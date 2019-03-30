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Унион Берлин
1:3
Конец матча
Падерборн
0'
33' Желтая карточка
Триммель Кристофер
0:1
41' Гол
Антви-Аджей Кристофер
84' Желтая карточка
Klaus Gjasula
0:2
87' Гол
Михель Свен
89' Желтая карточка
Шонлау Себастьян
0:3
90' Гол
Клеман Филипп
1:3
90' Гол
Полтер Себастьян
90'+6
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Полтер Себастьян бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Клеман Филипп бьет в цель!
Желтая карточка
89'
Шонлау Себастьян получил желтую карточку от судьи
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Михель Свен бьет в цель!
Желтая карточка
84'
Klaus Gjasula получил желтую карточку от судьи
79'
Падерборн делает замену. Tobias Schwede уходит с поля, а Коллинс Джамилу выходит на его замену.
74'
Падерборн делает замену. Sebastian Vasiliadis уходит с поля, а Шелтон Кири выходит на его замену.
73'
Унион Берлин делает замену. Триммель Кристофер уходит с поля, а Полтер Себастьян выходит на его замену.
69'
Падерборн делает замену. Цолински Бен уходит с поля, а Klaus Gjasula выходит на его замену.
60'
Унион Берлин делает замену. Мане Карлуш уходит с поля, а Хартель Марсель выходит на его замену.
59'
Унион Берлин делает замену. Шмидебах Мануэль уходит с поля, а Гогия Акакий выходит на его замену.
59'
Унион Берлин делает замену. Шмидебах Мануэль уходит с поля, а Хартель Марсель выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Антви-Аджей Кристофер бьет в цель!
Желтая карточка
33'
Триммель Кристофер получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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