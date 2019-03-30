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Стадион:
Медзь
0:2
Второй тайм: 90+'
Заглембе Сосновец
0'
0:1
17' Гол
Габедава Георгий
20' Желтая карточка
Тот Мартин
0:1
55' Не забитый пенальти
Mateusz Mozdzen
0:2
55' Гол
Mateusz Mozdzen
75' Желтая карточка
Georgios Mygas
76' Желтая карточка
Grzegorz Bartczak
90'+11
Второй тайм
90'
Заглембе Сосновец делает замену. Zarko Udovicic уходит с поля, а Иванишвили Георгий выходит на его замену.
85'
Заглембе Сосновец делает замену. Навотка Томаш уходит с поля, а Хайнлот Михаэль выходит на его замену.
85'
Медзь Легница делает замену. Бозо Муса уходит с поля, а Mateusz Zyro выходит на его замену.
77'
Медзь Легница делает замену. Зелиньски Павел уходит с поля, а Оямаа Хенрик выходит на его замену.
77'
Заглембе Сосновец делает замену. Габедава Георгий уходит с поля, а Olaf Nowak выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Гжегож Бартчак получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
75'
Georgios Mygas получил желтую карточку от судьи
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Аугустыняк Рафал бьет в цель!
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Матеуш Можджень бьет в цель!
Описание гола
55'
ОН ПРОМАЗАЛ - Матеуш Можджень пробил пенальти, но не смог забить!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
20'
Тот Мартин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Габедава Георгий бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Mijeski im.Orla Bialego. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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