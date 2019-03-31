Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
0:1
Перерыв
20' Желтая карточкаБрума Джеффри
0:1
39' ГолСердар Суат
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Шальке-04 контролирует мяч.
44'
Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Эмболо Брель из команды Шальке-04 в офсайде
43'
Судья сигнализирует, что Харагути Генки из команды Ганновер поставил подножку. Пострадал Ощипка Бастиан
42'
Судья сигнализирует, что Маскарель Омар из команды Шальке-04 поставил подножку. Пострадал Бакалорц Марвин
41'
Судья сигнализирует, что Вайдандт Хендрик из команды Ганновер поставил подножку. Пострадал Сане Салиф
39'
Стамбули Бенжамин сделал результативную передачу.
39'
Г О О О О Л - Сердар Суат изменил счет на табло!
39'
Стамбули Бенжамин из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
39'
Судья сигнализирует, что Мюллер Николай из команды Ганновер поставил подножку. Пострадал Настасич Матия
38'
Шальке-04 контролирует мяч.
37'
Судья сигнализирует, что Альборнос Миико из команды Ганновер поставил подножку. Пострадал Настасич Матия
37'
Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Судья сигнализирует, что Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 поставил подножку. Пострадал Сорг Оливер
36'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
Стамбули Бенжамин пробует нанести удар издали, но Эссер Михаэль держит все под контролем
35'
Отличные скиллы показывает Стамбули Бенжамин, обводя своих соперников
35'
Эмболо Брель из команды Шальке-04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Стамбули Бенжамин из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
35'
Шальке-04 контролирует мяч.
34'
Харагути Генки задерживает мяч рукой
34'
Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
34'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Судья сигнализирует, что Стамбули Бенжамин из команды Шальке-04 поставил подножку. Пострадал Альборнос Миико
33'
Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Удар от ворот произведет Ганновер
33'
Отличный пас сделал Ощипка Бастиан из команды Шальке-04. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
32'
Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Удар от ворот произведет Шальке-04
32'
Матч возобновлен
31'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
31'
Судья сигнализирует, что Руди Себастьян из команды Шальке-04 поставил подножку. Пострадал Сорг Оливер
30'
Судья сигнализирует, что Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 поставил подножку. Пострадал Харагути Генки
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
29'
Маскарель Омар из команды Шальке-04 играет слишком грубо. Вайдандт Хендрик оказался на газоне.
29'
Удар от ворот произведет Шальке-04
29'
Харагути Генки не смог попасть в створ ударом издали
28'
Ганновер имеет хороший шанс забить.
28'
Шальке-04 контролирует мяч.
28'
Ганновер контролирует мяч.
27'
Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Бакалорц Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 подал угловой слева.
26'
Опасность! Руди Себастьян из команды Шальке-04 отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
26'
Шальке-04 контролирует мяч.
25'
Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
24'
Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Шальке-04 контролирует мяч.
23'
Судья сигнализирует, что Руди Себастьян из команды Шальке-04 поставил подножку. Пострадал Сорг Оливер
22'
Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Ганновер контролирует мяч.
21'
Игрок команды Шальке-04 совершает фол
21'
Харагути Генки пробил со штрафного прямо в стенку
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Брума Джеффри получил желтую карточку от судьи
20'
Безумный фол. Брума Джеффри грубо играет против соперника. Пострадал Бакалорц Марвин
19'
Брума Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер подал угловой слева.
19'
Нюбель Александр отбил мяч на угловой после удара Вайдандт Хендрик из штрафной площади.
19'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Альборнос Миико из команды Ганновер отправил кросс в штрафную...
18'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер подал угловой справа.
18'
Игрок из команды Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
17'
Судья сигнализирует, что Руди Себастьян из команды Шальке-04 поставил подножку. Пострадал Сорг Оливер
16'
Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Эмболо Брель из команды Шальке-04 сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
Ют Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер подал угловой справа.
14'
Сане Салиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Майна Линтон из команды Ганновер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Удар от ворот произведет Ганновер
12'
Шанс! Маскарель Омар из команды Шальке-04 пробил головой, но мимо
12'
Руди Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
11'
Виммер Кевин наказан за толчок Ют Марк
11'
Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Сорг Оливер из команды Ганновер отправил кросс в штрафную...
10'
Шальке-04 контролирует мяч.
9'
Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Матч возобновлен
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Судья сигнализирует, что Альборнос Миико из команды Ганновер поставил подножку. Пострадал Брума Джеффри
8'
Виммер Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Сердар Суат из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
7'
Удар от ворот произведет Ганновер
6'
Руди Себастьян из команды Шальке-04 пробил со штрафного, но очень мимо цели.
6'
Антон Вальдемар наказан за толчок Сердар Суат
5'
Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
5'
Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Ганновер контролирует мяч.
4'
Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Виммер Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Руди Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Швеглер Пирмин из команды Ганновер поставил подножку. Пострадал Сердар Суат
2'
Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Ганновер контролирует мяч.
1'
Шальке-04 контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Шальке-04 начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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