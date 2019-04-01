  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига 2
Зрители: 14550
Эрцгебирге Ауэ
1:1
Второй тайм: 81'
Динамо Дрезден
0'
26' Желтая карточка
Баллас Флориан
1:0
27' Гол
Цулехнер Филипп
33' Желтая карточка
Robert Herrmann
43' Желтая карточка
Фандрих Клеменс
45' Желтая карточка
Бурнич Дженис
45' Желтая карточка
Calogero Rizzuto
1:1
50' Гол
Lucas Roeser
64' Желтая карточка
Выдра Доминик
64' Желтая карточка
Дульевич Харис
81'
Второй тайм
77'
Динамо Дрезден делает замену. Lucas Roeser уходит с поля, а Justin Loewe выходит на его замену.
74'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Хохшайдт Ян уходит с поля, а Florian Krueger выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Дульевич Харис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
64'
Выдра Доминик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Lucas Roeser бьет в цель!
46'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Цулехнер Филипп уходит с поля, а Эммануил Иоха выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Динамо Дрезден делает замену. Rico Benatelli уходит с поля, а Дульевич Харис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Calogero Rizzuto получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Бурнич Дженис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
43'
Фандрих Клеменс получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Robert Herrmann получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Цулехнер Филипп бьет в цель!
Желтая карточка
26'
Баллас Флориан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги

Новости спорта

Сегодня
Англия: Премьер-лига
Франция: Лига 1
Португалия: Примейра-лига
Англия: Национальная лига. Север
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Германия: Бундеслига 2
Ирландия: Кубок лиги (1/8 финала)
Испания: Сегунда
Италия: Серия C (Группа A)
Итог 1 Альмир Искаков 1 Сергей Бощук Итог 2 Алексей Торопацкий 0 Талгат Мамаев Итог 1 Кирилл Отрадных 2 Наталья Москаленко Итог 3 Виталий Пархоменко 1 Кирилл Норкин Итог 2 Любовь Соловьёва 2 Вячеслав Мурзиков Итог 2 Кирилл Закатченко 0 Иван Цапкин Итог 2 Ефим Петренко 2 Игорь Курочкин Итог 4 Юрий Нестеренко 1 Мечислав Правдолюбов Итог 3 Геннадий Щитнев 3 Андрей Сергиенко Итог 3 Борис Метелецкий 0 Николай Сербул Итог 1 Василий Чиж 2 Борис Фёдоров Итог 3 Михаил Кабцан 4 Максим Пульман Итог 2 Дмитрий Бощук 1 Илья Здоровяк Итог 3 Джамал Султанов 2 Владимир Кононов Итог 2 Максим Помазков 4 Вадим Плаксин Итог 4 Даниил Гонтарь 1 Олег Куликов Итог 2 Олег Греков 1 Тимофей Смирнов Итог 1 Александр Голуб 4 Асхар Шушанян Итог 3 Евгений Банмиллер 5 Пётр Конев Итог 3 Владимир Чукин 2 Сергей Прокофьев Итог 1 Константин Граб 4 Антон Иванов Итог 2 Артём Харчевников 0 Василий Кузнецов Итог 1 Альберт Стулов 1 Вячеслав Козырев Итог 3 Светлана Светлая 5 Алексей Лепин Итог 0 Евгений Костин 1 Динара Соболева Итог 2 Ольга Крипак 2 Никита Михалёнок Итог 0 Адыл Айдарбеков 4 Лилия Кусткова Итог 4 Дмитрий Федосов 2 Максут Азизов Итог 3 Андрей Повойкин 2 Северин Ковальский Итог 3 Андрей Помазков 4 Виктор Овчинников Итог 2 Артур Магомедов 1 Илона Белобородова Итог 4 Григорий Фетисов 2 Андрей Федуняк Итог 2 Вячеслав Черненков 1 Михаил Гордеев Итог 0 Дмитрий Кушнеров 4 Антип Лазарев Итог 2 Виталий Мельник 3 Роман Кулебякин Итог 1 Алексей Беляев 2 Александр Крипак Итог 0 Роман Метлицкий 3 Юрий Богачёв Итог 2 Дмитрий Щурко 2 Михаил Крипак Итог 0 Алексей Антоненко 0 Евгений Попов Итог 3 Вадим Ухов 3 Александр Кузнецов
Франция: Лига 2

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация