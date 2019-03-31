Стадион: Коммерцбанк-Арена Зрители: 51500
3:0
Конец матча
39' Желтая карточкаИнсуа Эмилиано
41' Желтая карточкаХаллер Себастьен
1:0
45' ГолКостич Филип
58' Желтая карточкаХасебе Макото
2:0
64' ГолКостич Филип
3:0
84' ГолЙович Лука
Новости после матча
Второй тайм
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
89'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Тактическая замена. Костич Филип уходит с поля и его заменяет Виллемс Джетро
88'
Штутгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Айнтрахт Франкфурт контролирует мяч.
87'
Йович Лука из команды Айнтрахт Франкфурт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Тактическая замена. Ребич Анте уходит с поля и его заменяет Пасьенса Гонсало
85'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
84'
Да Коста Данни сделал результативную передачу.
84'
Г О О О О Л - Йович Лука изменил счет на табло!
84'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Франкфурт делает пас партнеру.
84'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Франкфурт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Судья сигнализирует, что Кемпф Марк-Оливер из команды Штутгарт поставил подножку. Пострадал Де Гузман Джонатан
83'
Айнтрахт Франкфурт контролирует мяч.
82'
Инсуа Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...
82'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Франкфурт разыграл угловой с правого угла.
82'
Инсуа Эмилиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Франкфурт подал угловой справа.
81'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Франкфурт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
81'
Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...
80'
Ребич Анте наказан за толчок Кабак Озан
80'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
79'
Штутгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Тактическая замена. Гонсалес Николас уходит с поля и его заменяет Гомес Марио
79'
Судья сигнализирует, что Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт поставил подножку. Пострадал Бек Андреас
78'
Штутгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Инсуа Эмилиано из команды Штутгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Йович Лука из команды Айнтрахт Франкфурт в офсайде
77'
После дальнего удара, который нанес Кабак Озан мяч отбит вратарем
76'
Штутгарт контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
75'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Халлер Себастьен получил травму и заменен. Де Гузман Джонатан выходит на поле.
75'
Айнтрахт Франкфурт остается без одного игрока, потому что Халлер Себастьен уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
75'
Халлер Себастьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Штутгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Штутгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Йович Лука из команды Айнтрахт Франкфурт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
73'
73'
Ребич Анте разрезает оборону соперника отличным пасом
72'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Тактическая замена. Цубер Стивен уходит с поля и его заменяет Аого Деннис
72'
ШАНС! Ребич Анте нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Франкфурт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Удар от ворот произведет Штутгарт
71'
Йович Лука из команды Айнтрахт Франкфурт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
71'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Франкфурт делает передачу одноклубнику.
71'
Эшвайн Александер наказан за толчок Хинтереггер Мартин
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
70'
Да Коста Данни наказан за толчок Кастро Гонсало
69'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
69'
Плохо сыграл Роде Себастьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
69'
Инсуа Эмилиано из команды Штутгарт делает навес прямо в штрафную.
68'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Франкфурт толкнул локтем оппонента. Это Кемпф Марк-Оливер заработал фол
68'
68'
Дидави Даниэль из команды Штутгарт делает навес прямо в штрафную.
68'
Кастро Гонсало из команды Штутгарт делает пас партнеру.
67'
Йович Лука из команды Айнтрахт Франкфурт в офсайде
67'
Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Эшвайн Александер нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Отличные скиллы показывает Эшвайн Александер, обводя своих соперников
66'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Франкфурт в офсайде
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
64'
Ребич Анте сделал результативную передачу.
64'
Г О О О О Л - Костич Филип изменил счет на табло!
64'
Фернандеш Желсон разрезает оборону соперника отличным пасом
64'
64'
Кастро Гонсало навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Франкфурт опасно и грубо сыграл. Эшвайн Александер пострадал.
64'
Кабак Озан из команды Штутгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
63'
Плохо сыграл Кемпф Марк-Оливер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...
63'
Штутгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Матч возобновлен
62'
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Штутгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
61'
Отличные скиллы показывает Да Коста Данни, обводя своих соперников
61'
Удар от ворот произведет Штутгарт
60'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Франкфурт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
59'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Хасебе Макото получил желтую карточку от судьи
58'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Франкфурт опасно и грубо сыграл. Эшвайн Александер пострадал.
58'
58'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...
58'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Штутгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Франкфурт опасно и грубо сыграл. Цубер Стивен пострадал.
