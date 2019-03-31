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Зрители: 50000
Кёльн
4:0
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
7' Желтая карточка
Шмидт Доминик
13' Желтая карточка
Мере Хорхе
1:0
22' Гол
Теродде Симон
2:0
25' Гол
Хектор Йонас
3:0
46' Гол
Кордоба Джон
4:0
90' Гол
Модест Антони
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Модест Антони бьет в цель!
83'
Кельн делает замену. Кордоба Джон уходит с поля, а Модест Антони выходит на его замену.
71'
Кельн делает замену. Мере Хорхе уходит с поля, а Зобих Лассе выходит на его замену.
63'
Кельн делает замену. Теродде Симон уходит с поля, а Шауб Луис выходит на его замену.
63'
Хольштейн Киель делает замену. Masaya Okugawa уходит с поля, а Сейдель Арон выходит на его замену.
53'
Хольштейн Киель делает замену. Бенеш Ласло уходит с поля, а Мефферт Йонас выходит на его замену.
52'
Хольштейн Киель делает замену. Mathias Honsak уходит с поля, а Серра Янни выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Кордоба Джон бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Хектор Йонас бьет в цель!
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Теродде Симон бьет в цель!
Желтая карточка
13'
Мере Хорхе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
7'
Шмидт Доминик получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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