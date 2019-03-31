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Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
0:1
Конец матча
Аделаида Юнайтед
0'
34' Желтая карточка
Караджан Джем
0:1
35' Гол
Sanchez Cortes Isaias
52' Желтая карточка
Гудвин Крейг
72' Вторая желтая карточка
Караджан Джем
90' Желтая карточка
Kye Rowles
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Kye Rowles получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Аделаида Юнайтед делает замену. Гудвин Крейг уходит с поля, а Винс Лия выходит на его замену.
80'
Централ Кост Маринерс делает замену. О'Нил Эйден уходит с поля, а Макглинчи Майкл выходит на его замену.
74'
Аделаида Юнайтед делает замену. Блэквуд Джордж уходит с поля, а Томассен Йорди выходит на его замену.
72'
Караджан Джем получает вторую желтую карточку. Удаление.
68'
Централ Кост Маринерс делает замену. Jordan Murray уходит с поля, а Хул Эндрю выходит на его замену.
59'
Централ Кост Маринерс делает замену. Stephen Mallon уходит с поля, а Саймон Мэтт выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Гудвин Крейг получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Isaias бьет в цель!
Желтая карточка
34'
Караджан Джем получил желтую карточку от судьи
17'
Аделаида Юнайтед делает замену. Ryan Strain уходит с поля, а Халлоран Бен выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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