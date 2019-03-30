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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 12502
Де Графсхап
1:2
Конец матча
Хераклес
0'
1:0
16' Гол
Бенсхоп Чарлисон
56' Желтая карточка
Стральман Барт
62' Желтая карточка
Ван ден Бёйс Дарио
1:1
66' Гол
Кювас Брандлей
1:2
70' Гол
Дуарте Лерин
86' Желтая карточка
Эль-Джебли Юссеф
89' Желтая карточка
Петерсон Кристофер
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 12502 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
94'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
94'
ван дер Ватер Силвестр из команды Хераклес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Офсайд
94'
Стральман Барт из команды Де Графсхап в офсайде
93'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
93'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
93'
Как он промахнулся? Конингс Джой имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
93'
ШАНС! Конингс Джой вышел один-на-один с голкипером...
Угловой
92'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап разыграл угловой с правого угла.
92'
Ван Хинтум Барт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
91'
Конингс Джой из команды Хераклес в офсайде
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что ван дер Ватер Силвестр из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Эль-Джебли Юссеф
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Офсайд
90'
Конингс Джой из команды Хераклес в офсайде
Угловой
90'
Осман Мо из команды Хераклес разыграл угловой с левого угла.
89'
Azor Matusiwa предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
89'
Осман Мо из команды Хераклес разыграл угловой с левого угла.
Желтая карточка
89'
Рефери не любит споров - именно за это Петерсон Кристофер сейчас получил желтую
89'
Олийве Франк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Тактическая замена. Кювас Брандлей уходит с поля и его заменяет ван дер Ватер Силвестр
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Осман Мо
87'
Кювас Брандлей пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
86'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
86'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Кювас Брандлей оказался на газоне.
86'
Хераклес начинает контратаку
86'
Выглядело как неплохой момент. Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
86'
Де Графсхап имеет хороший шанс забить.
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
85'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Эль-Джебли Юссеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Кювас Брандлей из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Бюргзорг Делано
84'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Тактическая замена. Овюсу Лерой уходит с поля и его заменяет Олийве Франк
Фол, нарушение
83'
Бауи Набиль из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Брейкерс Тим оказался на газоне.
Фол, нарушение
82'
Назначен штрафной. Пострадал Ван Мигем Дарил, его свалил Дуарте Лерин.
82'
Azor Matusiwa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
82'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
81'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Бауи Набиль из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Ван Хинтум Барт
80'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
79'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Удар от ворот произведет Хераклес
78'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Эль-Джебли Юссеф!
78'
Де Графсхап контролирует мяч.
77'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
75'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Тактическая замена. Вет Хавьер уходит с поля и его заменяет Бауи Набиль
74'
Тактическая замена. Нарсинх Фюрдьел уходит с поля и его заменяет Ван Мигем Дарил
74'
Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Де Графсхап имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Дуарте Лерин из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Эль-Джебли Юссеф
Фол, нарушение
73'
Далмау Адриан наказан за толчок Стральман Барт
72'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Azor Matusiwa из команды Де Графсхап направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Описание гола
70'
ГОООООЛ - Дуарте Лерин из команды Хераклес забивает из-за штрафной площади
70'
Плохо сыграл Овюсу Лерой - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
70'
Осман Мо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
69'
Ван де Паверт Тед из команды Де Графсхап толкнул локтем оппонента. Это Далмау Адриан заработал фол
68'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
68'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Матч возобновлен
66'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Описание гола
66'
Г О О О О О Л - Кювас Брандлей ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
66'
Плохо сыграл Ван Хинтум Барт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
66'
Осман Мо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Стральман Барт из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
65'
Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
64'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
64'
Эль-Джебли Юссеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
62'
Ван ден Бёйс Дарио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
62'
Безумный фол. Ван ден Бёйс Дарио грубо играет против соперника. Пострадал Бенсхоп Чарлисон
Фол, нарушение
62'
Ван де Паверт Тед наказан за толчок Далмау Адриан
61'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Тактическая замена. Дросте Вут уходит с поля и его заменяет Брейкерс Тим
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
Удар от ворот произведет Хераклес
60'
Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
60'
Осман Мо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Петерсон Кристофер оказался на газоне.
