Стадион: Галгенваард Зрители: 21758
1:0
33' ГолЭмануэльсон Урби
2:0
60' ГолВан де Стрек Сандер
2:1
64' ГолЛарссон Сэм
2:2
75' ГолВан Перси Робин
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Второй тайм
91'
Ларссон Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
91'
Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Судья сигнализирует, что Штридер Рико из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Аюб Яссин
90'
90'
90'
Судья сигнализирует, что Штридер Рико из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Йоргенсен Николай
89'
Судья сигнализирует, что Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Штридер Рико
88'
Кёкчю Оркун нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Тактическая замена. Тоорнстра Йенс уходит с поля и его заменяет Кёкчю Оркун
88'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Венема Ник
87'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Крамер Михил возвращается на поле.
87'
Матч возобновлен
86'
Ох, нехорошо это выглядит. Крамер Михил получил травму и медбригада забирает его с поля.
86'
Керк Гирано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
85'
Крамер Михил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Керк Гирано из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
82'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
82'
Тактическая замена. Класи Йорди уходит с поля и его заменяет Аюб Яссин
82'
Базур Рихедли решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
81'
Судья сигнализирует, что Класи Йорди из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Ван де Стрек Сандер
81'
Удар от ворот произведет Утрехт
80'
80'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
80'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
80'
Ван де Стрек Сандер нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
80'
Ван Оверем Йорис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Мартина Куко задерживает мяч рукой
79'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Эмануэльсон Урби получил травму и заменен. Штридер Рико выходит на поле.
78'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Эмануэльсон Урби возвращается на поле.
77'
Матч возобновлен
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Эмануэльсон Урби получил травму и медбригада забирает его с поля.
76'
Тактическая замена. Баэбек Жан-Кристоф уходит с поля и его заменяет Крамер Михил
76'
Эмануэльсон Урби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
75'
Г О О О О О О Л - Ван Перси Робин из команды Фейеноорд с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
75'
Де Вильена Тонни нанес удар издали, а Йенсен Давид отбил его обратно в игру!
74'
74'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд подал угловой слева.
74'
Клейбер Шон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Класи Йорди из команды Фейеноорд подал угловой справа.
74'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Удар от ворот произведет Утрехт
73'
Бергёйс Стивен не смог попасть в створ ударом издали
73'
Ван Оверем Йорис наказан за толчок Ван Перси Робин
72'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 21758 болельщиков
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
70'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
70'
ШАНС! Баэбек Жан-Кристоф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Класи Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
69'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
69'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт отдал передачу, которая была заблокирована.
68'
Утрехт контролирует мяч.
67'
Судья сигнализирует, что Класи Йорди из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
67'
67'
Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
66'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
Фермеер Кеннет взял и забрал мяч на выходе
65'
Керк Гирано из команды Утрехт навешивает в штрафную с рикошетом.
65'
65'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
64'
Де Вильена Тонни сделал результативную передачу.
64'
Г О О О О Л - Ларссон Сэм изменил счет на табло!
64'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
64'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
63'
Тактическая замена. Боттегин Эрик уходит с поля и его заменяет Бергёйс Стивен
62'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Ван де Стрек Сандер пострадал.
62'
Удар от ворот произведет Утрехт
62'
Ван Перси Робин не смог попасть в створ ударом издали
62'
Тоорнстра Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает передачу одноклубнику.
62'
61'
Судья сигнализирует, что Базур Рихедли из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
60'
Баэбек Жан-Кристоф сделал результативную передачу.
60'
Г О О О О Л - Ван де Стрек Сандер изменил счет на табло!
60'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт делает пас партнеру.
60'
Отличные скиллы показывает Баэбек Жан-Кристоф, обводя своих соперников
60'
Фермеер Кеннет ошибается в защите.
59'
ШАНС! Керк Гирано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Баэбек Жан-Кристоф нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
58'
58'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт подал угловой справа.
57'
Хапс Ридгесиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
57'
Фейеноорд контролирует мяч.
