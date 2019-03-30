Стадион: Кинг Пауэр
1:0
11' ГолМорган Уэс
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Второй тайм
68'
Борнмут контролирует мяч.
68'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Рико Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Варди Джейми нанес удар, мяч был парирован, но Бегович Асмир не удержал его в руках.
67'
Рикарду Перейра II нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Тилеманс Юри нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Лестер контролирует мяч.
65'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
65'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Тактическая замена. Хефферсон Лерма уходит с поля и его заменяет Соланке Доминик
63'
Судья сигнализирует, что Рикарду Перейра II из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Фрейзер Райан
62'
Судья сигнализирует, что Мэддисон Джеймс из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
62'
Грэй Демарай нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Кинг Джошуа наказан за толчок Чилвел Бенджамин
61'
Удар от ворот произведет Борнмут
61'
Мэддисон Джеймс не смог попасть в створ ударом издали
61'
Тилеманс Юри нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
60'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Удар от ворот произведет Борнмут
59'
Тилеманс Юри не смог попасть в створ ударом издали
59'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Удар от ворот произведет Лестер
58'
Гослинг Дэн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
58'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
58'
Эванс Джонни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Рико Диего из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
57'
Удар от ворот произведет Борнмут
57'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
56'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Тактическая замена. Дэниелс Чарли уходит с поля и его заменяет Рико Диего
55'
Бегович Асмир из команды Борнмут хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
55'
Тилеманс Юри из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
55'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Кинг Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
54'
Клайн Натаниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Грэй Демарай из команды Лестер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
52'
Лестер контролирует мяч.
51'
Мефам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
50'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Грэй Демарай из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Лестер контролирует мяч.
48'
Лестер контролирует мяч.
47'
Выглядело как неплохой момент. Барнс Харви из команды Лестер закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
47'
Барнс Харви из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
47'
Гослинг Дэн наказан за толчок Рикарду Перейра II
47'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
47'
Кинг Джошуа наказан за толчок Эванс Джонни
47'
Ндиди Уилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игрок из команды Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Рикарду Перейра II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
44'
Лестер контролирует мяч.
43'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Уилсон Каллум из команды Борнмут в офсайде
42'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
41'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
40'
Аке Натан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Варди Джейми нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Удар от ворот произведет Лестер
38'
Хефферсон Лерма не смог попасть в створ ударом издали
38'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Удар от ворот произведет Лестер
36'
ШАНС! Кинг Джошуа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
35'
Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут играет слишком грубо. Барнс Харви оказался на газоне.
34'
34'
Барнс Харви не смог попасть в створ ударом издали
34'
Хорошую попытку сделал Мэддисон Джеймс. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
Лестер контролирует мяч.
31'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
30'
Лестер контролирует мяч.
29'
Судья сигнализирует, что Мэддисон Джеймс из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Клайн Натаниэль
29'
Лестер контролирует мяч.
29'
Судья сигнализирует, что Дэниелс Чарли из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Грэй Демарай
28'
Удар от ворот произведет Борнмут
28'
Как он промахнулся? Варди Джейми имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
28'
Рикарду Перейра II из команды Лестер делает пас партнеру.
27'
Лестер контролирует мяч.
27'
Гослинг Дэн из команды Борнмут играет слишком грубо. Мэддисон Джеймс оказался на газоне.
26'
Борнмут контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
25'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
25'
Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Брукс Дэвид наказан за толчок Чилвел Бенджамин
24'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
24'
Кинг Джошуа из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
23'
Борнмут контролирует мяч.
23'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
22'
Удар от ворот произведет Борнмут
22'
Мэддисон Джеймс не смог попасть в створ ударом издали
21'
Борнмут контролирует мяч.
20'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
Борнмут контролирует мяч.
19'
Лестер контролирует мяч.
19'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Грэй Демарай из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Грэй Демарай из команды Лестер делает пас партнеру.
18'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
16'
Удар от ворот произведет Лестер
16'
Хефферсон Лерма не смог попасть в створ ударом издали
16'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Шмейхель Каспер из команды Лестер сделал отличный сейв!
