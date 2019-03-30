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Стадион:
Кристал Пэлас
0:0
Второй тайм: 70'
Хаддерсфилд Таун
0' 70'
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Второй тайм
71'
Гуаита Висенте отбил мяч на угловой после удара Ахерн-Грант Карлан из штрафной площади.
71'
Отличные скиллы показывает Ахерн-Грант Карлан, обводя своих соперников
71'
Хаддерсфилд начинает контратаку
71'
Конголо Теренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
70'
Кристал Пэлас имеет хороший шанс забить.
70'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
70'
Бачуайи Миши из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Бакуна Жуниньо
68'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд
68'
Как он промахнулся? Таунсенд Андрос имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
67'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
67'
Кристал Пэлас начинает контратаку
67'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд подал угловой справа.
66'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
66'
Бачуайи Миши из команды Кристал Пэлас в офсайде
65'
Хаддерсфилд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
64'
Судья свистит. Бакуна Жуниньо атаковал сзади соперника. Это Бачуайи Миши заработал своей команде штрафной
64'
Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Притчард Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Уан-Биссака Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд отправил кросс в штрафную...
63'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
63'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд навешивает в штрафную с рикошетом.
Травма, повреждение
63'
Смит Том I возвращается на поле.
Офсайд
62'
Бачуайи Миши из команды Кристал Пэлас в офсайде
62'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Смит Том I получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
61'
Смит Том I на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
61'
Бачуайи Миши нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Дурм Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
60'
Заха Уилфрид мяч отрикошетил от ворот
60'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
59'
Кристал Пэлас имеет хороший шанс забить.
Офсайд
59'
Ахерн-Грант Карлан из команды Хаддерсфилд в офсайде
58'
Томкинс Джеймс пробует нанести удар издали, но Хамер Бен держит все под контролем
58'
Дурм Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Таунсенд Андрос делает скидку назад вдоль ворот
58'
Хамер Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
57'
Бачуайи Миши мяч отрикошетил от ворот
57'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Бакуна Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
56'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
55'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
55'
Бачуайи Миши наказан за толчок Конголо Теренс
54'
Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Хорошую попытку сделал Ван Анхольт Патрик. Удар в створ, но вратарь начеку
53'
Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
53'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
53'
Уан-Биссака Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Матч возобновлен
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Муй Аарон
51'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд
Фол, нарушение
50'
Шлупп Джеффри наказан за толчок Муй Аарон
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Кристал Пэлас имеет хороший шанс забить.
49'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
49'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд отправил кросс в штрафную...
49'
Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
47'
Ахерн-Грант Карлан не смог попасть в створ ударом издали
46'
Тактическая замена. Мейер Максимилиан уходит с поля и его заменяет Макартур Джеймс
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
46'
Конголо Теренс из команды Хаддерсфилд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
46'
Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
46'
Мейер Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
45'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
45'
Хогг Джонатан делает длинную передачу вперед
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
44'
Бачуайи Миши из команды Кристал Пэлас в офсайде
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Муй Аарон
43'
Хорошую попытку сделал Ахерн-Грант Карлан. Удар в створ, но вратарь начеку
42'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Смит Том I
Фол, нарушение
42'
Томкинс Джеймс наказан за толчок Притчард Алекс
41'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
40'
Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
39'
Заха Уилфрид наказан за толчок Бакуна Жуниньо
39'
Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд
38'
Кристал Пэлас начинает контратаку
38'
Как он промахнулся? Ахерн-Грант Карлан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
38'
ШАНС! Ахерн-Грант Карлан вышел один-на-один с голкипером...
38'
Ван Анхольт Патрик ошибается в защите.
38'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Хаддерсфилд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Таунсенд Андрос пробует нанести удар издали, но Хамер Бен держит все под контролем
36'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Таунсенд Андрос и Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас.
36'
Кристал Пэлас имеет хороший шанс забить.
36'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
35'
Притчард Алекс нанес удар чуть мимо. Близко!
34'
Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Хаддерсфилд начинает контратаку
34'
Муй Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
33'
Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
33'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
33'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
32'
Хаддерсфилд имеет хороший шанс забить.
32'
Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
31'
Бачуайи Миши из команды Кристал Пэлас в офсайде
31'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Хаддерсфилд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
Лёв Крис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Дэнн Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд подал угловой справа.
29'
Должен был быть гол! Лёв Крис имел отличный шанс, но Гуаита Висенте не дал голу состоятся!
29'
Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд отправил кросс в штрафную...
29'
Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
27'
Миливоевич Лука наказан за толчок Притчард Алекс
Офсайд
27'
Ахерн-Грант Карлан из команды Хаддерсфилд в офсайде
27'
Почти гол! Лёв Крис пробил головой по воротам, но Гуаита Висенте спас!
26'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд отправил кросс в штрафную...
26'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд
25'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
Хамер Бен взял и забрал мяч на выходе
24'
Кристал Пэлас имеет хороший шанс забить.
24'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бачуайи Миши мяча так и не получил
Фол, нарушение
24'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд играет слишком грубо. Миливоевич Лука оказался на газоне.
23'
Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Хаддерсфилд контролирует мяч.
21'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд
21'
Шанс! Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас пробил головой, но мимо
21'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
20'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
19'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
19'
Бакуна Жуниньо из команды Хаддерсфилд отправил кросс в штрафную...
19'
Смит Том I из команды Хаддерсфилд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд
18'
Как он промахнулся? Шлупп Джеффри имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
18'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Таунсенд Андрос нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Бачуайи Миши имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
17'
Таунсенд Андрос нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Отличные скиллы показывает Бачуайи Миши, обводя своих соперников
17'
Кристал Пэлас начинает контратаку
16'
Хаддерсфилд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд
16'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
15'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас пасует в штрафную, но Хамер Бен выходит и ловит мяч.
15'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Опасность предотвращена - Конголо Теренс из команды Хаддерсфилд вступил в отбор удачно
14'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
14'
Кристал Пэлас начинает контратаку
14'
Гуаита Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд подал угловой слева.
13'
Дэнн Скотт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Ахерн-Грант Карлан из команды Хаддерсфилд идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
13'
Бачуайи Миши из команды Кристал Пэлас в офсайде
11'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
11'
Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
10'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
9'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Хаддерсфилд контролирует мяч.
9'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
8'
Хамер Бен взял и забрал мяч на выходе
8'
Кристал Пэлас имеет хороший шанс забить.
7'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
Офсайд
7'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд в офсайде
7'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Бакуна Жуниньо из команды Хаддерсфилд навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
6'
Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
5'
Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
3'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
3'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Хаддерсфилд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд
1'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Хаддерсфилд начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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