  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион:
Брайтон
0:1
Второй тайм: 68'
Саутгемптон
0'
15' Желтая карточка
Стивенс Дейл
0:1
53' Гол
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
68'
Второй тайм
69'
Кноккарт Антони из команды Брайтон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
69'
Мюррей Гленн из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
68'
Тактическая замена. Ингс Дэнни уходит с поля и его заменяет Галлахер Сэм
Фол, нарушение
68'
Прёппер Дэви наказан за толчок Ингс Дэнни
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ингс Дэнни мяча так и не получил
Фол, нарушение
65'
Мюррей Гленн наказан за толчок Хёйбьерг Пьер-Эмиль
65'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Удар от ворот произведет Брайтон
63'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Тактическая замена. Джаханбакш Алиреза уходит с поля и его заменяет Марч Соломон
62'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон подал угловой слева.
62'
Даффи Шейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Бертранд Райан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
61'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
61'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
61'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Ганн Энгус взял и забрал мяч на выходе
60'
Прёппер Дэви из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
60'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
59'
Кноккарт Антони не смог попасть в створ ударом издали
59'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
58'
Монтойя Мартин из команды Брайтон сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Биссума Ив не смог удачно сыграть.
58'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
58'
Монтойя Мартин из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
57'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
57'
Данк Льюис из команды Брайтон в офсайде
57'
Кноккарт Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Бернардо Фернандес
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
55'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Редмонд Натан сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Хёйбьерг Пьер-Эмиль изменил счет на табло!
53'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Ингс Дэнни из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
51'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
50'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
49'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
49'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
48'
Брайтон контролирует мяч.
47'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
46'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
46'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
Удар от ворот произведет Брайтон
44'
ШАНС! Редмонд Натан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Ингс Дэнни из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
43'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
43'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
43'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
42'
Шанс! Мюррей Гленн из команды Брайтон пробил головой, но мимо
42'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает пас партнеру.
41'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Армстронг Стюарт нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
40'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
39'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Йосида Майя
38'
Удар от ворот произведет Брайтон
38'
Ингс Дэнни нанес удар, но промахнулся очень сильно.
37'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
37'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон отдал передачу, которая была заблокирована.
36'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
36'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон в офсайде
36'
Удар от ворот произведет Брайтон
35'
Беднарек Ян из команды Саутгемптон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
35'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой справа.
35'
Стивенс Дейл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
34'
Ингс Дэнни имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
34'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
33'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
33'
Биссума Ив не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
32'
Назначен штрафной. Пострадал Прёппер Дэви, его свалил Янн Валери.
Офсайд
31'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
31'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
29'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон подал угловой слева.
28'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отдал передачу, которая была заблокирована.
28'
Матч возобновлен
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
27'
Мюррей Гленн наказан за толчок Ромеу Ориоль
26'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
25'
Даффи Шейн из команды Брайтон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
25'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой справа.
25'
Монтойя Мартин из команды Брайтон сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Джаханбакш Алиреза мяча так и не получил
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
24'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
24'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
23'
Ганн Энгус взял и забрал мяч на выходе
23'
Биссума Ив из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Отличные скиллы показывает Биссума Ив, обводя своих соперников
23'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Бернардо Фернандес делает длинную передачу вперед
21'
Удар от ворот произведет Брайтон
21'
Соперник делает почти голевой пас, но Ганн Энгус из команды Саутгемптон начеку и спасает ситуацию.
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
19'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Хорошую попытку сделал Редмонд Натан. Удар в створ, но вратарь начеку
19'
Янн Валери из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
19'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
19'
Йосида Майя из команды Саутгемптон делает передачу одноклубнику.
18'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
18'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон подал угловой слева.
17'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отдал передачу, которая была заблокирована.
16'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Желтая карточка
15'
Стивенс Дейл - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
15'
Стивенс Дейл из команды Брайтон играет слишком грубо. Хёйбьерг Пьер-Эмиль оказался на газоне.
15'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Монтойя Мартин из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
14'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
14'
Ингс Дэнни из команды Саутгемптон опасно и грубо сыграл. Биссума Ив пострадал.
14'
Ингс Дэнни из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
13'
Судья свистит. Даффи Шейн атаковал сзади соперника. Это Армстронг Стюарт заработал своей команде штрафной
12'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Удар от ворот произведет Брайтон
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
10'
Бернардо Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой справа.
9'
Даффи Шейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
9'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
8'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но промахнулся очень сильно.
8'
Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой слева.
8'
Редмонд Натан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Офсайд
6'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон в офсайде
6'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
5'
Назначен штрафной. Пострадал Биссума Ив, его свалил Хёйбьерг Пьер-Эмиль.
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
5'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Брайтон
3'
Ингс Дэнни из команды Саутгемптон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
2'
Удар от ворот произведет Брайтон
2'
Саутгемптон контролирует мяч.
1'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Саутгемптон начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...







Топ лиги

Новости спорта

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Россия: ФНЛ - Первый дивизион
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Кубок лиги (Финал)
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Шотландия: Премьер-лига
Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание
Австрия: Вторая лига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: .Чемпионшип
Англия: Вторая лига
Англия: Национальная лига
Англия: Национальная лига. Север
Англия: Национальная лига. Юг
Англия: Первая лига
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Суперлига
Беларусь: Премьер-лига
Болгария: Группа А. Чемпионская группа (Плей-офф)
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Германия: Региональная лига. Север
Греция: Суперлига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа (Плей-офф)
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Израиль: Лигат ха'Ал. Чемпионская группа
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион
Латвия: Высшая лига Латвии
Люксембург: Национальный дивизион
Молдова: Национальный дивизион
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Суперэттан
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация