Стадион: АФАС Зрители: 15404
1:0
Конец матча
26' Желтая карточкаБрюнс Томас
45' Желтая карточкаМахер Адам II
53' Желтая карточкаХабот Юлиан
1:0
70' ГолВлаар Рон
78' Желтая карточкаЭль-Ханкури Мохамед
90' Желтая карточкаЗеефейк Дейовайзио
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 15404 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
95'
Удар от ворот произведет Гронинген
94'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
94'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
94'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
93'
Йонсен Бьорн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
93'
Зеефейк Дейовайзио получил желтую карточку от судьи
93'
Удар от ворот произведет Гронинген
92'
Судья сигнализирует, что Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
92'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
91'
Гронинген контролирует мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
90'
Тактическая замена. Сёнтьенс Матс уходит с поля и его заменяет Вюйтенс Стейн
89'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
88'
Бель-Хассани Иллиас не смог попасть в створ ударом издали
88'
88'
Хандверкер Тим делает длинную передачу вперед
88'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
После дальнего удара, который нанес Эль-Ханкури Мохамед мяч отбит вратарем
86'
Удар от ворот произведет Гронинген
86'
Тил Гуус нанес удар чуть мимо. Близко!
85'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
84'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Мемишевич Самир
84'
84'
Рейс Людовит из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
83'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
82'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
81'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
81'
Рейс Людовит из команды Гронинген навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
81'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
80'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
79'
Гронинген контролирует мяч.
78'
Эль-Ханкури Мохамед получил желтую карточку от судьи
78'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Свенссон Юнас пострадал.
77'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
76'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Матч возобновлен
76'
Те Вирик Мик получил травму и заменен. Сирхейс Кай выходит на поле.
75'
Те Вирик Мик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
74'
Гронинген контролирует мяч.
73'
Тактическая замена. Стенгс Келвин уходит с поля и его заменяет Гудмундссон Альберт
73'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Бель-Хассани Иллиас оказался на газоне.
72'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
72'
72'
Махи Мимаун мяч отрикошетил от ворот
72'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген делает пас партнеру.
72'
Хандверкер Тим из команды Гронинген делает пас партнеру.
70'
Стенгс Келвин сделал результативную передачу.
70'
ГОООООЛ - Влаар Рон АЗ Алкмаар забивает ударом головой
70'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
70'
Те Вирик Мик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
70'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
69'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
69'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
68'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
68'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
67'
Тактическая замена. Идрисси Уссама уходит с поля и его заменяет Йонсен Бьорн
67'
Махер Адам II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Те Вирик Мик из команды Гронинген нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
67'
66'
Эль-Ханкури Мохамед мяч отрикошетил от ворот
66'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
65'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген подал угловой справа.
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
64'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Тактическая замена. Доан Рицу уходит с поля и его заменяет Эль-Ханкури Мохамед
63'
63'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
63'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
62'
62'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
62'
Рейс Людовит из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Оуведжан Томас пострадал.
61'
Судья сигнализирует, что Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
61'
Удар от ворот произведет Гронинген
60'
Как он промахнулся? Идрисси Уссама имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
60'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
59'
Тактическая замена. Брюнс Томас уходит с поля и его заменяет Вормердам Дьянго
59'
Судья сигнализирует, что Махи Мимаун из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
58'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Удар от ворот произведет Гронинген
56'
Махи Мимаун задерживает мяч рукой
56'
55'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
55'
55'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
55'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
54'
Махи Мимаун предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Махер Адам II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Хабот Юлиан получил желтую карточку от судьи
53'
Судья сигнализирует, что Хабот Юлиан из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Сёнтьенс Матс
52'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
51'
Свенссон Юнас мяч отрикошетил от ворот
51'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар играет в стеночку с партнером по команде. Мидтше Фредрик это был.
50'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
49'
Судья сигнализирует, что Мемишевич Самир из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Мидтше Фредрик
49'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
49'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген навешивает в штрафную с рикошетом.
47'
47'
Брюнс Томас из команды Гронинген подал угловой слева.
47'
Влаар Рон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
46'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
47'
Махер Адам II получил желтую карточку от судьи
46'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Махи Мимаун пострадал.
46'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Гронинген
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
44'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
44'
ШАНС! Рейс Людовит нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
43'
Матч возобновлен
42'
Матч возобновлен
42'
Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
42'
Влаар Рон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
42'
Доан Рицу из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
38'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
38'
Мемишевич Самир из команды Гронинген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
37'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
37'
Коопмейнерс Теун из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
37'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
36'
Судья сигнализирует, что Мемишевич Самир из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Сёнтьенс Матс
36'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
35'
Гронинген контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
34'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
33'
Стенгс Келвин наказан за толчок Мемишевич Самир
33'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
32'
Тил Гуус мяч отрикошетил от ворот
32'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
31'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Доан Рицу из команды Гронинген играет слишком грубо. Махер Адам II оказался на газоне.
