Стадион: Абе Ленстра Зрители: 18021
1:0
Конец матча
69' Желтая карточкаМатей Юрген
1:0
90' ГолВан Амерсфоорт Пелле
90' Желтая карточкаСхаутен Йерди
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
95'
Кобаяси Юки из команды Херенвен разыграл угловой с правого угла.
94'
Дамен Алессандро отбил мяч на угловой после удара Ламмерс Сэм из штрафной площади.
94'
Эксельсиор контролирует мяч.
93'
Эксельсиор начинает контратаку
93'
Мессауд Али нанес удар, мяч был парирован, но Хан Уорнер не удержал его в руках.
93'
Матей Юрген из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
92'
Схаутен Йерди совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
92'
Судья сигнализирует, что Схаутен Йерди из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Ван Амерсфоорт Пелле
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Вауденберг Лукас сделал результативную передачу.
91'
Г О О О О Л - Ван Амерсфоорт Пелле изменил счет на табло!
91'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
91'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
90'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
89'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Ламмерс Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой справа.
88'
Эль-Хамдауи Мунир мяч отрикошетил от ворот
88'
Эксельсиор начинает контратаку
87'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Тактическая замена. Влап Михел уходит с поля и его заменяет Кобаяси Юки
86'
Головой пробил Матей Юрген, но голкипер отбил его в поле!
86'
Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен играет слишком грубо. Эдвардс Маркус оказался на газоне.
85'
Удар от ворот произведет Херенвен
85'
Матей Юрген не смог попасть в створ ударом издали
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
85'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
84'
84'
Эксельсиор имеет хороший шанс забить.
84'
Отличные скиллы показывает Схаутен Йерди, обводя своих соперников
84'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
ШАНС! Мессауд Али нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Удар от ворот произведет Херенвен
82'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
82'
Эксельсиор контролирует мяч.
81'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
81'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
80'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
80'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
80'
Тактическая замена. Андерсон Микаэль уходит с поля и его заменяет Мессауд Али
80'
ШАНС! Ламмерс Сэм нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
78'
Тактическая замена. Схарс Стейн уходит с поля и его заменяет Ван Амерсфоорт Пелле
77'
ШАНС! Эдвардс Маркус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Отличные скиллы показывает Эдвардс Маркус, обводя своих соперников
77'
Эксельсиор начинает контратаку
77'
77'
Михайлович Неманья из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
76'
Херенвен контролирует мяч.
75'
Херенвен контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
74'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
73'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Тактическая замена. Омарссон Элиас уходит с поля и его заменяет Эль-Хамдауи Мунир
73'
Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Пири Кик оказался на газоне.
71'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
71'
Шанс! Хег Даниэль из команды Херенвен пробил головой, но мимо
71'
70'
Фортеш Джеффри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Хорнкамп Ииц из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
69'
Матей Юрген совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
69'
Судья свистит. Матей Юрген атаковал сзади соперника. Это Влап Михел заработал своей команде штрафной
68'
Удар от ворот произведет Херенвен
68'
ШАНС! Андерсон Микаэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
67'
Хорнкамп Ииц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой справа.
67'
Хан Уорнер отбил мяч на угловой после удара Андерсон Микаэль из штрафной площади.
67'
Схаутен Йерди из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
66'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
65'
Матч возобновлен
65'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
64'
Эдвардс Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
64'
Пири Кик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Плохо сыграл Ламмерс Сэм - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Схарс Стейн из команды Херенвен играет слишком грубо. Схаутен Йерди оказался на газоне.
62'
Игрок из команды Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
62'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Матч возобновлен
61'
Ван Берген Митчелл получил травму и заменен. Михайлович Неманья выходит на поле.
61'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван Берген Митчелл получил травму и медбригада забирает его с поля.
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
60'
Ван Берген Митчелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Удар от ворот произведет Херенвен
59'
Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой справа.
