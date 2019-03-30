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Дармштадт
1:1
Конец матча
Ян
0'
38' Желтая карточка
Фёренбах Йонас
1:0
55' Гол
Дурсун Сердар
1:1
69' Гол
Andreas Geipl
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Регенсбург делает замену. Andreas Geipl уходит с поля, а Файн Адриан выходит на его замену.
87'
СК Дармштадт делает замену. Мелем Марвин уходит с поля, а Вурц Иоганнес выходит на его замену.
76'
СК Дармштадт делает замену. Кемпе Тобиас уходит с поля, а Джонс Джовин выходит на его замену.
75'
СК Дармштадт делает замену. Сиригу Сандро уходит с поля, а Мориц Кристоф выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Andreas Geipl бьет в цель!
66'
Регенсбург делает замену. Sebastian Nachreiner уходит с поля, а Штольце Себастьян выходит на его замену.
61'
Регенсбург делает замену. Hamadi Al Ghaddioui уходит с поля, а Jonas Nietfeld выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Дурсун Сердар бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Фёренбах Йонас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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