56'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Франкфурт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
56'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Франкфурт делает пас партнеру.
56'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Франкфурт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Штутгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
54'
Судья сигнализирует, что Кемпф Марк-Оливер из команды Штутгарт поставил подножку. Пострадал Халлер Себастьен
53'
Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Кастро Гонсало из команды Штутгарт подал угловой справа.
53'
Эшвайн Александер нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
53'
Отличные скиллы показывает Эшвайн Александер, обводя своих соперников
53'
53'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Франкфурт подал угловой слева.
52'
Дидави Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Сегодняшная посещаемость составляет 51500 болельщиков
52'
Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт разыграл угловой с правого угла.
51'
Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт отдал передачу, которая была заблокирована.
51'
Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт идет с мячом вперед на обострение...
51'
Айнтрахт Франкфурт начинает контратаку
51'
Цубер Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
50'
50'
Н'Дика Эван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Инсуа Эмилиано из команды Штутгарт отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
50'
Штутгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Штутгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Штутгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Гонсалес Николас из команды Штутгарт в офсайде
49'
Трапп Кевин делает длинную передачу вперед
48'
После дальнего удара, который нанес Ребич Анте мяч отбит вратарем
47'
Удар от ворот произведет Штутгарт
47'
Штутгарт контролирует мяч.
46'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Франкфурт
46'
Кемпф Марк-Оливер из команды Штутгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Штутгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Штутгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Штутгарт контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Г О О О О Л - Костич Филип забивает!
46'
Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт идет с мячом вперед на обострение...
46'
Йович Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Удар от ворот произведет Штутгарт
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
44'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Йович Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
Инсуа Эмилиано из команды Штутгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Инсуа Эмилиано из команды Штутгарт идет с мячом вперед на обострение...
43'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Дидави Даниэль из команды Штутгарт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
42'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Кемпф Марк-Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Халлер Себастьен получил желтую карточку от судьи
40'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Франкфурт опасно и грубо сыграл. Кемпф Марк-Оливер пострадал.
40'
Удар от ворот произведет Штутгарт
40'
ШАНС! Йович Лука нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
39'
Инсуа Эмилиано получил желтую карточку от судьи
39'
Инсуа Эмилиано из команды Штутгарт играет слишком грубо. Да Коста Данни оказался на газоне.
38'
Удар от ворот произведет Штутгарт
38'
38'
Судья сигнализирует, что Роде Себастьян из команды Айнтрахт Франкфурт поставил подножку. Пострадал Гонсалес Николас
37'
Штутгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Франкфурт
37'
Кабак Озан из команды Штутгарт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
37'
Дидави Даниэль из команды Штутгарт делает пас партнеру.
37'
37'
Эшвайн Александер из команды Штутгарт отправил кросс в штрафную...
36'
Судья сигнализирует, что Йович Лука из команды Айнтрахт Франкфурт поставил подножку. Пострадал Бек Андреас
36'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Матч возобновлен
36'
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Штутгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
34'
Штутгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
34'
Гентнер Кристиан получил травму и заменен. Дидави Даниэль выходит на поле.
33'
Штутгарт остается без одного игрока, потому что Гентнер Кристиан уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
33'
Гентнер Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Франкфурт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Отличные скиллы показывает Ребич Анте, обводя своих соперников
31'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...
31'
Айнтрахт Франкфурт имеет хороший шанс забить.
31'
Штутгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
Штутгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Судья сигнализирует, что Кабак Озан из команды Штутгарт поставил подножку. Пострадал Халлер Себастьен
29'
29'
Цубер Стивен из команды Штутгарт отправил кросс в штрафную...
28'
Ребич Анте наказан за толчок Кабак Озан
28'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Да Коста Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Кастро Гонсало из команды Штутгарт подал угловой справа.
27'
Эшвайн Александер из команды Штутгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Удар от ворот произведет Штутгарт
27'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Франкфурт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Вратарь парирует удар, который нанес Роде Себастьян, и мяч снова в игре
26'
Вратарь парирует удар, который нанес Йович Лука, и мяч снова в игре
26'
Халлер Себастьен разрезает оборону соперника отличным пасом
26'
Гонсалес Николас из команды Штутгарт толкнул локтем оппонента. Это Хасебе Макото заработал фол
25'
Штутгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
25'
Штутгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
24'
Бек Андреас из команды Штутгарт отправил кросс в штрафную...