58'
Хег Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Ауде Котте Томас нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
58'
Судья сигнализирует, что Вауденберг Лукас из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
57'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Удар от ворот произведет Херенвен
55'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
55'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
54'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
54'
Судья сигнализирует, что Ринстра Бен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
53'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Влап Михел
52'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
52'
52'
Хан Уорнер отбил мяч на угловой после удара Бюрнет Лоренцо из штрафной площади.
52'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
51'
ШАНС! Ринстра Бен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Джонсон Деннис из команды Херенвен делает пас партнеру.
51'
Хег Даниэль нанес удар, мяч был парирован, но Дамен Алессандро не удержал его в руках.
50'
50'
Схарс Стейн из команды Херенвен подал угловой слева.
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
49'
Эксельсиор контролирует мяч.
49'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
48'
Схаутен Йерди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Схарс Стейн из команды Херенвен подал угловой справа.
48'
Матей Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Ринстра Бен из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
47'
Андерсон Микаэль из команды Эксельсиор в офсайде
47'
Хорнкамп Ииц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
46'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
46'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Бюрнет Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Херенвен контролирует мяч.
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
44'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Херенвен контролирует мяч.
42'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
42'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Хег Даниэль и попал в каркас ворот!
42'
Схарс Стейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Судья сигнализирует, что Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Джонсон Деннис
41'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Хорнкамп Ииц оказался на газоне.
40'
Эксельсиор контролирует мяч.
40'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
40'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Херенвен контролирует мяч.
38'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Херенвен контролирует мяч.
37'
37'
36'
Херенвен контролирует мяч.
36'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
34'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Херенвен контролирует мяч.
33'
Херенвен контролирует мяч.
33'
Удар от ворот произведет Херенвен
32'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
32'
Шанс! Пири Кик из команды Херенвен пробил головой, но мимо
32'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен делает пас партнеру.
32'
Ауде Котте Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Схарс Стейн из команды Херенвен делает пас партнеру.
32'
Брюинс Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ринстра Бен из команды Херенвен подал угловой справа.
31'
Бюрнет Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
30'
Херенвен контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
Судья сигнализирует, что Влап Михел из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Брюинс Луиджи
29'
Дамен Алессандро взял и забрал мяч на выходе
29'
Ринстра Бен из команды Херенвен подал угловой справа.
29'
Схарс Стейн из команды Херенвен отдал передачу, которая была заблокирована.
29'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен делает передачу одноклубнику.
28'
Схарс Стейн из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
28'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Херенвен контролирует мяч.
27'
Херенвен контролирует мяч.
26'
Херенвен контролирует мяч.
25'
Удар от ворот произведет Херенвен
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
25'
ШАНС! Колвейк Райан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Влап Михел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Колвейк Райан мяч отрикошетил от ворот
24'
24'
Андерсон Микаэль из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
23'
Эксельсиор контролирует мяч.
23'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет Херенвен
22'
Брюинс Луиджи решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
21'
Судья сигнализирует, что Хег Даниэль из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Схаутен Йерди
21'
Удар от ворот произведет Херенвен
20'
Схаутен Йерди нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
20'
Джонсон Деннис из команды Херенвен забрасывает мяч в штрафную.
20'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
19'
Джонсон Деннис из команды Херенвен направляет мяч в штрафную площадку, но Дамен Алессандро выбегает и ловит мяч
19'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Удар от ворот произведет Херенвен
18'
Эксельсиор контролирует мяч.
17'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
17'
Вауденберг Лукас не смог попасть в створ ударом издали
17'
Схаутен Йерди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
Матей Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Херенвен начинает контратаку
16'
Дамен Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ауде Котте Томас ошибается в защите.
16'
Эксельсиор контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
15'
15'
Схаутен Йерди из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
14'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Херенвен контролирует мяч.
13'
Судья сигнализирует, что Вауденберг Лукас из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Фортеш Джеффри
12'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
11'
Джонсон Деннис из команды Херенвен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
11'
Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
10'
Херенвен контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
9'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
9'
Шанс! Ламмерс Сэм из команды Херенвен пробил головой, но мимо
9'
9'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Херенвен контролирует мяч.
