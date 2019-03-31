Стадион: Рат Верлег Зрители: 17946
0:1
14' ГолМлапа Пениэль
32' Желтая карточкаЯнссен Рул
41' Желтая карточкаВан Анхолт Пеле
45' Желтая карточкаКум Кристиан
1:1
66' ГолЛи Грегори II
73' Желтая карточкаРуттен Морено
77' Желтая карточкаЭль-Алуши Мунир
80' Вторая желтая карточкаЭль-Алуши Мунир
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
95'
95'
Йоостен Патрик из команды Венло нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
94'
Руттен Морено из команды Венло отправил кросс в штрафную...
93'
93'
Те Вреде Митчелл нанес удар, мяч был парирован, но Уннерсталл Ларс не удержал его в руках.
93'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды Бреда делает пас партнеру.
92'
Опоку Джонатан из команды Венло сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Млапа Пениэль мяча так и не получил
92'
Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Лундквист Рамон-Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Грот Джей-Рой из команды Венло нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
91'
91'
Кох Менно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Йоостен Патрик из команды Венло подал угловой слева.
90'
90'
Палмер-Браун Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Опоку Джонатан из команды Венло подал угловой справа.
90'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
90'
Ван Лир Бенжамин отбил мяч на угловой после удара Грот Джей-Рой из штрафной площади.
90'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Янссен Рул из команды Венло отправил кросс в штрафную...
89'
Йоостен Патрик из команды Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Кали Анур наказан за толчок Опоку Джонатан
88'
Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Удар от ворот произведет Бреда
88'
Йоостен Патрик из команды Венло нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
87'
Судья сигнализирует, что Корте Джованни из команды Бреда поставил подножку. Пострадал Руттен Морено
87'
Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Янссен Рул из команды Венло навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
86'
Удар от ворот произведет Бреда
85'
Опоку Джонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
85'
Млапа Пениэль из команды Венло делает пас партнеру.
85'
Йоостен Патрик из команды Венло делает пас партнеру.
85'
Шанс! Млапа Пениэль из команды Венло пробил головой, но мимо
85'
Опоку Джонатан из команды Венло отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
84'
84'
Росхёвел Микхал из команды Бреда отправил кросс в штрафную...
84'
84'
Корте Джованни из команды Бреда отправил кросс в штрафную...
83'
Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Ван Лир Бенжамин не дал случится голу! Йоостен Патрик должен был забивать, но Ван Лир Бенжамин сделал отличный сейв
83'
Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Тактическая замена. Ван Анхолт Пеле уходит с поля и его заменяет ван Хойдонк Сидней
80'
Эль-Алуши Мунир получает вторую желтую карточку. Удаление.
80'
Эль-Алуши Мунир из команды Бреда опасно и грубо сыграл. Кум Кристиан пострадал.
80'
Тактическая замена. Сёнтьенс Ральф уходит с поля и его заменяет Линторст Эверт
80'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
79'
Пост Данни наказан за толчок Эль-Алуши Мунир
79'
Ван Анхолт Пеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Пост Данни из команды Венло отправил кросс в штрафную...
79'
79'
Опоку Джонатан мяч отрикошетил от ворот
79'
Сёнтьенс Ральф из команды Венло делает передачу одноклубнику.
78'
Игрок из команды Венло вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
78'
Матч возобновлен
77'
Эль-Алуши Мунир получает желтую карточку за нырок
75'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
75'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
75'
Эль-Алуши Мунир упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
75'
73'
Руттен Морено получил желтую карточку от судьи
73'
Безумный фол. Руттен Морено грубо играет против соперника. Пострадал Эль-Алуши Мунир
73'
73'
Росхёвел Микхал из команды Бреда подал угловой слева.
73'
Кум Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Росхёвел Микхал из команды Бреда подал угловой слева.
72'
Йоостен Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Пост Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Ван Анхолт Пеле из команды Бреда отправил кросс в штрафную...
72'
Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
71'
Росхёвел Микхал из команды Бреда отправил кросс в штрафную...
71'
71'
Ли Грегори II из команды Бреда отправил кросс в штрафную...
71'
Судья сигнализирует, что Руттен Морено из команды Венло поставил подножку. Пострадал Кали Анур
70'
Удар от ворот произведет Венло
70'
Лундквист Рамон-Паскаль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
70'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
69'
Судья сигнализирует, что Кум Кристиан из команды Венло поставил подножку. Пострадал Кали Анур
69'
Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Млапа Пениэль наказан за толчок Те Вреде Митчелл
67'
Ван Анхолт Пеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок из команды Венло вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
66'
Лундквист Рамон-Паскаль сделал результативную передачу.
