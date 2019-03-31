Стадион: МАК3ПАРК Зрители: 13721
3:0
Конец матча
1:0
3' ГолВан Крой Вито
31' Желтая карточкаПаал Кеннет
2:0
45' ГолТай Леннарт
72' Желтая карточкаХамер Густаво
75' Желтая карточкаЭлберс Стэнли
3:0
90' ГолТай Леннарт
90' Желтая карточкаБаккер Ник
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Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Зволле заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
94'
Матч возобновлен
94'
Ох, нехорошо это выглядит. Свен Баркен получил травму и медбригада забирает его с поля.
93'
Свен Баркен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Баккер Ник получил желтую карточку от судьи
92'
Судья сигнализирует, что Баккер Ник из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
92'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Ариас Яфар пробует нанести удар издали, но Ван дер Харт Микки держит все под контролем
90'
Элберс Стэнли сделал результативную передачу.
90'
Г О О О О Л - Тай Леннарт изменил счет на табло!
90'
Элберс Стэнли из команды Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
Тай Леннарт нанес удар, мяч был парирован, но Схерпен Кьелл не удержал его в руках.
90'
Элберс Стэнли из команды Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
Зволле начинает контратаку
89'
Элберс Стэнли наказан за толчок Куйперс Ник
89'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Удар от ворот произведет Эммен
88'
Намли Юнес из команды Зволле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
87'
Удар от ворот произведет Зволле
87'
Свен Баркен нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
87'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
87'
Эммен контролирует мяч.
86'
Эммен контролирует мяч.
86'
Куйперс Ник наказан за толчок Тай Леннарт
86'
Кавлан Канер из команды Эммен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Эммен контролирует мяч.
84'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Yuta Nakayama из команды Зволле хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
84'
Найдхарт Нико из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
83'
Тактическая замена. Чакон Майкл уходит с поля и его заменяет Свен Баркен
83'
Шанс! Ван дер Берг Сепп из команды Зволле пробил головой, но мимо
83'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Судья сигнализирует, что Найдхарт Нико из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Тай Леннарт
82'
Эхизибуэ Кингсли получил травму и заменен. Yuta Nakayama выходит на поле.
82'
Матч возобновлен
82'
Ох, нехорошо это выглядит. Эхизибуэ Кингсли получил травму и медбригада забирает его с поля.
81'
Эхизибуэ Кингсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
80'
Шанс! Де Леув Михаэль из команды Эммен пробил головой, но мимо
80'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой справа.
80'
Ван дер Харт Микки отбил мяч на угловой после удара Слагвеер Лусиано из штрафной площади.
80'
Эхизибуэ Кингсли ошибается в защите.
80'
Янсен Анко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Намли Юнес из команды Зволле подал угловой слева.
79'
Тактическая замена. Хамер Густаво уходит с поля и его заменяет Леманс Клинт
79'
Найдхарт Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Ван Крой Вито из команды Зволле делает пас партнеру.
78'
78'
Де Леув Михаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Бос Хенк из команды Эммен делает пас партнеру.
76'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Судья сигнализирует, что Бос Хенк из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Элберс Стэнли
76'
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75'
Элберс Стэнли совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
75'
Элберс Стэнли из команды Зволле опасно и грубо сыграл. Найдхарт Нико пострадал.
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
74'
Янсен Анко из команды Эммен толкнул локтем оппонента. Это Эхизибуэ Кингсли заработал фол
73'
Удар от ворот произведет Эммен
73'
Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Удар от ворот произведет Зволле
72'
Кавлан Канер из команды Эммен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
72'
72'
Кавлан Канер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Хамер Густаво получил желтую карточку от судьи
72'
Хамер Густаво из команды Зволле играет слишком грубо. Чакон Майкл оказался на газоне.
72'
Удар от ворот произведет Зволле
72'
Куйперс Ник не смог попасть в створ ударом издали
70'
Тактическая замена. Баннинк Александер уходит с поля и его заменяет Бос Хенк
70'
Тактическая замена. Ван Дёйнен Майк уходит с поля и его заменяет Элберс Стэнли
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
69'
Зволле контролирует мяч.
