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Стадион:
Погонь Щецин
0:0
Перерыв
Ягеллония
0'
31' Желтая карточка
Новиковас Арвидас
34' Желтая карточка
Кожуль Звонимир
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Кожуль Звонимир получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Новиковас Арвидас получил желтую карточку от судьи
24'
Ягелония делает замену. Patryk Klimala уходит с поля, а Щепович Стефан выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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