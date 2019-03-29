Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - ПСВ

Стадион: Йохан Кройф Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - ПСВДо начала игры, которая состоится 31.03.2019, осталось 15 часов 23 минуты.
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Азербайджан: Премьер-лига
Алжир: Лига 1
Англия: .Чемпионшип
Итог 0 Уиган 0 Брентфорд Итог 6 Дерби 1 Ротерхэм Итог 2 Рединг 1 Престон Норт Энд Итог 2 Астон Вилла 1 Блэкберн Итог 3 Лидс 2 Миллуолл Итог 1 КПР 2 Болтон Итог 0 Сток Сити 0 Шеффилд Уэнсдей Итог 0 Ипсвич 2 Халл Сити Итог 2 Ноттингем Форест 1 Суонси Итог 2 Шеффилд Юнайтед 3 Бристоль Сити Итог 0 Мидлсбро 1 Норвич
Англия: Вторая лига
Итог 1 Крю Александра 3 Челтенем Итог 1 Линкольн Сити 1 Маклсфилд Итог 2 Олдхэм Атлетик 0 Гримсби Итог 1 Йовил Таун 3 Ньюпорт Итог 0 Кембридж Юнайтед 1 Колчестер Итог 1 Форест Грин 2 Милтон Кинс Донс Итог 1 Нортгемптон 2 Порт Вейл Итог 3 Транмер 0 Карлайл Итог 1 Бёри 3 Суиндон Таун Итог 1 Эксетер Сити 4 Мэнсфилд Итог 1 Моркам 0 Кроули Таун Итог 0 Стивенэйдж 3 Ноттс Каунти
Англия: Национальная лига
Итог 0 Олдершот 0 Филд Итог 0 FC Halifax Town 1 Мэйденхэд Юнайтед Итог 2 Солихалл 2 Довер Итог 2 Брейнтри 0 Гейтсхед Итог 4 Эббсфлит 2 Рексем Итог 2 Сэлфорд Сити 1 Бромли Итог 1 Барроу 2 Борэм Вуд Итог 3 Истли 2 Хартлпул Итог 2 Харрогейт 2 Мэйдстоун Итог 2 Саттон 2 Хавант энд Уотерлувилл Итог 0 Барнет 0 Лейтон Ориент Итог 2 Честерфилд 0 Дагенем энд Редбридж
Англия: Национальная лига. Север
Итог 0 Спеннимур Таун 2 Херефорд Итог 2 Олтринэм 1 Киддерминстер Итог 0 Честер 0 Чорли Итог 1 Лемингтон 0 Эштон Юнайтед Итог 2 Стокпорт 0 Дарлингтон Итог 1 Телфорд 1 Блит Спартанс Итог 1 Брэдфорд Парк 1 Альфретон Итог 1 Гайзли 1 Йорк Сити Итог 0 Саутпорт 0 Брэкли Итог 4 Бостон Юнайтед 1 Керзон Итог 0 Юнайтед оф Манчестер 4 Нанитон
Англия: Национальная лига. Юг
Итог 1 Бат 1 Уокинг Итог 1 Дартфорд 1 Труро Итог 0 Глостер 1 Уэллинг Итог 2 Слоу Таун 2 Сент-Олбанс Итог 3 Конкорд Рейнджерс 0 Уэстон-сьюпер-Мэр Итог 2 Ист Таррок Юнайтед 1 Чиппенхэм Таун Итог 3 Хемел Хемпстэд 2 Истборн Итог 2 Челмсфорд 1 Оксфорд Сити Итог 2 Далвич Гамлет 2 Биллерикей Итог 0 Хэмптон энд Ричмонд 3 Ханегрфорд Таун Итог 3 Торкуэй 2 Уэлдстон
Англия: Первая лига
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Суперлига
Беларусь: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А. Плей-офф. Чемпионская группа
Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Группа A)
Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Группа B)
Болгария: Группа А. Чемпионская группа (Плей-офф)
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Минейро: Плей-офф (1/2 финала)
Бразилия: Паулиста А1: Плей-офф (1/2 финала)
Бразилия: Паулиста А1. Интериор: Плей-офф (1/2 финала)
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 1)
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа (Плей-офф)
Дания: Третья лига. Чемпионская группа: Женщины
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Израиль: Лигат ха'Ал. Чемпионская группа
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Ирландия: Первый дивизион