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
29'
Доан Рицу из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Оуведжан Томас пострадал.
29'
29'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар навешивает в штрафную с рикошетом.
28'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
27'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Зеефейк Дейовайзио оказался на газоне.
26'
Брюнс Томас получил желтую карточку от судьи
26'
Безумный фол. Брюнс Томас грубо играет против соперника. Пострадал Сёнтьенс Матс
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
25'
Брюнс Томас из команды Гронинген подал угловой справа.
25'
Доан Рицу нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
25'
Махер Адам II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Тил Гуус наказан за толчок Брюнс Томас
24'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
23'
Судья сигнализирует, что Рейс Людовит из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Идрисси Уссама
22'
Удар от ворот произведет Гронинген
22'
Как он промахнулся? Стенгс Келвин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
22'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
22'
Влаар Рон делает длинную передачу вперед
21'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
19'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар в офсайде
18'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
17'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
16'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар в офсайде
16'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
15'
Доан Рицу из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
14'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
13'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Падт Серджио из команды Гронинген.
13'
ШАНС! Сёнтьенс Матс вышел один-на-один с голкипером...
13'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Махи Мимаун возвращается на поле.
12'
Мемишевич Самир наказан за толчок Тил Гуус
12'
Хандверкер Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Матч возобновится спорным мячом
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Махи Мимаун получил травму и медбригада забирает его с поля.
11'
Махи Мимаун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Хорошую попытку сделал Коопмейнерс Теун. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
10'
Идрисси Уссама мяч отрикошетил от ворот
10'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
9'
Махи Мимаун наказан за толчок Свенссон Юнас
9'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Оуведжан Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Судья сигнализирует, что Коопмейнерс Теун из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Махи Мимаун
7'
Гронинген контролирует мяч.
6'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
5'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
4'
Судья сигнализирует, что Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Рейс Людовит
4'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
3'
3'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
3'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
2'
2'
Брюнс Томас из команды Гронинген навешивает в штрафную с рикошетом.
1'
Гронинген контролирует мяч.
1'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Гронинген начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 1)
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа (Плей-офф)
Дания: Третья лига. Чемпионская группа: Женщины
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Израиль: Лигат ха'Ал. Чемпионская группа
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Ирландия: Первый дивизион
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Казахстан: Премьер-лига
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Китай: Кубок (1/64 финала)
Итог 3 Цзилинь Байцзя 0 Kunshan FC Итог 0 Hubei Huachuang 1 Циндао Чжуннэн ПП 1 Zhejiang Yiteng 1 Qingdao Red Lions Итог 1 Liuzhou Yuandao 5 Хебей Элит Итог 1 Taizhou Yuanda 0 Пекин Текнолоджи ОТМ 0 Баодин Йинли Йитон 0 Wuhan Three Towns Итог 2 Сычуань Цзюнью 0 Dalian Chanjoy ПП 0 Нанцзин Шай 0 Ченду Цяньбао ПП 0 Цзянси Ляньшэн 0 Lhasa Chengtou Итог 3 Nanning Binjiang 0 Баоту Итог 2 Хунань 4 Yunnan Kunlu Итог 3 Цзыбо Сандей 0 Шэньян Урбан Итог 0 Баодин Йинли Йитон 0 Jinan Dayou
