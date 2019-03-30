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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 15404
АЗ Алкмаар
1:0
Конец матча
Гронинген
0'
26' Желтая карточка
Брюнс Томас
45' Желтая карточка
Махер Адам II
53' Желтая карточка
Хабот Юлиан
1:0
70' Гол
Влаар Рон
78' Желтая карточка
Эль-Ханкури Мохамед
90' Желтая карточка
Зеефейк Дейовайзио
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 15404 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
95'
Удар от ворот произведет Гронинген
Угловой
94'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
94'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
94'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
93'
Йонсен Бьорн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Желтая карточка
93'
Зеефейк Дейовайзио получил желтую карточку от судьи
93'
Удар от ворот произведет Гронинген
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
92'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
91'
Гронинген контролирует мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
90'
Тактическая замена. Сёнтьенс Матс уходит с поля и его заменяет Вюйтенс Стейн
89'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
88'
Бель-Хассани Иллиас не смог попасть в створ ударом издали
88'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Хандверкер Тим делает длинную передачу вперед
88'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
После дальнего удара, который нанес Эль-Ханкури Мохамед мяч отбит вратарем
86'
Удар от ворот произведет Гронинген
86'
Тил Гуус нанес удар чуть мимо. Близко!
85'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Мемишевич Самир
84'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
84'
Рейс Людовит из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
83'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
82'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
81'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
81'
Рейс Людовит из команды Гронинген навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
81'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
80'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
79'
Гронинген контролирует мяч.
Желтая карточка
78'
Эль-Ханкури Мохамед получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
78'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Свенссон Юнас пострадал.
77'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
76'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Матч возобновлен
76'
Те Вирик Мик получил травму и заменен. Сирхейс Кай выходит на поле.
Травма, повреждение
75'
Те Вирик Мик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
74'
Гронинген контролирует мяч.
73'
Тактическая замена. Стенгс Келвин уходит с поля и его заменяет Гудмундссон Альберт
Фол, нарушение
73'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Бель-Хассани Иллиас оказался на газоне.
72'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген подал угловой слева.
72'
Махи Мимаун мяч отрикошетил от ворот
72'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген делает пас партнеру.
72'
Хандверкер Тим из команды Гронинген делает пас партнеру.
70'
Стенгс Келвин сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
ГОООООЛ - Влаар Рон АЗ Алкмаар забивает ударом головой
Угловой
70'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
70'
Те Вирик Мик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
70'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
69'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
69'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
68'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
68'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
67'
Тактическая замена. Идрисси Уссама уходит с поля и его заменяет Йонсен Бьорн
67'
Махер Адам II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
67'
Те Вирик Мик из команды Гронинген нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
67'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген подал угловой слева.
66'
Эль-Ханкури Мохамед мяч отрикошетил от ворот
66'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
Угловой
65'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген подал угловой справа.
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
64'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Тактическая замена. Доан Рицу уходит с поля и его заменяет Эль-Ханкури Мохамед
63'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
63'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
63'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
62'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
62'
Рейс Людовит из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Оуведжан Томас пострадал.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
61'
Удар от ворот произведет Гронинген
60'
Как он промахнулся? Идрисси Уссама имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
60'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
59'
Тактическая замена. Брюнс Томас уходит с поля и его заменяет Вормердам Дьянго
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Махи Мимаун из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
58'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Удар от ворот произведет Гронинген
Фол, нарушение
56'
Махи Мимаун задерживает мяч рукой
56'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
55'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
55'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
55'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Угловой
55'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
54'
Махи Мимаун предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Махер Адам II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
53'
Хабот Юлиан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Хабот Юлиан из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Сёнтьенс Матс
52'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
51'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
51'
Свенссон Юнас мяч отрикошетил от ворот
51'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар играет в стеночку с партнером по команде. Мидтше Фредрик это был.
50'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Мемишевич Самир из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Мидтше Фредрик
49'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
49'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген навешивает в штрафную с рикошетом.
47'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
Угловой
47'
Брюнс Томас из команды Гронинген подал угловой слева.
47'
Влаар Рон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
46'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Желтая карточка
47'
Махер Адам II получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
46'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Махи Мимаун пострадал.
46'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Гронинген
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
44'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
44'
ШАНС! Рейс Людовит нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
43'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген подал угловой слева.
43'
Матч возобновлен
42'
Матч возобновлен
42'
Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
42'
Влаар Рон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
42'
Доан Рицу из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
38'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
38'
Мемишевич Самир из команды Гронинген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
37'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
37'
Коопмейнерс Теун из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
37'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Мемишевич Самир из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Сёнтьенс Матс
36'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
35'
Гронинген контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
34'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
33'
Стенгс Келвин наказан за толчок Мемишевич Самир
33'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
32'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
32'
Тил Гуус мяч отрикошетил от ворот
32'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
31'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
30'
Доан Рицу из команды Гронинген играет слишком грубо. Махер Адам II оказался на газоне.
