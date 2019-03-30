Стадион: Фалмер
0:1
Второй тайм: 68'
15' Желтая карточкаСтивенс Дейл
0:1
53' ГолХёйбьерг Пьер-Эмиль
Второй тайм
69'
Кноккарт Антони из команды Брайтон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
69'
Мюррей Гленн из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
68'
Тактическая замена. Ингс Дэнни уходит с поля и его заменяет Галлахер Сэм
68'
Прёппер Дэви наказан за толчок Ингс Дэнни
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ингс Дэнни мяча так и не получил
65'
Мюррей Гленн наказан за толчок Хёйбьерг Пьер-Эмиль
65'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Удар от ворот произведет Брайтон
63'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Тактическая замена. Джаханбакш Алиреза уходит с поля и его заменяет Марч Соломон
62'
62'
62'
Даффи Шейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Бертранд Райан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
61'
61'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
61'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Ганн Энгус взял и забрал мяч на выходе
60'
Прёппер Дэви из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
60'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
59'
Кноккарт Антони не смог попасть в створ ударом издали
59'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
58'
Монтойя Мартин из команды Брайтон сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Биссума Ив не смог удачно сыграть.
58'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
58'
Монтойя Мартин из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
57'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Данк Льюис из команды Брайтон в офсайде
57'
Кноккарт Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Судья сигнализирует, что Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Бернардо Фернандес
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
55'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Редмонд Натан сделал результативную передачу.
53'
Г О О О О Л - Хёйбьерг Пьер-Эмиль изменил счет на табло!
53'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Ингс Дэнни из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
51'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
50'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
49'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
48'
Брайтон контролирует мяч.
47'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
46'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
46'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
46'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
Удар от ворот произведет Брайтон
44'
ШАНС! Редмонд Натан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Ингс Дэнни из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
43'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
43'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
43'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
42'
Шанс! Мюррей Гленн из команды Брайтон пробил головой, но мимо
42'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает пас партнеру.
41'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Армстронг Стюарт нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
40'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
39'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
39'
Судья сигнализирует, что Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Йосида Майя
38'
Удар от ворот произведет Брайтон
38'
Ингс Дэнни нанес удар, но промахнулся очень сильно.
37'
37'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
37'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон отдал передачу, которая была заблокирована.
36'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон в офсайде
36'
Удар от ворот произведет Брайтон
35'
Беднарек Ян из команды Саутгемптон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
35'
35'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой справа.
35'
Стивенс Дейл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
34'
Ингс Дэнни имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
34'
33'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
33'
Биссума Ив не смог попасть в створ ударом издали
32'
Назначен штрафной. Пострадал Прёппер Дэви, его свалил Янн Валери.
31'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
31'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Уорд-Праус Джеймс наказан за толчок Джаханбакш Алиреза
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
29'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
28'
28'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отдал передачу, которая была заблокирована.
28'
Матч возобновлен
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Мюррей Гленн наказан за толчок Ромеу Ориоль
26'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
25'
Даффи Шейн из команды Брайтон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
25'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой справа.
25'
Монтойя Мартин из команды Брайтон сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Джаханбакш Алиреза мяча так и не получил
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
24'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
24'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
23'
Ганн Энгус взял и забрал мяч на выходе
23'
Биссума Ив из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Отличные скиллы показывает Биссума Ив, обводя своих соперников
23'
22'
Бернардо Фернандес делает длинную передачу вперед
21'
Удар от ворот произведет Брайтон
21'
Джаханбакш Алиреза наказан за толчок Бертранд Райан
21'
Соперник делает почти голевой пас, но Ганн Энгус из команды Саутгемптон начеку и спасает ситуацию.
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
19'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Хорошую попытку сделал Редмонд Натан. Удар в створ, но вратарь начеку
19'
Янн Валери из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
19'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
19'
Йосида Майя из команды Саутгемптон делает передачу одноклубнику.
18'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
18'
18'
17'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отдал передачу, которая была заблокирована.