24'
23'
Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Павар Бенджамин из команды Штутгарт играет слишком грубо. Ребич Анте оказался на газоне.
22'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
22'
Гентнер Кристиан из команды Штутгарт отправил кросс в штрафную...
22'
Йович Лука из команды Айнтрахт Франкфурт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
22'
Айнтрахт Франкфурт начинает контратаку
21'
Эшвайн Александер нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Цубер Стивен из команды Штутгарт делает пас партнеру.
21'
Инсуа Эмилиано из команды Штутгарт делает пас партнеру.
21'
21'
Цубер Стивен из команды Штутгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
20'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Хинтереггер Мартин из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...
19'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Франкфурт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Айнтрахт Франкфурт начинает контратаку
18'
Гонсалес Николас наказан за толчок Хинтереггер Мартин
17'
Судья сигнализирует, что Йович Лука из команды Айнтрахт Франкфурт поставил подножку. Пострадал Инсуа Эмилиано
16'
Судья сигнализирует, что Бек Андреас из команды Штутгарт поставил подножку. Пострадал Костич Филип
16'
Инсуа Эмилиано из команды Штутгарт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Штутгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Франкфурт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
Отличные скиллы показывает Халлер Себастьен, обводя своих соперников
15'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Франкфурт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Франкфурт
15'
Кастро Гонсало из команды Штутгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Штутгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
14'
Йович Лука из команды Айнтрахт Франкфурт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Франкфурт делает пас партнеру.
13'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Франкфурт
13'
ШАНС! Кабак Озан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Отличные скиллы показывает Кабак Озан, обводя своих соперников
12'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Эшвайн Александер из команды Штутгарт в офсайде
11'
Удар от ворот произведет Штутгарт
11'
Костич Филип решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
10'
Гентнер Кристиан из команды Штутгарт опасно и грубо сыграл. Ребич Анте пострадал.
10'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
Цубер Стивен бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
9'
Эшвайн Александер из команды Штутгарт делает передачу одноклубнику.
9'
Инсуа Эмилиано из команды Штутгарт отправил кросс в штрафную...
9'
Штутгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Франкфурт играет слишком грубо. Кастро Гонсало оказался на газоне.
8'
Штутгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Штутгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
7'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Кемпф Марк-Оливер и попал в каркас ворот!
6'
6'
Хасебе Макото предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Отличные скиллы показывает Гонсалес Николас, обводя своих соперников
6'
Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Франкфурт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Штутгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
4'
Штутгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Матч возобновлен
4'
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Франкфурт делает пас партнеру.
3'
Цилер Рон-Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт подал угловой справа.
3'
Павар Бенджамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
3'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Франкфурт делает пас партнеру.
2'
Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Штутгарт контролирует мяч.
1'
Штутгарт контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Айнтрахт Франкфурт начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Топ лиги
Новости спорта
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа
Австрия: Вторая лига
Англия: Женская Суперлига: Женщины
Англия: Трофей АФЛ (Финал)
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль А. Повышение: Плей-офф (1/16 финала)
Аргентина: Федераль А. Повышение. Финал
Беларусь: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А. Плей-офф. Чемпионская группа
Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Группа A)
Бельгия: Первый дивизион Б. Понижение
Болгария: Группа А. Понижение (Группа 2)
Болгария: Группа А. Чемпионская группа (Плей-офф)
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Кубок Кариоки: Плей-офф (Финал)
Бразилия: Минейро: Плей-офф (1/2 финала)
Бразилия: Паулиста А1: Плей-офф (1/2 финала)
Венгрия: Венгерский второй дивизион
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Первый дивизион
Дания: Суперлига Дании. Понижение (Группа 1)
Дания: Суперлига Дании. Понижение (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа (Плей-офф)
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Казахстан: Премьер-лига
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Китай: Кубок (1/64 финала)
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Латвия: Высшая лига Латвии
Литва: Лига А
Люксембург: Национальный дивизион
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Нигерия: НПФЛ (Группа A)
Нигерия: НПФЛ (Группа B)
Норвегия: Первый дивизион
Норвегия: Типпелиген
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Северная Македония: Первая лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словения: Первая лига
США: МЛС
США: ЮСЛ
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швеция: Аллсвенскан
Швеция: Суперэттан
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Комментарии к прогнозам (0)