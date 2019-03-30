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Стадион:
Лестер
1:0
Второй тайм: 68'
Борнмут
0'
1:0
11' Гол
Морган Уэс
68'
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Второй тайм
68'
Борнмут контролирует мяч.
68'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Рико Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
67'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Варди Джейми нанес удар, мяч был парирован, но Бегович Асмир не удержал его в руках.
67'
Рикарду Перейра II нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Тилеманс Юри нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Лестер контролирует мяч.
65'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
65'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Тактическая замена. Хефферсон Лерма уходит с поля и его заменяет Соланке Доминик
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Рикарду Перейра II из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Фрейзер Райан
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Мэддисон Джеймс из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
62'
Грэй Демарай нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
61'
Кинг Джошуа наказан за толчок Чилвел Бенджамин
61'
Удар от ворот произведет Борнмут
61'
Мэддисон Джеймс не смог попасть в створ ударом издали
61'
Тилеманс Юри нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
60'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Удар от ворот произведет Борнмут
59'
Тилеманс Юри не смог попасть в створ ударом издали
59'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Удар от ворот произведет Лестер
58'
Гослинг Дэн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
58'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
58'
Эванс Джонни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Рико Диего из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
57'
Удар от ворот произведет Борнмут
57'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
56'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Тактическая замена. Дэниелс Чарли уходит с поля и его заменяет Рико Диего
55'
Бегович Асмир из команды Борнмут хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
55'
Тилеманс Юри из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
55'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Кинг Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
54'
Клайн Натаниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Грэй Демарай из команды Лестер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
52'
Лестер контролирует мяч.
51'
Мефам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
50'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
50'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Грэй Демарай из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Лестер контролирует мяч.
48'
Лестер контролирует мяч.
47'
Выглядело как неплохой момент. Барнс Харви из команды Лестер закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
47'
Барнс Харви из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
47'
Гослинг Дэн наказан за толчок Рикарду Перейра II
47'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
46'
Варди Джейми из команды Лестер в офсайде
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
47'
Кинг Джошуа наказан за толчок Эванс Джонни
47'
Ндиди Уилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игрок из команды Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Рикарду Перейра II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
44'
Лестер контролирует мяч.
43'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
43'
Уилсон Каллум из команды Борнмут в офсайде
42'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
41'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
40'
Аке Натан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Варди Джейми нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Удар от ворот произведет Лестер
38'
Хефферсон Лерма не смог попасть в створ ударом издали
38'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
37'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
37'
Удар от ворот произведет Лестер
36'
ШАНС! Кинг Джошуа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
Офсайд
36'
Варди Джейми из команды Лестер в офсайде
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
35'
Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут играет слишком грубо. Барнс Харви оказался на газоне.
Офсайд
34'
Варди Джейми из команды Лестер в офсайде
34'
Барнс Харви не смог попасть в створ ударом издали
34'
Хорошую попытку сделал Мэддисон Джеймс. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
Лестер контролирует мяч.
31'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
30'
Лестер контролирует мяч.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Мэддисон Джеймс из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Клайн Натаниэль
29'
Лестер контролирует мяч.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Дэниелс Чарли из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Грэй Демарай
28'
Удар от ворот произведет Борнмут
28'
Как он промахнулся? Варди Джейми имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
28'
Рикарду Перейра II из команды Лестер делает пас партнеру.
27'
Лестер контролирует мяч.
Фол, нарушение
27'
Гослинг Дэн из команды Борнмут играет слишком грубо. Мэддисон Джеймс оказался на газоне.
26'
Борнмут контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
25'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
25'
Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Брукс Дэвид наказан за толчок Чилвел Бенджамин
24'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
24'
Кинг Джошуа из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
23'
Борнмут контролирует мяч.
23'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
22'
Удар от ворот произведет Борнмут
22'
Мэддисон Джеймс не смог попасть в створ ударом издали
21'
Борнмут контролирует мяч.
20'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
Борнмут контролирует мяч.
19'
Лестер контролирует мяч.
19'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Грэй Демарай из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Грэй Демарай из команды Лестер делает пас партнеру.
18'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
16'
Удар от ворот произведет Лестер
16'
Хефферсон Лерма не смог попасть в створ ударом издали
16'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Шмейхель Каспер из команды Лестер сделал отличный сейв!
15'
Уилсон Каллум нанес удар, мяч был парирован, но Шмейхель Каспер не удержал его в руках.
15'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает навес прямо в штрафную.
14'
Брукс Дэвид нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Угловой
11'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
11'
Дэниелс Чарли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Чилвел Бенджамин сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Морган Уэс изменил счет на табло!
11'
Барнс Харви из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
11'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Барнс Харви и Мэддисон Джеймс из команды Лестер.
10'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
10'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
10'
Брукс Дэвид из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
9'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет Лестер
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Кинг Джошуа из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Тилеманс Юри
7'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Рикарду Перейра II из команды Лестер навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
6'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Тилеманс Юри из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
6'
Лестер контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
5'
Лестер контролирует мяч.
4'
Удар от ворот произведет Борнмут
4'
Мефам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Ндиди Уилфред из команды Лестер подал угловой слева.
2'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Удар от ворот произведет Лестер
1'
Удар от ворот произведет Лестер
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Борнмут начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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