58'
Близко! Бюргзорг Делано нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
58'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
Офсайд
57'
Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес в офсайде
Желтая карточка
56'
Стральман Барт совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
56'
Безумный фол. Стральман Барт грубо играет против соперника. Пострадал Далмау Адриан
Угловой
55'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой слева.
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
55'
Россман Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
55'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой слева.
55'
Россман Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Де Графсхап имеет хороший шанс забить.
54'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Конингс Джой из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Стральман Барт
53'
Де Графсхап контролирует мяч.
52'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Бенсхоп Чарлисон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
52'
Тютюарима Йорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Далмау Адриан из команды Хераклес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
51'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
51'
Хераклес начинает контратаку
51'
Де Графсхап имеет хороший шанс забить.
50'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
48'
Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Дросте Вут оказался на газоне.
48'
Стральман Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
48'
Дросте Вут из команды Хераклес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Конингс Джой
Фол, нарушение
47'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Кювас Брандлей оказался на газоне.
47'
Де Графсхап имеет хороший шанс забить.
46'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
46'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Петерсон Кристофер оказался на газоне.
46'
Тактическая замена. Ван Нифф Юлл уходит с поля и его заменяет Конингс Джой
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
46'
Кювас Брандлей решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Стральман Барт из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Далмау Адриан
Фол, нарушение
44'
Бюргзорг Делано наказан за толчок Бласвих Янис
43'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
Угловой
41'
Кювас Брандлей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
41'
Тютюарима Йорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Ван ден Бёйс Дарио
40'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Бенсхоп Чарлисон нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
38'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Удар от ворот произведет Хераклес
38'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Эль-Джебли Юссеф и попал в перекладину!
38'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
37'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
37'
Отличные скиллы показывает Кювас Брандлей, обводя своих соперников
Фол, нарушение
36'
Эль-Джебли Юссеф наказан за толчок Дуарте Лерин
35'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
35'
Azor Matusiwa задерживает мяч рукой
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
Azor Matusiwa нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Россман Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой слева.
34'
Ван ден Бёйс Дарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Бенсхоп Чарлисон имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
34'
Вет Хавьер из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
34'
Де Графсхап имеет хороший шанс забить.
34'
Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
Угловой
33'
Ван Нифф Юлл из команды Хераклес подал угловой справа.
33'
Стральман Барт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
33'
Бенсхоп Чарлисон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Ван Нифф Юлл из команды Хераклес подал угловой справа.
32'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес точно пробил из-за штрафной, причем мяч срикошетил.
Фол, нарушение
31'
Дуарте Лерин наказан за толчок Azor Matusiwa
30'
Дросте Вут из команды Хераклес навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Дросте Вут из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
28'
Хераклес контролирует мяч.
27'
Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап пасует в штрафную, но Бласвих Янис выходит и ловит мяч.
26'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Удар от ворот произведет Хераклес
26'
Шанс! Ван де Паверт Тед из команды Де Графсхап пробил головой, но мимо
26'
Эль-Джебли Юссеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Дросте Вут из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Бюргзорг Делано
25'
Дросте Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
24'
Хераклес контролирует мяч.
24'
Де Графсхап контролирует мяч.
23'
Де Графсхап контролирует мяч.
22'
Удар от ворот произведет Хераклес
22'
Тютюарима Йорди не смог попасть в створ ударом издали
22'
Россман Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
21'
Де Графсхап имеет хороший шанс забить.
21'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
20'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
19'
Далмау Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой слева.
19'
Должен был быть гол! Эль-Джебли Юссеф имел отличный шанс, но Бласвих Янис не дал голу состоятся!
19'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
19'
Де Графсхап имеет хороший шанс забить.
19'
Хераклес контролирует мяч.
18'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Эль-Джебли Юссеф сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Бенсхоп Чарлисон изменил счет на табло!
16'
Эль-Джебли Юссеф разрезает оборону соперника отличным пасом
16'
Де Графсхап имеет хороший шанс забить.