68'
Янсен Анко из команды Эммен пасует в штрафную, но Ван дер Харт Микки выходит и ловит мяч.
68'
Янсен Анко из команды Эммен идет с мячом вперед на обострение...
68'
Эммен начинает контратаку
68'
Зволле контролирует мяч.
67'
67'
Тай Леннарт нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Хамер Густаво из команды Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
66'
66'
Ван Дёйнен Майк из команды Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
65'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
65'
64'
Судья сигнализирует, что Найдхарт Нико из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Клемент Пелле
63'
Удар от ворот произведет Эммен
63'
Какой промах! Ван дер Берг Сепп имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
63'
Клемент Пелле из команды Зволле отправил кросс в штрафную...
63'
Намли Юнес из команды Зволле разыграл угловой с правого угла.
62'
Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Удар от ворот произведет Зволле
61'
ШАНС! Баннинк Александер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Слагвеер Лусиано из команды Эммен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Удар от ворот произведет Эммен
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
60'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Хамер Густаво из команды Зволле отправил кросс в штрафную...
59'
Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
59'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой справа.
59'
Ван Дёйнен Майк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Баккер Ник делает длинную передачу вперед
57'
Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Зволле контролирует мяч.
56'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
54'
Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Эхизибуэ Кингсли нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Удар от ворот произведет Эммен
52'
Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Удар от ворот произведет Эммен
51'
Эхизибуэ Кингсли из команды Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
51'
Хамер Густаво делает длинную передачу вперед
51'
Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
51'
Намли Юнес из команды Зволле отправил кросс в штрафную...
50'
Зволле контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Куйперс Ник из команды Эммен играет слишком грубо. Тай Леннарт оказался на газоне.
49'
Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Удар от ворот произведет Зволле
49'
ШАНС! Янсен Анко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Янсен Анко и Ариас Яфар из команды Эммен.
48'
Удар от ворот произведет Зволле
47'
Эммен контролирует мяч.
46'
Зволле контролирует мяч.
46'
Тактическая замена. Гронсвельд Стеф уходит с поля и его заменяет Кавлан Канер
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
46'
Г О О О О Л - Тай Леннарт забивает!
46'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Зволле начинает контратаку
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Ван дер Берг Сепп из команды Зволле играет слишком грубо. Ариас Яфар оказался на газоне.
44'
Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Удар от ворот произведет Эммен
43'
Ван Крой Вито из команды Зволле наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
43'
42'
Янсен Анко из команды Эммен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Найдхарт Нико из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Удар от ворот произведет Зволле
41'
Как он промахнулся? Слагвеер Лусиано имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
41'
Баккер Ник из команды Эммен делает передачу одноклубнику.
40'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой слева.
40'
Янсен Анко из команды Эммен отдал передачу, которая была заблокирована.
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
39'
Удар от ворот произведет Эммен
39'
Отличный пас сделал Хамер Густаво из команды Зволле. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
38'
Чакон Майкл наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
38'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Клемент Пелле возвращается на поле.
37'
Удар от ворот произведет Зволле
37'
Матч возобновлен
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Клемент Пелле получил травму и медбригада забирает его с поля.
36'
Клемент Пелле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Янсен Анко из команды Эммен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
36'
Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
Найдхарт Нико из команды Эммен хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
35'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
35'
Намли Юнес из команды Зволле идет с мячом вперед на обострение...
34'
Слагвеер Лусиано наказан за толчок Ван Крой Вито
34'
Найдхарт Нико наказан за толчок Тай Леннарт
33'
Удар от ворот произведет Эммен
33'
Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Баннинк Александер наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
32'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Глупую желтую получил Паал Кеннет за то, что отбил ногой мяч после свистка
31'
Эммен контролирует мяч.
