Франкфурт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Вратарь парирует удар, который нанес Роде Себастьян, и мяч снова в игре
26'
Вратарь парирует удар, который нанес Йович Лука, и мяч снова в игре
26'
Халлер Себастьен разрезает оборону соперника отличным пасом
Фол, нарушение
26'
Гонсалес Николас из команды Штутгарт толкнул локтем оппонента. Это Хасебе Макото заработал фол
25'
Штутгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
25'
Штутгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Бек Андреас из команды Штутгарт отправил кросс в штрафную...
24'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Павар Бенджамин из команды Штутгарт играет слишком грубо. Ребич Анте оказался на газоне.
22'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Гентнер Кристиан из команды Штутгарт отправил кросс в штрафную...
22'
Йович Лука из команды Айнтрахт Франкфурт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
22'
Айнтрахт Франкфурт начинает контратаку
21'
Эшвайн Александер нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Цубер Стивен из команды Штутгарт делает пас партнеру.
21'
Инсуа Эмилиано из команды Штутгарт делает пас партнеру.
21'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Цубер Стивен из команды Штутгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
20'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Хинтереггер Мартин из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...
19'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Франкфурт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Айнтрахт Франкфурт начинает контратаку
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Йович Лука из команды Айнтрахт Франкфурт поставил подножку. Пострадал Инсуа Эмилиано
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Бек Андреас из команды Штутгарт поставил подножку. Пострадал Костич Филип
16'
Инсуа Эмилиано из команды Штутгарт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Штутгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Франкфурт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
Отличные скиллы показывает Халлер Себастьен, обводя своих соперников
15'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Франкфурт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Франкфурт
15'
Кастро Гонсало из команды Штутгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Штутгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
14'
Йович Лука из команды Айнтрахт Франкфурт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Франкфурт делает пас партнеру.
13'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Франкфурт
13'
ШАНС! Кабак Озан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Отличные скиллы показывает Кабак Озан, обводя своих соперников
12'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
11'
Эшвайн Александер из команды Штутгарт в офсайде
11'
Удар от ворот произведет Штутгарт
11'
Костич Филип решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
10'
Гентнер Кристиан из команды Штутгарт опасно и грубо сыграл. Ребич Анте пострадал.
10'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
Цубер Стивен бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
9'
Эшвайн Александер из команды Штутгарт делает передачу одноклубнику.
9'
Инсуа Эмилиано из команды Штутгарт отправил кросс в штрафную...
9'
Штутгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
9'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Франкфурт играет слишком грубо. Кастро Гонсало оказался на газоне.
8'
Штутгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Штутгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
7'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Кемпф Марк-Оливер и попал в каркас ворот!
Угловой
6'
Кастро Гонсало из команды Штутгарт подал угловой слева.
6'
Хасебе Макото предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Отличные скиллы показывает Гонсалес Николас, обводя своих соперников
6'
Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Франкфурт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Штутгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
4'
Штутгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
4'
Гонсалес Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Франкфурт делает пас партнеру.
3'
Цилер Рон-Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт подал угловой справа.
3'
Павар Бенджамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Отличные скиллы показывает Йович Лука, обводя своих соперников
3'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Франкфурт делает пас партнеру.
2'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Штутгарт контролирует мяч.
1'
Штутгарт контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Айнтрахт Франкфурт начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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