66'
ГОООООЛ - Ли Грегори II Бреда забивает ударом головой
66'
66'
Кум Кристиан из команды Венло играет слишком грубо. Корте Джованни оказался на газоне.
65'
Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
64'
64'
Росхёвел Микхал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Судья сигнализирует, что Пост Данни из команды Венло поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
64'
Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
63'
Росхёвел Микхал из команды Бреда навешивает в штрафную с рикошетом.
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 17946 болельщиков
63'
Удар от ворот произведет Бреда
62'
Йоостен Патрик не смог попасть в створ ударом издали
62'
Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Матч возобновлен
60'
Тактическая замена. Кастанер Жервейн уходит с поля и его заменяет Росхёвел Микхал
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
59'
59'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Пост Данни из команды Венло.
59'
Ли Грегори II разрезает оборону соперника отличным пасом
58'
Йоостен Патрик нарушает правила. Кали Анур пострадал
57'
Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Уннерсталл Ларс из команды Венло сделал отличный сейв!
57'
Почти гол! Те Вреде Митчелл пробил головой по воротам, но Уннерсталл Ларс спас!
56'
Корте Джованни из команды Бреда делает отличный кросс...
56'
Кастанер Жервейн из команды Бреда сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
56'
Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Судья сигнализирует, что Пост Данни из команды Венло поставил подножку. Пострадал Лундквист Рамон-Паскаль
55'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
54'
Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Удар от ворот произведет Венло
53'
Шанс! Корте Джованни из команды Бреда пробил головой, но мимо
53'
Эль-Алуши Мунир из команды Бреда отправил кросс в штрафную...
53'
Сёнтьенс Ральф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Млапа Пениэль наказан за толчок Ван Анхолт Пеле
52'
Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
51'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды Бреда подал угловой справа.
51'
Те Вреде Митчелл из команды Бреда нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
51'
50'
Судья сигнализирует, что Пост Данни из команды Венло поставил подножку. Пострадал Лундквист Рамон-Паскаль
50'
Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Ван Анхолт Пеле из команды Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
49'
Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Матч возобновлен
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Тактическая замена. Ван Ойен Петер уходит с поля и его заменяет Грот Джей-Рой
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
47'
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Кали Анур навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Судья сигнализирует, что Руттен Морено из команды Венло поставил подножку. Пострадал Лундквист Рамон-Паскаль
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
45'
Эль-Алуши Мунир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Кум Кристиан получил желтую карточку от судьи
45'
Безумный фол. Кум Кристиан грубо играет против соперника. Пострадал Лундквист Рамон-Паскаль
45'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
44'
Удар от ворот произведет Венло
44'
Кастанер Жервейн из команды Бреда идет с мячом вперед на обострение...
44'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды Бреда отправил кросс в штрафную...
43'
Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Ван Ойен Петер из команды Венло подал угловой справа.
42'
Кум Кристиан из команды Венло нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
42'
Ван Ойен Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Ван Анхолт Пеле получил желтую карточку от судьи
41'
Безумный фол. Ван Анхолт Пеле грубо играет против соперника. Пострадал Йоостен Патрик
41'
Отличные скиллы показывает Йоостен Патрик, обводя своих соперников
41'
Опоку Джонатан из команды Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
41'
Матч возобновлен
40'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
Кох Менно из команды Бреда играет слишком грубо. Млапа Пениэль оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
40'
Бреда контролирует мяч.
39'
Матч возобновлен
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
38'
Сёнтьенс Ральф нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
35'
Ван Анхолт Пеле из команды Бреда отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
35'
Удар от ворот произведет Венло
35'
Кастанер Жервейн из команды Бреда делает неудачный навес.
34'
Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Йоостен Патрик из команды Венло навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
33'
Венло контролирует мяч.
33'
Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Те Вреде Митчелл из команды Бреда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Кали Анур делает длинную передачу вперед
32'
Янссен Рул получил желтую карточку от судьи
32'
Безумный фол. Янссен Рул грубо играет против соперника. Пострадал Кастанер Жервейн
31'
Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Матч возобновлен
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Кастанер Жервейн наказан за толчок Янссен Рул
30'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
29'
Удар от ворот произведет Венло
28'
Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Кох Менно из команды Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
27'
Судья сигнализирует, что Пост Данни из команды Венло поставил подножку. Пострадал Лундквист Рамон-Паскаль
27'
Бреда контролирует мяч.