15'
Уилсон Каллум нанес удар, мяч был парирован, но Шмейхель Каспер не удержал его в руках.
15'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает навес прямо в штрафную.
14'
Брукс Дэвид нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
11'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
11'
Дэниелс Чарли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Чилвел Бенджамин сделал результативную передачу.
11'
Г О О О О Л - Морган Уэс изменил счет на табло!
11'
Барнс Харви из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
11'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Барнс Харви и Мэддисон Джеймс из команды Лестер.
10'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
10'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
10'
Брукс Дэвид из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
9'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет Лестер
8'
Судья сигнализирует, что Кинг Джошуа из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Тилеманс Юри
7'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Рикарду Перейра II из команды Лестер навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
6'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Тилеманс Юри из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
6'
Лестер контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
5'
Лестер контролирует мяч.
4'
Удар от ворот произведет Борнмут
4'
Мефам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Ндиди Уилфред из команды Лестер подал угловой слева.
2'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Удар от ворот произведет Лестер
1'
Удар от ворот произведет Лестер
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Борнмут начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Англия: Вторая лига
68' 1 Крю Александра 1 Челтенем 65' 1 Линкольн Сити 1 Маклсфилд 67' 1 Олдхэм Атлетик 0 Гримсби 68' 0 Йовил Таун 2 Ньюпорт 68' 0 Кембридж Юнайтед 0 Колчестер 66' 1 Форест Грин 1 Милтон Кинс Донс 66' 1 Нортгемптон 1 Порт Вейл 69' 2 Транмер 0 Карлайл 65' 1 Бёри 2 Суиндон Таун 67' 1 Эксетер Сити 3 Мэнсфилд 66' 0 Моркам 0 Кроули Таун 67' 0 Стивенэйдж 3 Ноттс Каунти
Англия: Национальная лига
Итог 0 Олдершот 0 Филд 67' 0 FC Halifax Town 0 Мэйденхэд Юнайтед 69' 1 Солихалл 2 Довер 72' 1 Брейнтри 0 Гейтсхед 66' 3 Эббсфлит 1 Рексем 68' 0 Сэлфорд Сити 0 Бромли 67' 1 Барроу 2 Борэм Вуд 65' 3 Истли 1 Хартлпул 67' 2 Харрогейт 2 Мэйдстоун 65' 1 Саттон 2 Хавант энд Уотерлувилл 67' 0 Барнет 0 Лейтон Ориент 66' 2 Честерфилд 0 Дагенем энд Редбридж
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67' 0 Спеннимур Таун 2 Херефорд 67' 2 Олтринэм 1 Киддерминстер 69' 0 Честер 0 Чорли 70' 0 Лемингтон 0 Эштон Юнайтед 66' 1 Стокпорт 0 Дарлингтон 66' 1 Телфорд 0 Блит Спартанс 67' 0 Брэдфорд Парк 0 Альфретон 67' 0 Гайзли 1 Йорк Сити 67' 0 Саутпорт 0 Брэкли 66' 3 Бостон Юнайтед 1 Керзон 67' 0 Юнайтед оф Манчестер 3 Нанитон
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68' 0 Бат 1 Уокинг 67' 1 Дартфорд 1 Труро 67' 0 Глостер 0 Уэллинг 70' 1 Слоу Таун 1 Сент-Олбанс 71' 3 Конкорд Рейнджерс 0 Уэстон-сьюпер-Мэр 67' 1 Ист Таррок Юнайтед 0 Чиппенхэм Таун 68' 2 Хемел Хемпстэд 2 Истборн 67' 2 Челмсфорд 0 Оксфорд Сити 64' 0 Далвич Гамлет 2 Биллерикей 65' 0 Хэмптон энд Ричмонд 1 Ханегрфорд Таун 69' 2 Торкуэй 1 Уэлдстон