31'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Эхизибуэ Кингсли из команды Зволле в офсайде
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
30'
Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Намли Юнес бьет со штрафного в створ, но Схерпен Кьелл держит все под контролем
29'
Чакон Майкл наказан за толчок Эхизибуэ Кингсли
28'
Зволле контролирует мяч.
27'
Зволле контролирует мяч.
27'
Янсен Анко из команды Эммен играет слишком грубо. Намли Юнес оказался на газоне.
27'
Ван Дёйнен Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Ван Дёйнен Майк из команды Зволле опасно и грубо сыграл. Гронсвельд Стеф пострадал.
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Янсен Анко пробует нанести удар издали, но Ван дер Харт Микки держит все под контролем
24'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Янсен Анко и Ариас Яфар из команды Эммен.
24'
Эхизибуэ Кингсли наказан за толчок Найдхарт Нико
23'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
23'
Найдхарт Нико делает длинную передачу вперед
21'
Удар от ворот произведет Эммен
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
20'
20'
Клемент Пелле наказан за толчок Слагвеер Лусиано
20'
Ариас Яфар из команды Эммен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Куйперс Ник делает длинную передачу вперед
19'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Шанс! Ариас Яфар из команды Эммен пробил головой, но мимо
19'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
18'
Эммен контролирует мяч.
18'
Удар от ворот произведет Эммен
17'
17'
Тай Леннарт из команды Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
Ван Дёйнен Майк из команды Зволле делает пас партнеру.
16'
Зволле контролирует мяч.
15'
Паал Кеннет из команды Зволле в офсайде
15'
Намли Юнес из команды Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
15'
Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
14'
Лахман Даррил из команды Зволле отправил кросс в штрафную...
14'
Хамер Густаво нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Намли Юнес из команды Зволле разыграл угловой с левого угла.
14'
Куйперс Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Тай Леннарт из команды Зволле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
14'
Ван Крой Вито из команды Зволле отправил кросс в штрафную...
13'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Судья сигнализирует, что Баннинк Александер из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Паал Кеннет
12'
Удар от ворот произведет Эммен
12'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
11'
11'
Удар от ворот произведет Зволле
11'
Матч возобновлен
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
10'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
10'
Янсен Анко из команды Эммен идет с мячом вперед на обострение...
9'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Эммен контролирует мяч.
9'
Гронсвельд Стеф из команды Эммен сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Янсен Анко мяча так и не получил
8'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Клемент Пелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
Судья сигнализирует, что Лахман Даррил из команды Зволле поставил подножку. Пострадал Янсен Анко
7'
7'
Ван Крой Вито из команды Зволле отправил кросс в штрафную...
7'
Намли Юнес из команды Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Намли Юнес из команды Зволле разыграл угловой с правого угла.
6'
Намли Юнес нанес удар головой, но Схерпен Кьелл перевел мяч на угловой!
6'
6'
Тай Леннарт нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
6'
Судья сигнализирует, что Гронсвельд Стеф из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Клемент Пелле
5'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
5'
Судья сигнализирует, что Чакон Майкл из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Клемент Пелле
4'
Эммен контролирует мяч.
3'
Намли Юнес сделал результативную передачу.
3'
Г О О О О Л - Ван Крой Вито изменил счет на табло!
3'
Намли Юнес из команды Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Зволле начинает контратаку
2'
Судья сигнализирует, что Клемент Пелле из команды Зволле поставил подножку. Пострадал Янсен Анко
2'
Найдхарт Нико из команды Эммен сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
1'
Удар от ворот произведет Зволле
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Эммен начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Китай: Кубок (1/64 финала)
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Латвия: Высшая лига Латвии
Литва: Лига А
Люксембург: Национальный дивизион
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Нигерия: НПФЛ (Группа A)
Нигерия: НПФЛ (Группа B)
Норвегия: Первый дивизион
Норвегия: Типпелиген
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Северная Македония: Первая лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словения: Первая лига
США: МЛС
США: ЮСЛ
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швеция: Аллсвенскан
Швеция: Суперэттан
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
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