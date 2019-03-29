Стадион: Эрнест Поль Зрители: 13431
0:1
Конец матча
4' Желтая карточкаСекулич Борис
0:1
19' ГолAiram
39' Желтая карточкаСиплак Михал
43' Желтая карточкаХанка Серджу
45' Желтая карточкаМатушек Шимон
67' Желтая карточкаDiego Ferraresso
74' Желтая карточкаSzymon Zurkowski
76' Желтая карточкаГол Януш
86' Желтая карточкаГвилия Валериане
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Краковия делает замену. Лопес Кабрера Айрам уходит с поля, а Sebastian Strozik выходит на его замену.
86'
Гвилия Валериане получил желтую карточку от судьи
76'
Гол Януш получил желтую карточку от судьи
75'
Краковия делает замену. Хави Эрнандес II уходит с поля, а Дабровски Дамьян выходит на его замену.
75'
Гурник Забже делает замену. Матушек Шимон уходит с поля, а Lukasz Wolsztynski выходит на его замену.
74'
Szymon Zurkowski получил желтую карточку от судьи
67'
Diego Ferraresso получил желтую карточку от судьи
63'
Краковия делает замену. Filip Piszczek уходит с поля, а Рыпэ Корнел выходит на его замену.
63'
Гурник Забже делает замену. Мистакидис Яннис уходит с поля, а Ishmael Baidu выходит на его замену.
54'
Гол Януш получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Гурник Забже делает замену. Dani Suarez уходит с поля, а Бохневич Павел выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Матушек Шимон получил желтую карточку от судьи
43'
Ханка Серджу получил желтую карточку от судьи
39'
Сиплак Михал получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Лопес Кабрера Айрам бьет в цель!
4'
Секулич Борис получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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