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
29'
Доан Рицу из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Оуведжан Томас пострадал.
29'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
29'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар навешивает в штрафную с рикошетом.
28'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
27'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
27'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Зеефейк Дейовайзио оказался на газоне.
Желтая карточка
26'
Брюнс Томас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Безумный фол. Брюнс Томас грубо играет против соперника. Пострадал Сёнтьенс Матс
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Брюнс Томас из команды Гронинген подал угловой справа.
25'
Доан Рицу нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
25'
Махер Адам II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Тил Гуус наказан за толчок Брюнс Томас
24'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Рейс Людовит из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Идрисси Уссама
22'
Удар от ворот произведет Гронинген
22'
Как он промахнулся? Стенгс Келвин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
22'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Влаар Рон делает длинную передачу вперед
21'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Офсайд
19'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар в офсайде
18'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
17'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
17'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
16'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
16'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар в офсайде
16'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
15'
Доан Рицу из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
14'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
13'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Падт Серджио из команды Гронинген.
13'
ШАНС! Сёнтьенс Матс вышел один-на-один с голкипером...
13'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Травма, повреждение
13'
Махи Мимаун возвращается на поле.
Фол, нарушение
12'
Мемишевич Самир наказан за толчок Тил Гуус
12'
Хандверкер Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Махи Мимаун получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
11'
Махи Мимаун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Хорошую попытку сделал Коопмейнерс Теун. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
10'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
10'
Идрисси Уссама мяч отрикошетил от ворот
10'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Фол, нарушение
9'
Махи Мимаун наказан за толчок Свенссон Юнас
9'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Оуведжан Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Коопмейнерс Теун из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Махи Мимаун
7'
Гронинген контролирует мяч.
6'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
5'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Рейс Людовит
4'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
3'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
3'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
2'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
2'
Брюнс Томас из команды Гронинген навешивает в штрафную с рикошетом.
1'
Гронинген контролирует мяч.
1'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Гронинген начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Колумбия: Примера А Апертура
Итог 1 Кирилл Норкин 6 Илона Белобородова Итог 1 Наталья Москаленко 4 Андрей Федуняк Итог 1 Талгат Мамаев 1 Михаил Гордеев Итог 1 Сергей Бощук 2 Антип Лазарев Итог 1 Александр Кузнецов 1 Роман Кулебякин Итог 0 Евгений Попов 4 Александр Крипак Итог 1 Михаил Крипак 1 Юрий Богачёв Итог 5 Светлана Светлая 0 Борис Метелецкий Итог 1 Василий Чиж 2 Геннадий Щитнев Итог 6 Михаил Кабцан 2 Юрий Нестеренко Итог 1 Дмитрий Бощук 4 Ефим Петренко Итог 2 Джамал Султанов 0 Кирилл Закатченко Итог 3 Максим Помазков 0 Любовь Соловьёва Итог 4 Даниил Гонтарь 3 Виталий Пархоменко Итог 3 Олег Греков 1 Кирилл Отрадных Итог 2 Александр Голуб 2 Алексей Торопацкий Итог 1 Евгений Банмиллер 3 Альмир Искаков Итог 1 Владимир Чукин 1 Вадим Ухов Итог 4 Константин Граб 0 Алексей Антоненко Итог 1 Артём Харчевников 0 Дмитрий Щурко Итог 3 Альберт Стулов 2 Роман Метлицкий Итог 2 Вячеслав Козырев 1 Алексей Беляев Итог 2 Василий Кузнецов 0 Виталий Мельник Итог 3 Антон Иванов 0 Дмитрий Кушнеров Итог 4 Сергей Прокофьев 4 Вячеслав Черненков Итог 4 Пётр Конев 1 Григорий Фетисов Итог 3 Асхар Шушанян 2 Артур Магомедов Итог 3 Тимофей Смирнов 3 Андрей Помазков Итог 4 Олег Куликов 0 Андрей Повойкин Итог 1 Вадим Плаксин 0 Дмитрий Федосов Итог 5 Владимир Кононов 0 Адыл Айдарбеков Итог 0 Илья Здоровяк 4 Ольга Крипак Итог 1 Максим Пульман 2 Евгений Костин Итог 2 Борис Фёдоров 1 Алексей Лепин Итог 2 Николай Сербул 2 Динара Соболева Итог 1 Андрей Сергиенко 1 Никита Михалёнок Итог 2 Мечислав Правдолюбов 1 Лилия Кусткова Итог 2 Игорь Курочкин 4 Максут Азизов Итог 0 Иван Цапкин 3 Северин Ковальский Итог 2 Вячеслав Мурзиков 2 Виктор Овчинников
Мексика: Лига MX Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
США: ЮСЛ
США: ЮСЛ. Лига 1
Уругвай: Примера: Апертура
Эквадор: Серия A

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