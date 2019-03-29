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Стадион: Зрители: 15073
Лехия Гданьск
2:0
Конец матча
Пяст
0'
1:0
6' Гол
Августин Блажей
2:0
33' Гол
Налепа Михал
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Лечия делает замену. Пайшау Флавиу уходит с поля, а Арак Якуб выходит на его замену.
82'
Пяст Гливице делает замену. Йодловец Томаш уходит с поля, а Бадиа Жерар выходит на его замену.
74'
Пяст Гливице делает замену. Пажишек Пётр уходит с поля, а Пападопулос Михал выходит на его замену.
71'
Пяст Гливице делает замену. Петровски Марцин уходит с поля, а Мак Матеуш выходит на его замену.
67'
Лечия делает замену. Гараслин Лукаш уходит с поля, а Karol Fila выходит на его замену.
59'
Лечия делает замену. Мак Михал уходит с поля, а Собех Артур выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Налепа Михал бьет в цель!
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Августин Блажей бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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