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Латвия: Высшая лига Латвии
Лига прогнозистов LiveResult.Ru
Итог 1 Кирилл Норкин 6 Илона Белобородова Итог 1 Наталья Москаленко 4 Андрей Федуняк Итог 1 Талгат Мамаев 1 Михаил Гордеев Итог 1 Сергей Бощук 2 Антип Лазарев Итог 1 Александр Кузнецов 1 Роман Кулебякин Итог 0 Евгений Попов 4 Александр Крипак Итог 1 Михаил Крипак 1 Юрий Богачёв Итог 5 Светлана Светлая 0 Борис Метелецкий Итог 1 Василий Чиж 2 Геннадий Щитнев Итог 6 Михаил Кабцан 2 Юрий Нестеренко Итог 1 Дмитрий Бощук 4 Ефим Петренко Итог 2 Джамал Султанов 0 Кирилл Закатченко Итог 3 Максим Помазков 0 Любовь Соловьёва Итог 4 Даниил Гонтарь 3 Виталий Пархоменко Итог 3 Олег Греков 1 Кирилл Отрадных Итог 2 Александр Голуб 2 Алексей Торопацкий Итог 1 Евгений Банмиллер 3 Альмир Искаков Итог 1 Владимир Чукин 1 Вадим Ухов Итог 4 Константин Граб 0 Алексей Антоненко Итог 1 Артём Харчевников 0 Дмитрий Щурко Итог 3 Альберт Стулов 2 Роман Метлицкий Итог 2 Вячеслав Козырев 1 Алексей Беляев Итог 2 Василий Кузнецов 0 Виталий Мельник Итог 3 Антон Иванов 0 Дмитрий Кушнеров Итог 4 Сергей Прокофьев 4 Вячеслав Черненков Итог 4 Пётр Конев 1 Григорий Фетисов Итог 3 Асхар Шушанян 2 Артур Магомедов Итог 3 Тимофей Смирнов 3 Андрей Помазков Итог 4 Олег Куликов 0 Андрей Повойкин Итог 1 Вадим Плаксин 0 Дмитрий Федосов Итог 5 Владимир Кононов 0 Адыл Айдарбеков Итог 0 Илья Здоровяк 4 Ольга Крипак Итог 1 Максим Пульман 2 Евгений Костин Итог 2 Борис Фёдоров 1 Алексей Лепин Итог 2 Николай Сербул 2 Динара Соболева Итог 1 Андрей Сергиенко 1 Никита Михалёнок Итог 2 Мечислав Правдолюбов 1 Лилия Кусткова Итог 2 Игорь Курочкин 4 Максут Азизов Итог 0 Иван Цапкин 3 Северин Ковальский Итог 2 Вячеслав Мурзиков 2 Виктор Овчинников
Люксембург: Национальный дивизион
Малайзия: Суперлига
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Молдова: Национальный дивизион
Норвегия: Первый дивизион
Норвегия: Типпелиген
Норвегия: Топпсериен: Женщины
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Второй дивизион. Зона Центр
Россия: Второй дивизион. Зона Юг
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига II
Итог 0 Daco-Getica Bucuresti 0 ACS Energeticianul Итог 2 FC Arges Pitesti 1 Аэростар Бакау Итог 3 Поли Тимишоара 1 Балотешть Итог 2 Dacia Unirea Braila 2 Металоглобус Итог 5 Академика Клинчени 0 Луцяфэрул Итог 2 Рипенсия Тимишоара 1 Пандурий Итог 1 Фарул 0 Киндия Тырговиште Итог 1 Петролул Плоешти 0 Университатя
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
США: МЛС
Итог 1 Чикаго Файр 0 Нью-Йорк Ред Буллз Итог 2 Нью-Инглэнд Революшн 1 Миннесота Юнайтед Итог 7 Спортинг Канзас-Сити 1 Монреаль Импакт Итог 0 Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 Лос-Анджелес Позже 0 Коламбус Крю 0 Атланта Юнайтед Позже 0 Цинциннати 0 Филадельфия Юнион Позже 0 Реал Солт-Лейк 0 Даллас Позже 0 Колорадо Рэпидс 0 Хьюстон Динамо Позже 0 Ванкувер Уайткэпс 0 Сиэтл Саундерс
США: ЮСЛ
Итог 1 Tacoma Defiance 2 Нью-Мексико Юнайтед Итог 1 Сент-Луис 0 Шарлотт Индепенденс Позже 0 Луисвилл Сити 0 Birmingham Legion 12' 0 Инди Илевен 0 Хартфорд Атлетик 14' 0 North Carolina FC 0 Чарлстон Бэттери Позже 0 Бетлехем Стил 0 Питтсбург Риверхаундз Позже 0 Тампа-Бэй 0 Loudoun United Позже 0 Austin Bold 0 Сан-Антонио Позже 0 Рено-1868 0 ОКС Энерджи Позже 0 Эль-Пасо Локомотив 0 Оранж Каунти Позже 0 Лос-Анджелес Гэлакси-2 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Финикс Райзинг 0 Колорадо Спрингс Сфитчбэкс Позже 0 Лас-Вегас Лайтс 0 Реал Монархс
США: ЮСЛ. Лига 1
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Суперэттан
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Итог 0 Ависпа Фукуока 1 ДЖЕФ Юнайтед Итог 1 Матида Зельвия 0 Эхимэ Итог 1 Токусима Вортис 0 Альбирекс Ниигата Итог 2 Токио Верди 0 Касива Рейсол Итог 1 Фагияно Окаяма 1 Вентфорет Кофу Итог 0 Тотиги 0 Монтедио Ямагата Итог 0 В-Варен Нагасаки 1 Омия Ардидзя Итог 1 Звейген Канадзава 0 Йокогама Итог 1 Гифу 1 Киото Санга Итог 1 Мито Холлихок 0 Кагосима Юнайтед Итог 2 Рюкю 2 Ренофа Ямагути
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