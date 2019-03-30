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74' Желтая карточкаСаглам Геркем
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Бохум делает замену. Фабиан Патрик уходит с поля, а Баумгартнер Доминик выходит на его замену.
79'
Бохум делает замену. Вайландт Том уходит с поля, а Айсфельд Томас выходит на его замену.
78'
Гамбург делает замену. Яньичич Василие уходит с поля, а Mats Koehlert выходит на его замену.
74'
Саглам Геркем получил желтую карточку от судьи
58'
Гамбург делает замену. Мангаля Орель уходит с поля, а Холтби Льюис выходит на его замену.
58'
Гамбург делает замену. Джатта Бейкери уходит с поля, а Юнг Гидеон выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Англия: Вторая лига
64' 1 Крю Александра 1 Челтенем 61' 1 Линкольн Сити 1 Маклсфилд 63' 1 Олдхэм Атлетик 0 Гримсби 64' 0 Йовил Таун 1 Ньюпорт 64' 0 Кембридж Юнайтед 0 Колчестер 62' 0 Форест Грин 1 Милтон Кинс Донс 62' 1 Нортгемптон 1 Порт Вейл 65' 2 Транмер 0 Карлайл 61' 1 Бёри 2 Суиндон Таун 63' 1 Эксетер Сити 3 Мэнсфилд 62' 0 Моркам 0 Кроули Таун 63' 0 Стивенэйдж 3 Ноттс Каунти
Англия: Национальная лига
Итог 0 Олдершот 0 Филд 63' 0 FC Halifax Town 0 Мэйденхэд Юнайтед 65' 1 Солихалл 2 Довер 68' 1 Брейнтри 0 Гейтсхед 62' 3 Эббсфлит 1 Рексем 64' 0 Сэлфорд Сити 0 Бромли 63' 1 Барроу 2 Борэм Вуд 61' 3 Истли 1 Хартлпул 63' 2 Харрогейт 2 Мэйдстоун 61' 1 Саттон 2 Хавант энд Уотерлувилл 63' 0 Барнет 0 Лейтон Ориент 62' 2 Честерфилд 0 Дагенем энд Редбридж
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63' 0 Спеннимур Таун 2 Херефорд 63' 2 Олтринэм 1 Киддерминстер 65' 0 Честер 0 Чорли 66' 0 Лемингтон 0 Эштон Юнайтед 62' 1 Стокпорт 0 Дарлингтон 62' 1 Телфорд 0 Блит Спартанс 63' 0 Брэдфорд Парк 0 Альфретон 63' 0 Гайзли 1 Йорк Сити 63' 0 Саутпорт 0 Брэкли 62' 3 Бостон Юнайтед 1 Керзон 63' 0 Юнайтед оф Манчестер 3 Нанитон
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64' 0 Бат 1 Уокинг 63' 1 Дартфорд 1 Труро 63' 0 Глостер 0 Уэллинг 66' 1 Слоу Таун 1 Сент-Олбанс 67' 3 Конкорд Рейнджерс 0 Уэстон-сьюпер-Мэр 63' 1 Ист Таррок Юнайтед 0 Чиппенхэм Таун 64' 2 Хемел Хемпстэд 2 Истборн 63' 2 Челмсфорд 0 Оксфорд Сити 60' 0 Далвич Гамлет 2 Биллерикей 61' 0 Хэмптон энд Ричмонд 1 Ханегрфорд Таун 65' 2 Торкуэй 1 Уэлдстон
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Позже 0 Чикаго Файр 0 Нью-Йорк Ред Буллз Позже 0 Нью-Инглэнд Революшн 0 Миннесота Юнайтед Позже 0 Спортинг Канзас-Сити 0 Монреаль Импакт Позже 0 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0 Лос-Анджелес Позже 0 Коламбус Крю 0 Атланта Юнайтед Позже 0 Цинциннати 0 Филадельфия Юнион Позже 0 Реал Солт-Лейк 0 Даллас Позже 0 Колорадо Рэпидс 0 Хьюстон Динамо Позже 0 Ванкувер Уайткэпс 0 Сиэтл Саундерс
США: ЮСЛ
Итог 1 Tacoma Defiance 2 Нью-Мексико Юнайтед Позже 0 Сент-Луис 0 Шарлотт Индепенденс Позже 0 Луисвилл Сити 0 Birmingham Legion Позже 0 Инди Илевен 0 Хартфорд Атлетик Позже 0 North Carolina FC 0 Чарлстон Бэттери Позже 0 Бетлехем Стил 0 Питтсбург Риверхаундз Позже 0 Тампа-Бэй 0 Loudoun United Позже 0 Austin Bold 0 Сан-Антонио Позже 0 Рено-1868 0 ОКС Энерджи Позже 0 Эль-Пасо Локомотив 0 Оранж Каунти Позже 0 Лос-Анджелес Гэлакси-2 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Финикс Райзинг 0 Колорадо Спрингс Сфитчбэкс Позже 0 Лас-Вегас Лайтс 0 Реал Монархс
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Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
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Швеция: Суперэттан
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
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Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Итог 0 Ависпа Фукуока 1 ДЖЕФ Юнайтед Итог 1 Матида Зельвия 0 Эхимэ Итог 1 Токусима Вортис 0 Альбирекс Ниигата Итог 2 Токио Верди 0 Касива Рейсол Итог 1 Фагияно Окаяма 1 Вентфорет Кофу Итог 0 Тотиги 0 Монтедио Ямагата Итог 0 В-Варен Нагасаки 1 Омия Ардидзя Итог 1 Звейген Канадзава 0 Йокогама Итог 1 Гифу 1 Киото Санга Итог 1 Мито Холлихок 0 Кагосима Юнайтед Итог 2 Рюкю 2 Ренофа Ямагути
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