16'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Стивенс Дейл - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
15'
Стивенс Дейл из команды Брайтон играет слишком грубо. Хёйбьерг Пьер-Эмиль оказался на газоне.
15'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
15'
Монтойя Мартин из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
14'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Ингс Дэнни из команды Саутгемптон опасно и грубо сыграл. Биссума Ив пострадал.
14'
Ингс Дэнни из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Судья свистит. Даффи Шейн атаковал сзади соперника. Это Армстронг Стюарт заработал своей команде штрафной
12'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Удар от ворот произведет Брайтон
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
10'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
10'
Бернардо Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой справа.
9'
Даффи Шейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
9'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
8'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но промахнулся очень сильно.
8'
Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой слева.
8'
Редмонд Натан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон в офсайде
6'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Назначен штрафной. Пострадал Биссума Ив, его свалил Хёйбьерг Пьер-Эмиль.
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
5'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Брайтон
3'
Ингс Дэнни из команды Саутгемптон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
2'
Удар от ворот произведет Брайтон
2'
Саутгемптон контролирует мяч.
1'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Саутгемптон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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64' 0 Уиган 0 Брентфорд 65' 5 Дерби 1 Ротерхэм 69' 2 Рединг 0 Престон Норт Энд 66' 2 Астон Вилла 0 Блэкберн 66' 1 Лидс 2 Миллуолл 69' 0 КПР 1 Болтон 66' 0 Сток Сити 0 Шеффилд Уэнсдей 66' 0 Ипсвич 2 Халл Сити 68' 0 Ноттингем Форест 0 Суонси 67' 1 Шеффилд Юнайтед 1 Бристоль Сити Позже 0 Мидлсбро 0 Норвич
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Словения: Первая лига
США: МЛС
Позже 0 Чикаго Файр 0 Нью-Йорк Ред Буллз Позже 0 Нью-Инглэнд Революшн 0 Миннесота Юнайтед Позже 0 Спортинг Канзас-Сити 0 Монреаль Импакт Позже 0 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0 Лос-Анджелес Позже 0 Коламбус Крю 0 Атланта Юнайтед Позже 0 Цинциннати 0 Филадельфия Юнион Позже 0 Реал Солт-Лейк 0 Даллас Позже 0 Колорадо Рэпидс 0 Хьюстон Динамо Позже 0 Ванкувер Уайткэпс 0 Сиэтл Саундерс
США: ЮСЛ
Итог 1 Tacoma Defiance 2 Нью-Мексико Юнайтед Позже 0 Сент-Луис 0 Шарлотт Индепенденс Позже 0 Луисвилл Сити 0 Birmingham Legion Позже 0 Инди Илевен 0 Хартфорд Атлетик Позже 0 North Carolina FC 0 Чарлстон Бэттери Позже 0 Бетлехем Стил 0 Питтсбург Риверхаундз Позже 0 Тампа-Бэй 0 Loudoun United Позже 0 Austin Bold 0 Сан-Антонио Позже 0 Рено-1868 0 ОКС Энерджи Позже 0 Эль-Пасо Локомотив 0 Оранж Каунти Позже 0 Лос-Анджелес Гэлакси-2 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Финикс Райзинг 0 Колорадо Спрингс Сфитчбэкс Позже 0 Лас-Вегас Лайтс 0 Реал Монархс
США: ЮСЛ. Лига 1
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Суперэттан
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Итог 0 Ависпа Фукуока 1 ДЖЕФ Юнайтед Итог 1 Матида Зельвия 0 Эхимэ Итог 1 Токусима Вортис 0 Альбирекс Ниигата Итог 2 Токио Верди 0 Касива Рейсол Итог 1 Фагияно Окаяма 1 Вентфорет Кофу Итог 0 Тотиги 0 Монтедио Ямагата Итог 0 В-Варен Нагасаки 1 Омия Ардидзя Итог 1 Звейген Канадзава 0 Йокогама Итог 1 Гифу 1 Киото Санга Итог 1 Мито Холлихок 0 Кагосима Юнайтед Итог 2 Рюкю 2 Ренофа Ямагути
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