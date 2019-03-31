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Стадион:
Висла Краков
4:0
Конец матча
Легия
0'
1:0
5' Гол
Пешко Славомир
2:0
40' Пенальти
Блащиковский Якуб
71' Желтая карточка
Енджейчик Артур
3:0
73' Гол
Петшак Рафаль
4:0
82' Гол
Коларж Марко
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Висла Краков делает замену. Блащиковский Якуб уходит с поля, а Patryk Plewka выходит на его замену.
88'
Висла Краков делает замену. Krzysztof Drzazga уходит с поля, а Kamil Wojtkowski выходит на его замену.
83'
Висла Краков делает замену. Пешко Славомир уходит с поля, а Богуски Рафал выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Коларж Марко бьет в цель!
77'
Легия делает замену. Медейруш Юри уходит с поля, а Хямяляйнен Каспер выходит на его замену.
77'
Легия делает замену. Карлитос Карлос уходит с поля, а Кухарчик Михал выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Петшак Рафаль бьет в цель!
Желтая карточка
71'
Енджейчик Артур получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Легия делает замену. Столярски Павел уходит с поля, а Sandro Kulenovic выходит на его замену.
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Блащиковский Якуб из команды Висла Краков забивает с точки!
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Пешко Славомир бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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