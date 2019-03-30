Стадион: Estadio do Sao Miguel
1:0
Конец матча
1:0
26' ГолSilva Oliveira Ze manel
38' Желтая карточкаМатеус де Андраде
40' Желтая карточкаЛамас Бруно
75' Желтая карточкаКайо Силва
80' Желтая карточкаРоша Марку
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Санта-Клара делает замену. зе Манель уходит с поля, а Сантана Тиаго выходит на его замену.
80'
Роша Марку получил желтую карточку от судьи
78'
Санта-Клара делает замену. Guilherme Schettine уходит с поля, а Стивенс Альфредо выходит на его замену.
75'
Кайо Силва получил желтую карточку от судьи
72'
Гимараеш делает замену. Рафа уходит с поля, а Велтон Сампаю выходит на его замену.
66'
Санта-Клара делает замену. Маркес Лукас уходит с поля, а Осама Рашид выходит на его замену.
46'
Гимараеш делает замену. Матеус де Андраде уходит с поля, а Рошинья Кошта выходит на его замену.
46'
Гимараеш делает замену. Джон Ола уходит с поля, а Тейшейра Жоау выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Ламас Бруно получил желтую карточку от судьи
38'
Матеус де Андраде получил желтую карточку от судьи
26'
Г О О О О Л - зе Манель бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Sao Miguel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Таиланд: Тайская лига
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Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Суперэттан
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
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Южная Корея: K-Лига 2
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