8'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Ламмерс Сэм нанес удар головой, но Дамен Алессандро спокойно отбил мяч.
7'
Хорнкамп Ииц из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
6'
Эдвардс Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
5'
5'
Влап Михел из команды Херенвен подал угловой справа.
5'
Дамен Алессандро отбил мяч на угловой после удара Ринстра Бен из штрафной площади.
4'
Херенвен контролирует мяч.
3'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
3'
Андерсон Микаэль из команды Эксельсиор подал угловой слева.
3'
Пири Кик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Влап Михел из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Матей Юрген пострадал.
2'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
1'
Херенвен контролирует мяч.
1'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Херенвен начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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Бразилия: Минейро: Плей-офф (1/2 финала)
Бразилия: Паулиста А1: Плей-офф (1/2 финала)
Бразилия: Паулиста А1. Интериор: Плей-офф (1/2 финала)
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 1)
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа (Плей-офф)
Дания: Третья лига. Чемпионская группа: Женщины
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Израиль: Лигат ха'Ал. Чемпионская группа
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Ирландия: Первый дивизион
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Казахстан: Премьер-лига
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Китай: Кубок (1/64 финала)
Итог 3 Цзилинь Байцзя 0 Kunshan FC Итог 0 Hubei Huachuang 1 Циндао Чжуннэн ПП 1 Zhejiang Yiteng 1 Qingdao Red Lions Итог 1 Liuzhou Yuandao 5 Хебей Элит Итог 1 Taizhou Yuanda 0 Пекин Текнолоджи ОТМ 0 Баодин Йинли Йитон 0 Wuhan Three Towns Итог 2 Сычуань Цзюнью 0 Dalian Chanjoy ПП 0 Нанцзин Шай 0 Ченду Цяньбао ПП 0 Цзянси Ляньшэн 0 Lhasa Chengtou Итог 3 Nanning Binjiang 0 Баоту Итог 2 Хунань 4 Yunnan Kunlu Итог 3 Цзыбо Сандей 0 Шэньян Урбан Итог 0 Баодин Йинли Йитон 0 Jinan Dayou
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Латвия: Высшая лига Латвии
Лига прогнозистов LiveResult.Ru
Итог 1 Кирилл Норкин 6 Илона Белобородова Итог 1 Наталья Москаленко 4 Андрей Федуняк Итог 1 Талгат Мамаев 1 Михаил Гордеев Итог 1 Сергей Бощук 2 Антип Лазарев Итог 1 Александр Кузнецов 1 Роман Кулебякин Итог 0 Евгений Попов 4 Александр Крипак Итог 1 Михаил Крипак 1 Юрий Богачёв Итог 5 Светлана Светлая 0 Борис Метелецкий Итог 1 Василий Чиж 2 Геннадий Щитнев Итог 6 Михаил Кабцан 2 Юрий Нестеренко Итог 1 Дмитрий Бощук 4 Ефим Петренко Итог 2 Джамал Султанов 0 Кирилл Закатченко Итог 3 Максим Помазков 0 Любовь Соловьёва Итог 4 Даниил Гонтарь 3 Виталий Пархоменко Итог 3 Олег Греков 1 Кирилл Отрадных Итог 2 Александр Голуб 2 Алексей Торопацкий Итог 1 Евгений Банмиллер 3 Альмир Искаков Итог 1 Владимир Чукин 1 Вадим Ухов Итог 4 Константин Граб 0 Алексей Антоненко Итог 1 Артём Харчевников 0 Дмитрий Щурко Итог 3 Альберт Стулов 2 Роман Метлицкий Итог 2 Вячеслав