16'
Удар от ворот произведет Хераклес
16'
ШАНС! Нарсинх Фюрдьел нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Вет Хавьер нанес удар издали, а Бласвих Янис отбил его обратно в игру!
15'
Хорошую попытку сделал Петерсон Кристофер. Удар в створ, но вратарь начеку
15'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
14'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
14'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Хераклес контролирует мяч.
11'
Де Графсхап имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
10'
Ван Нифф Юлл из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Azor Matusiwa пострадал.
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
9'
Де Графсхап контролирует мяч.
Офсайд
9'
Далмау Адриан из команды Хераклес в офсайде
9'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Де Графсхап контролирует мяч.
Офсайд
7'
Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап в офсайде
6'
Удар от ворот произведет Хераклес
Угловой
6'
Эль-Джебли Юссеф навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
6'
Осман Мо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Эль-Джебли Юссеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Дросте Вут наказан за толчок Эль-Джебли Юссеф
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
4'
Хорошую попытку сделал Бюргзорг Делано. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
Отличные скиллы показывает Бюргзорг Делано, обводя своих соперников
Офсайд
3'
Далмау Адриан из команды Хераклес в офсайде
3'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Удар от ворот произведет Хераклес
1'
Хераклес контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Хераклес начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Vijverberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Колумбия: Примера А Апертура
Итог 1 Кирилл Норкин 6 Илона Белобородова Итог 1 Наталья Москаленко 4 Андрей Федуняк Итог 1 Талгат Мамаев 1 Михаил Гордеев Итог 1 Сергей Бощук 2 Антип Лазарев Итог 1 Александр Кузнецов 1 Роман Кулебякин Итог 0 Евгений Попов 4 Александр Крипак Итог 1 Михаил Крипак 1 Юрий Богачёв Итог 5 Светлана Светлая 0 Борис Метелецкий Итог 1 Василий Чиж 2 Геннадий Щитнев Итог 6 Михаил Кабцан 2 Юрий Нестеренко Итог 1 Дмитрий Бощук 4 Ефим Петренко Итог 2 Джамал Султанов 0 Кирилл Закатченко Итог 3 Максим Помазков 0 Любовь Соловьёва Итог 4 Даниил Гонтарь 3 Виталий Пархоменко Итог 3 Олег Греков 1 Кирилл Отрадных Итог 2 Александр Голуб 2 Алексей Торопацкий Итог 1 Евгений Банмиллер 3 Альмир Искаков Итог 1 Владимир Чукин 1 Вадим Ухов Итог 4 Константин Граб 0 Алексей Антоненко Итог 1 Артём Харчевников 0 Дмитрий Щурко Итог 3 Альберт Стулов 2 Роман Метлицкий Итог 2 Вячеслав Козырев 1 Алексей Беляев Итог 2 Василий Кузнецов 0 Виталий Мельник Итог 3 Антон Иванов 0 Дмитрий Кушнеров Итог 4 Сергей Прокофьев 4 Вячеслав Черненков Итог 4 Пётр Конев 1 Григорий Фетисов Итог 3 Асхар Шушанян 2 Артур Магомедов Итог 3 Тимофей Смирнов 3 Андрей Помазков Итог 4 Олег Куликов 0 Андрей Повойкин Итог 1 Вадим Плаксин 0 Дмитрий Федосов Итог 5 Владимир Кононов 0 Адыл Айдарбеков Итог 0 Илья Здоровяк 4 Ольга Крипак Итог 1 Максим Пульман 2 Евгений Костин Итог 2 Борис Фёдоров 1 Алексей Лепин Итог 2 Николай Сербул 2 Динара Соболева Итог 1 Андрей Сергиенко 1 Никита Михалёнок Итог 2 Мечислав Правдолюбов 1 Лилия Кусткова Итог 2 Игорь Курочкин 4 Максут Азизов Итог 0 Иван Цапкин 3 Северин Ковальский Итог 2 Вячеслав Мурзиков 2 Виктор Овчинников
Мексика: Лига MX Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
США: ЮСЛ
США: ЮСЛ. Лига 1
Уругвай: Примера: Апертура
Эквадор: Серия A

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