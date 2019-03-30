Стадион: Терф Мур Зрители: 20990
1:0
Второй тайм: 65'
1:0
2' Гол в свои воротаКоди Конор
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Второй тайм
65'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон Вандерерс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
65'
64'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
64'
Удар от ворот произведет Бёрнли
63'
Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон Вандерерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Вулверхэмптон Вандерерс начинает контратаку
63'
Вуд Крис из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Бёрнли контролирует мяч.
62'
Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
60'
Барнс Эшли наказан за толчок Саисс Ромен
60'
Удар от ворот произведет Бёрнли
59'
Тактическая замена. Дендонкер Леандер уходит с поля и его заменяет Доэрти Мэтт
59'
Тактическая замена. Кавалейру Иван уходит с поля и его заменяет Хименес Рауль
58'
Дендонкер Леандер из команды Вулверхэмптон Вандерерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон Вандерерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Игра в одни ворота сейчас. Вулверхэмптон Вандерерс доминирует и владеет мячом
57'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон Вандерерс отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
Дендонкер Леандер из команды Вулверхэмптон Вандерерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Жота Диогу имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
56'
Бардсли Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
55'
Вулверхэмптон Вандерерс контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
54'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон Вандерерс навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
54'
Вулверхэмптон Вандерерс контролирует мяч.
53'
Бёрнли контролирует мяч.
53'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тарковски Джеймс из команды Бёрнли.
50'
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50'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон Вандерерс
50'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
49'
Удар от ворот произведет Бёрнли
49'
Как он промахнулся? Кавалейру Иван имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
48'
Дендонкер Леандер из команды Вулверхэмптон Вандерерс делает пас партнеру.
48'
Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Удар от ворот произведет Бёрнли
47'
Жота Диогу нанес удар чуть мимо. Близко!
47'
Вулверхэмптон Вандерерс начинает контратаку
47'
Боли Вийи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
47'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Вуд Крис мяча так и не получил
46'
Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
Вуд Крис задерживает мяч рукой
50'
Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Макнил Дуайт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Кавалейру Иван из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
49'
Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Матч возобновлен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Дендонкер Леандер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
45'
Тарковски Джеймс наказан за толчок Патрисиу Руй
45'
Вуд Крис из команды Бёрнли делает передачу одноклубнику.
44'
Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Судья свистит. Моутинью Жоау атаковал сзади соперника. Это Бардсли Филипп заработал своей команде штрафной
43'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
41'
Бёрнли контролирует мяч.
40'
Кавалейру Иван из команды Вулверхэмптон Вандерерс в офсайде
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
40'
Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс подал угловой справа.
38'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон Вандерерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Барнс Эшли наказан за толчок Саисс Ромен
37'
Удар от ворот произведет Бёрнли
37'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бардсли Филипп из команды Бёрнли.
36'
Вулверхэмптон Вандерерс имеет хороший шанс забить.
36'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон Вандерерс отдал передачу, которая была заблокирована.
35'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон Вандерерс отдал передачу, которая была заблокирована.
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
35'
Саисс Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
34'
Бёрнли контролирует мяч.
34'
Отличные скиллы показывает Траоре Адама, обводя своих соперников
33'
Кавалейру Иван из команды Вулверхэмптон Вандерерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
32'
Удар от ворот произведет Бёрнли
32'
Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
29'
Жота Диогу наказан за толчок Вествуд Эшли
29'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
28'
Ми Бен из команды Бёрнли играет слишком грубо. Жота Диогу оказался на газоне.
28'
Бёрнли контролирует мяч.
27'
Удар от ворот произведет Бёрнли
27'
Невеш Рубен не смог попасть в створ ударом издали
27'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Кавалейру Иван из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
26'
Вулверхэмптон Вандерерс начинает контратаку
26'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Игрок из команды Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
26'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
24'
Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Барнс Эшли наказан за толчок Моутинью Жоау
23'
Судья сигнализирует, что Боли Вийи из команды Вулверхэмптон Вандерерс поставил подножку. Пострадал Тарковски Джеймс
23'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс подал угловой слева.