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Итог 3 Цзилинь Байцзя 0 Kunshan FC Итог 0 Hubei Huachuang 1 Циндао Чжуннэн ПП 1 Zhejiang Yiteng 1 Qingdao Red Lions Итог 1 Liuzhou Yuandao 5 Хебей Элит Итог 1 Taizhou Yuanda 0 Пекин Текнолоджи ОТМ 0 Баодин Йинли Йитон 0 Wuhan Three Towns Итог 2 Сычуань Цзюнью 0 Dalian Chanjoy ПП 0 Нанцзин Шай 0 Ченду Цяньбао ПП 0 Цзянси Ляньшэн 0 Lhasa Chengtou Итог 3 Nanning Binjiang 0 Баоту Итог 2 Хунань 4 Yunnan Kunlu Итог 3 Цзыбо Сандей 0 Шэньян Урбан Итог 0 Баодин Йинли Йитон 0 Jinan Dayou
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
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Мексика: Лига MX Клаусура
Молдова: Национальный дивизион
Норвегия: Первый дивизион
Норвегия: Типпелиген
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ОАЭ: Арабиан Галф лига
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Второй дивизион. Зона Центр
Россия: Второй дивизион. Зона Юг
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига II
Итог 0 Daco-Getica Bucuresti 0 ACS Energeticianul Итог 2 FC Arges Pitesti 1 Аэростар Бакау Итог 3 Поли Тимишоара 1 Балотешть Итог 2 Dacia Unirea Braila 2 Металоглобус Итог 5 Академика Клинчени 0 Луцяфэрул Итог 2 Рипенсия Тимишоара 1 Пандурий Итог 1 Фарул 0 Киндия Тырговиште Позже 0 Петролул Плоешти 0 Университатя
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
США: МЛС
Позже 0 Чикаго Файр 0 Нью-Йорк Ред Буллз Позже 0 Нью-Инглэнд Революшн 0 Миннесота Юнайтед Позже 0 Спортинг Канзас-Сити 0 Монреаль Импакт Позже 0 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0 Лос-Анджелес Позже 0 Коламбус Крю 0 Атланта Юнайтед Позже 0 Цинциннати 0 Филадельфия Юнион Позже 0 Реал Солт-Лейк 0 Даллас Позже 0 Колорадо Рэпидс 0 Хьюстон Динамо Позже 0 Ванкувер Уайткэпс 0 Сиэтл Саундерс
США: ЮСЛ
Итог 1 Tacoma Defiance 2 Нью-Мексико Юнайтед Позже 0 Сент-Луис 0 Шарлотт Индепенденс Позже 0 Луисвилл Сити 0 Birmingham Legion Позже 0 Инди Илевен 0 Хартфорд Атлетик Позже 0 North Carolina FC 0 Чарлстон Бэттери Позже 0 Бетлехем Стил 0 Питтсбург Риверхаундз Позже 0 Тампа-Бэй 0 Loudoun United Позже 0 Austin Bold 0 Сан-Антонио Позже 0 Рено-1868 0 ОКС Энерджи Позже 0 Эль-Пасо Локомотив 0 Оранж Каунти Позже 0 Лос-Анджелес Гэлакси-2 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Финикс Райзинг 0 Колорадо Спрингс Сфитчбэкс Позже 0 Лас-Вегас Лайтс 0 Реал Монархс
США: ЮСЛ. Лига 1
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Суперэттан
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Итог 0 Ависпа Фукуока 1 ДЖЕФ Юнайтед Итог 1 Матида Зельвия 0 Эхимэ Итог 1 Токусима Вортис 0 Альбирекс Ниигата Итог 2 Токио Верди 0 Касива Рейсол Итог 1 Фагияно Окаяма 1 Вентфорет Кофу Итог 0 Тотиги 0 Монтедио Ямагата Итог 0 В-Варен Нагасаки 1 Омия Ардидзя Итог 1 Звейген Канадзава 0 Йокогама Итог 1 Гифу 1 Киото Санга Итог 1 Мито Холлихок 0 Кагосима Юнайтед Итог 2 Рюкю 2 Ренофа Ямагути
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