Козырев 1 Алексей Беляев Итог 2 Василий Кузнецов 0 Виталий Мельник Итог 3 Антон Иванов 0 Дмитрий Кушнеров Итог 4 Сергей Прокофьев 4 Вячеслав Черненков Итог 4 Пётр Конев 1 Григорий Фетисов Итог 3 Асхар Шушанян 2 Артур Магомедов Итог 3 Тимофей Смирнов 3 Андрей Помазков Итог 4 Олег Куликов 0 Андрей Повойкин Итог 1 Вадим Плаксин 0 Дмитрий Федосов Итог 5 Владимир Кононов 0 Адыл Айдарбеков Итог 0 Илья Здоровяк 4 Ольга Крипак Итог 1 Максим Пульман 2 Евгений Костин Итог 2 Борис Фёдоров 1 Алексей Лепин Итог 2 Николай Сербул 2 Динара Соболева Итог 1 Андрей Сергиенко 1 Никита Михалёнок Итог 2 Мечислав Правдолюбов 1 Лилия Кусткова Итог 2 Игорь Курочкин 4 Максут Азизов Итог 0 Иван Цапкин 3 Северин Ковальский Итог 2 Вячеслав Мурзиков 2 Виктор Овчинников
Люксембург: Национальный дивизион
Малайзия: Суперлига
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Молдова: Национальный дивизион
Норвегия: Первый дивизион
Норвегия: Типпелиген
Норвегия: Топпсериен: Женщины
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Второй дивизион. Зона Центр
Россия: Второй дивизион. Зона Юг
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига II
Итог 0 Daco-Getica Bucuresti 0 ACS Energeticianul Итог 2 FC Arges Pitesti 1 Аэростар Бакау Итог 3 Поли Тимишоара 1 Балотешть Итог 2 Dacia Unirea Braila 2 Металоглобус Итог 5 Академика Клинчени 0 Луцяфэрул Итог 2 Рипенсия Тимишоара 1 Пандурий Итог 1 Фарул 0 Киндия Тырговиште Итог 1 Петролул Плоешти 0 Университатя
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
США: МЛС
Итог 1 Чикаго Файр 0 Нью-Йорк Ред Буллз Итог 2 Нью-Инглэнд Революшн 1 Миннесота Юнайтед Итог 7 Спортинг Канзас-Сити 1 Монреаль Импакт Итог 0 Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 Лос-Анджелес Позже 0 Коламбус Крю 0 Атланта Юнайтед Позже 0 Цинциннати 0 Филадельфия Юнион Позже 0 Реал Солт-Лейк 0 Даллас Позже 0 Колорадо Рэпидс 0 Хьюстон Динамо Позже 0 Ванкувер Уайткэпс 0 Сиэтл Саундерс
США: ЮСЛ
Итог 1 Tacoma Defiance 2 Нью-Мексико Юнайтед Итог 1 Сент-Луис 0 Шарлотт Индепенденс Позже 0 Луисвилл Сити 0 Birmingham Legion 12' 0 Инди Илевен 0 Хартфорд Атлетик 14' 0 North Carolina FC 0 Чарлстон Бэттери Позже 0 Бетлехем Стил 0 Питтсбург Риверхаундз Позже 0 Тампа-Бэй 0 Loudoun United Позже 0 Austin Bold 0 Сан-Антонио Позже 0 Рено-1868 0 ОКС Энерджи Позже 0 Эль-Пасо Локомотив 0 Оранж Каунти Позже 0 Лос-Анджелес Гэлакси-2 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Финикс Райзинг 0 Колорадо Спрингс Сфитчбэкс Позже 0 Лас-Вегас Лайтс 0 Реал Монархс
США: ЮСЛ. Лига 1
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Суперэттан
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Итог 0 Ависпа Фукуока 1 ДЖЕФ Юнайтед Итог 1 Матида Зельвия 0 Эхимэ Итог 1 Токусима Вортис 0 Альбирекс Ниигата Итог 2 Токио Верди 0 Касива Рейсол Итог 1 Фагияно Окаяма 1 Вентфорет Кофу Итог 0 Тотиги 0 Монтедио Ямагата Итог 0 В-Варен Нагасаки 1 Омия Ардидзя Итог 1 Звейген Канадзава 0 Йокогама Итог 1 Гифу 1 Киото Санга Итог 1 Мито Холлихок 0 Кагосима Юнайтед Итог 2 Рюкю 2 Ренофа Ямагути
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