22'
Жота Диогу мяч отрикошетил от ворот
22'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс подал угловой справа.
22'
Макнил Дуайт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон Вандерерс
21'
Бардсли Филипп не смог попасть в створ ударом издали
20'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Жота Диогу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Бардсли Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Судья свистит. Кавалейру Иван атаковал сзади соперника. Это Барнс Эшли заработал своей команде штрафной
19'
Бёрнли контролирует мяч.
18'
Бардсли Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Безумный фол. Вествуд Эшли грубо играет против соперника. Пострадал Хонни Кастро
18'
Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
15'
Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
15'
Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Судья свистит. Дендонкер Леандер атаковал сзади соперника. Это Вествуд Эшли заработал своей команде штрафной
14'
Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
14'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
13'
Вулверхэмптон Вандерерс контролирует мяч.
13'
Корк Джек возвращается на поле.
12'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Матч возобновлен
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Корк Джек получил травму и медбригада забирает его с поля.
11'
Корк Джек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Вулверхэмптон Вандерерс контролирует мяч.
10'
Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
10'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон Вандерерс в офсайде
8'
Вулверхэмптон Вандерерс контролирует мяч.
8'
Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Судья сигнализирует, что Хендрик Джефф из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Моутинью Жоау
7'
Вулверхэмптон Вандерерс контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Бёрнли
6'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон Вандерерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
5'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Г О О О О Л - Коди Конор уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
2'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Вуд Крис нанес удар в каркас ворот!
2'
Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Судья сигнализирует, что Саисс Ромен из команды Вулверхэмптон Вандерерс поставил подножку. Пострадал Вуд Крис
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Бёрнли начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Словения: Первая лига
США: МЛС
Позже 0 Чикаго Файр 0 Нью-Йорк Ред Буллз Позже 0 Нью-Инглэнд Революшн 0 Миннесота Юнайтед Позже 0 Спортинг Канзас-Сити 0 Монреаль Импакт Позже 0 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0 Лос-Анджелес Позже 0 Коламбус Крю 0 Атланта Юнайтед Позже 0 Цинциннати 0 Филадельфия Юнион Позже 0 Реал Солт-Лейк 0 Даллас Позже 0 Колорадо Рэпидс 0 Хьюстон Динамо Позже 0 Ванкувер Уайткэпс 0 Сиэтл Саундерс
США: ЮСЛ
Итог 1 Tacoma Defiance 2 Нью-Мексико Юнайтед Позже 0 Сент-Луис 0 Шарлотт Индепенденс Позже 0 Луисвилл Сити 0 Birmingham Legion Позже 0 Инди Илевен 0 Хартфорд Атлетик Позже 0 North Carolina FC 0 Чарлстон Бэттери Позже 0 Бетлехем Стил 0 Питтсбург Риверхаундз Позже 0 Тампа-Бэй 0 Loudoun United Позже 0 Austin Bold 0 Сан-Антонио Позже 0 Рено-1868 0 ОКС Энерджи Позже 0 Эль-Пасо Локомотив 0 Оранж Каунти Позже 0 Лос-Анджелес Гэлакси-2 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Финикс Райзинг 0 Колорадо Спрингс Сфитчбэкс Позже 0 Лас-Вегас Лайтс 0 Реал Монархс
США: ЮСЛ. Лига 1
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Суперэттан
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Итог 0 Ависпа Фукуока 1 ДЖЕФ Юнайтед Итог 1 Матида Зельвия 0 Эхимэ Итог 1 Токусима Вортис 0 Альбирекс Ниигата Итог 2 Токио Верди 0 Касива Рейсол Итог 1 Фагияно Окаяма 1 Вентфорет Кофу Итог 0 Тотиги 0 Монтедио Ямагата Итог 0 В-Варен Нагасаки 1 Омия Ардидзя Итог 1 Звейген Канадзава 0 Йокогама Итог 1 Гифу 1 Киото Санга Итог 1 Мито Холлихок 0 Кагосима Юнайтед Итог 2 Рюкю 2 Ренофа Ямагути
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