56'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
55'
Клейбер Шон пробует нанести удар издали, но Фермеер Кеннет держит все под контролем
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
55'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Удар от ворот произведет Утрехт
53'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отдал передачу, которая была заблокирована.
52'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
51'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой справа.
51'
Мартина Куко из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
50'
Эмануэльсон Урби нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
50'
Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Фермеер Кеннет не дал случится голу! Баэбек Жан-Кристоф должен был забивать, но Фермеер Кеннет сделал отличный сейв
49'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
49'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
48'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд забрасывает мяч в штрафную.
48'
47'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
47'
46'
Судья сигнализирует, что Класи Йорди из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
48'
48'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
48'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
48'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
48'
Баэбек Жан-Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой справа.
47'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
47'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
47'
Янссен Виллем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
47'
Эмануэльсон Урби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Судья сигнализирует, что Клейбер Шон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Ларссон Сэм
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
45'
45'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
45'
44'
Класи Йорди из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
44'
44'
Мартина Куко из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
44'
Фейеноорд контролирует мяч.
43'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
42'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт делает неудачный навес.
42'
Фермеер Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт подал угловой справа.
42'
Ван Бик Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Утрехт контролирует мяч.
40'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Удар от ворот произведет Утрехт
39'
Как он промахнулся? Де Вильена Тонни имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
38'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
38'
Тоорнстра Йенс разрезает оборону соперника отличным пасом
38'
Фейеноорд контролирует мяч.
37'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
36'
Судья сигнализирует, что Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Хапс Ридгесиано
36'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Удар от ворот произведет Утрехт
35'
Йоргенсен Николай не смог попасть в створ ударом издали
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
Судья сигнализирует, что Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Боттегин Эрик
34'
Фейеноорд контролирует мяч.
33'
Г О О О О Л Эмануэльсон Урби закручивает штрафной в сетку! Великолепно
33'
Судья свистит. Де Вильена Тонни атаковал сзади соперника. Это Баэбек Жан-Кристоф заработал своей команде штрафной
32'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Баэбек Жан-Кристоф и Клейбер Шон из команды Утрехт.
31'
Судья сигнализирует, что Ван Перси Робин из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Эмануэльсон Урби
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
29'
Утрехт контролирует мяч.
28'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд пасует в штрафную, но Йенсен Давид выходит и ловит мяч.
28'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
28'
Мартина Куко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Судья сигнализирует, что Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Базур Рихедли
27'
Утрехт контролирует мяч.
27'
27'
Класи Йорди из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
26'
Николя Гавори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Мартина Куко из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
26'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Ван Оверем Йорис возвращается на поле.
24'
Мартина Куко возвращается на поле.
24'
Матч возобновится спорным мячом
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван Оверем Йорис получил травму и медбригада забирает его с поля.
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Мартина Куко получил травму и медбригада забирает его с поля.
23'
Ван Оверем Йорис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Мартина Куко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
Матч возобновлен
20'
Матч остановлен
19'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Баэбек Жан-Кристоф нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Ван де Стрек Сандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
16'
Фейеноорд контролирует мяч.
16'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
15'
Фейеноорд контролирует мяч.
14'
Йоргенсен Николай наказан за толчок Базур Рихедли
14'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Фейеноорд контролирует мяч.
11'
Судья сигнализирует, что Ван Оверем Йорис из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Ван Перси Робин
11'
11'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
Клейбер Шон из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Хапс Ридгесиано пострадал.
9'
9'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
8'
Фейеноорд контролирует мяч.
7'
Мартина Куко из команды Фейеноорд в офсайде
7'
Де Вильена Тонни нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Йенсен Давид не дал случится голу! Ларссон Сэм должен был забивать, но Йенсен Давид сделал отличный сейв
7'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
7'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
4'
Фейеноорд контролирует мяч.
3'
3'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
3'
Класи Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт подал угловой справа.
3'
Йоргенсен Николай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт подал угловой справа.
2'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Фейеноорд начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Северная Македония: Первая лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словения: Первая лига
США: МЛС
США: ЮСЛ
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швеция: Аллсвенскан
Швеция: Суперэттан
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
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