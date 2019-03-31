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Ингольштадт
1:2
Конец матча
Зандхаузен
0'
1:0
12' Гол
Bjoern Paulsen
1:1
55' Гол
Kevin Behrens
1:2
90' Гол
Вутен Эндрю
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Вутен Эндрю бьет в цель!
86'
Ингольштадт делает замену. Лескано Дарио уходит с поля, а Кутшке Штефан выходит на его замену.
81'
Сандхаузен делает замену. Линсмайер Денис уходит с поля, а Гуэде Карим выходит на его замену.
75'
Ингольштадт делает замену. Трэш Кристиан уходит с поля, а Fatih Kaya выходит на его замену.
70'
Сандхаузен делает замену. Ценга Эрик уходит с поля, а Felix Mueller выходит на его замену.
66'
Ингольштадт делает замену. Пледль Томас уходит с поля, а Шахин Дженк выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Kevin Behrens бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Сандхаузен делает замену. Fabian Schleusener уходит с поля, а Kevin Behrens выходит на его замену.
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Бьёрн Паульсен бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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