26'
Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
25'
Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
25'
Млапа Пениэль из команды Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
25'
24'
Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
24'
Сёнтьенс Ральф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Корте Джованни из команды Бреда играет слишком грубо. Сёнтьенс Ральф оказался на газоне.
23'
Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
22'
Игрок из команды Венло вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
22'
Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Опасность! Опоку Джонатан из команды Венло отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
20'
Корте Джованни из команды Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
20'
Эль-Алуши Мунир наказан за толчок Руттен Морено
19'
Ли Грегори II нанес удар головой, но Уннерсталл Ларс спокойно отбил мяч.
19'
Кали Анур навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Судья сигнализирует, что Пост Данни из команды Венло поставил подножку. Пострадал Лундквист Рамон-Паскаль
18'
Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Удар от ворот произведет Бреда
16'
Бреда контролирует мяч.
16'
Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Руттен Морено возвращается на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
14'
Команда Венло забила мяч, хотя лучше играли соперники
14'
Сёнтьенс Ральф сделал результативную передачу.
14'
Г О О О О Л - Млапа Пениэль изменил счет на табло!
14'
ШАНС! Млапа Пениэль вышел один-на-один с голкипером...
14'
Ван Анхолт Пеле ошибается в защите.
14'
14'
Эль-Алуши Мунир из команды Бреда отправил кросс в штрафную...
13'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды Бреда разыграл угловой с левого угла.
13'
Матч возобновлен
13'
Ох, нехорошо это выглядит. Руттен Морено получил травму и медбригада забирает его с поля.
13'
Руттен Морено на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Руттен Морено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
12'
Ли Грегори II из команды Бреда отправил кросс в штрафную...
12'
Ли Грегори II из команды Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
11'
Кастанер Жервейн из команды Бреда отправил кросс в штрафную...
10'
Бреда контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
9'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды Бреда сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
9'
Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Удар от ворот произведет Венло
8'
Корте Джованни из команды Бреда плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Уннерсталл Ларс не дал случится голу! Корте Джованни должен был забивать, но Уннерсталл Ларс сделал отличный сейв
8'
ШАНС! Корте Джованни вышел один-на-один с голкипером...
8'
Лундквист Рамон-Паскаль разрезает оборону соперника отличным пасом
6'
Бреда контролирует мяч.
5'
Удар от ворот произведет Венло
5'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Те Вреде Митчелл!
5'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
5'
Судья сигнализирует, что Руттен Морено из команды Венло поставил подножку. Пострадал Кастанер Жервейн
5'
Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Ван Ойен Петер из команды Венло отправил кросс в штрафную...
4'
Удар от ворот произведет Венло
4'
Эль-Алуши Мунир из команды Бреда нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
4'
Ли Грегори II из команды Бреда делает пас партнеру.
3'
Эль-Алуши Мунир из команды Бреда подал угловой справа.
3'
2'
Судья сигнализирует, что Пост Данни из команды Венло поставил подножку. Пострадал Лундквист Рамон-Паскаль
2'
Удар от ворот произведет Венло
2'
Те Вреде Митчелл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
1'
Эль-Алуши Мунир из команды Бреда подал угловой справа.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Бреда начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости спорта
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа
Австрия: Вторая лига
Англия: Женская Суперлига: Женщины
Англия: Трофей АФЛ (Финал)
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль А. Повышение: Плей-офф (1/16 финала)
Аргентина: Федераль А. Повышение. Финал
Беларусь: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А. Плей-офф. Чемпионская группа
Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Группа A)
Бельгия: Первый дивизион Б. Понижение
Болгария: Группа А. Понижение (Группа 2)
Болгария: Группа А. Чемпионская группа (Плей-офф)
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Кубок Кариоки: Плей-офф (Финал)
Бразилия: Минейро: Плей-офф (1/2 финала)
Бразилия: Паулиста А1: Плей-офф (1/2 финала)
Венгрия: Венгерский второй дивизион
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Первый дивизион
Дания: Суперлига Дании. Понижение (Группа 1)
Дания: Суперлига Дании. Понижение (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа (Плей-офф)
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Казахстан: Премьер-лига
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Китай: Кубок (1/64 финала)
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Латвия: Высшая лига Латвии
Литва: Лига А
Люксембург: Национальный дивизион
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Нигерия: НПФЛ (Группа A)
Нигерия: НПФЛ (Группа B)
Норвегия: Первый дивизион
Норвегия: Типпелиген
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Северная Македония: Первая лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словения: Первая лига
США: МЛС
США: ЮСЛ
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швеция: Аллсвенскан
Швеция: Суперэттан
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить