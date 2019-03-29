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Стадион: Зрители: 13431
Гурник Забже
0:1
Конец матча
Краковия
0'
4' Желтая карточка
Секулич Борис
0:1
19' Гол
Airam
39' Желтая карточка
Сиплак Михал
43' Желтая карточка
Ханка Серджу
45' Желтая карточка
Матушек Шимон
67' Желтая карточка
Diego Ferraresso
74' Желтая карточка
Szymon Zurkowski
76' Желтая карточка
Гол Януш
86' Желтая карточка
Гвилия Валериане
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Краковия делает замену. Лопес Кабрера Айрам уходит с поля, а Sebastian Strozik выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Гвилия Валериане получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
76'
Гол Януш получил желтую карточку от судьи
75'
Краковия делает замену. Хави Эрнандес II уходит с поля, а Дабровски Дамьян выходит на его замену.
75'
Гурник Забже делает замену. Матушек Шимон уходит с поля, а Lukasz Wolsztynski выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Szymon Zurkowski получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
67'
Diego Ferraresso получил желтую карточку от судьи
63'
Краковия делает замену. Filip Piszczek уходит с поля, а Рыпэ Корнел выходит на его замену.
63'
Гурник Забже делает замену. Мистакидис Яннис уходит с поля, а Ishmael Baidu выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Гол Януш получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Гурник Забже делает замену. Dani Suarez уходит с поля, а Бохневич Павел выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Матушек Шимон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
43'
Ханка Серджу получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Сиплак Михал получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Лопес Кабрера Айрам бьет в цель!
Желтая карточка
4'
Секулич Борис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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