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Казахстан: Премьер-лига
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Китай: Кубок (1/64 финала)
Итог 3 Цзилинь Байцзя 0 Kunshan FC Итог 0 Hubei Huachuang 1 Циндао Чжуннэн ПП 1 Zhejiang Yiteng 1 Qingdao Red Lions Итог 1 Liuzhou Yuandao 5 Хебей Элит Итог 1 Taizhou Yuanda 0 Пекин Текнолоджи ОТМ 0 Баодин Йинли Йитон 0 Wuhan Three Towns Итог 2 Сычуань Цзюнью 0 Dalian Chanjoy ПП 0 Нанцзин Шай 0 Ченду Цяньбао ПП 0 Цзянси Ляньшэн 0 Lhasa Chengtou Итог 3 Nanning Binjiang 0 Баоту Итог 2 Хунань 4 Yunnan Kunlu Итог 3 Цзыбо Сандей 0 Шэньян Урбан Итог 0 Баодин Йинли Йитон 0 Jinan Dayou
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Латвия: Высшая лига Латвии
Лига прогнозистов LiveResult.Ru
Итог 1 Кирилл Норкин 6 Илона Белобородова Итог 1 Наталья Москаленко 4 Андрей Федуняк Итог 1 Талгат Мамаев 1 Михаил Гордеев Итог 1 Сергей Бощук 2 Антип Лазарев Итог 1 Александр Кузнецов 1 Роман Кулебякин Итог 0 Евгений Попов 4 Александр Крипак Итог 1 Михаил Крипак 1 Юрий Богачёв Итог 5 Светлана Светлая 0 Борис Метелецкий Итог 1 Василий Чиж 2 Геннадий Щитнев Итог 6 Михаил Кабцан 2 Юрий Нестеренко Итог 1 Дмитрий Бощук 4 Ефим Петренко Итог 2 Джамал Султанов 0 Кирилл Закатченко Итог 3 Максим Помазков 0 Любовь Соловьёва Итог 4 Даниил Гонтарь 3 Виталий Пархоменко Итог 3 Олег Греков 1 Кирилл Отрадных Итог 2 Александр Голуб 2 Алексей Торопацкий Итог 1 Евгений Банмиллер 3 Альмир Искаков Итог 1 Владимир Чукин 1 Вадим Ухов Итог 4 Константин Граб 0 Алексей Антоненко Итог 1 Артём Харчевников 0 Дмитрий Щурко Итог 3 Альберт Стулов 2 Роман Метлицкий Итог 2 Вячеслав Козырев 1 Алексей Беляев Итог 2 Василий Кузнецов 0 Виталий Мельник Итог 3 Антон Иванов 0 Дмитрий Кушнеров Итог 4 Сергей Прокофьев 4 Вячеслав Черненков Итог 4 Пётр Конев 1 Григорий Фетисов Итог 3 Асхар Шушанян 2 Артур Магомедов Итог 3 Тимофей Смирнов 3 Андрей Помазков Итог 4 Олег Куликов 0 Андрей Повойкин Итог 1 Вадим Плаксин 0 Дмитрий Федосов Итог 5 Владимир Кононов 0 Адыл Айдарбеков Итог 0 Илья Здоровяк 4 Ольга Крипак Итог 1 Максим Пульман 2 Евгений Костин Итог 2 Борис Фёдоров 1 Алексей Лепин Итог 2 Николай Сербул 2 Динара Соболева Итог 1 Андрей Сергиенко 1 Никита Михалёнок Итог 2 Мечислав Правдолюбов 1 Лилия Кусткова Итог 2 Игорь Курочкин 4 Максут Азизов Итог 0 Иван Цапкин 3 Северин Ковальский Итог 2 Вячеслав Мурзиков 2 Виктор Овчинников
Люксембург: Национальный дивизион
Малайзия: Суперлига
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Молдова: Национальный дивизион
Норвегия: Первый дивизион
Норвегия: Типпелиген
Норвегия: Топпсериен: Женщины
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Второй дивизион. Зона Центр
Россия: Второй дивизион. Зона Юг
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига II
Итог 0 Daco-Getica Bucuresti 0 ACS Energeticianul Итог 2 FC Arges Pitesti 1 Аэростар Бакау Итог 3 Поли Тимишоара 1 Балотешть Итог 2 Dacia Unirea Braila 2 Металоглобус Итог 5 Академика Клинчени 0 Луцяфэрул Итог 2 Рипенсия Тимишоара 1 Пандурий Итог 1 Фарул 0 Киндия Тырговиште Итог 1 Петролул Плоешти 0 Университатя
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
США: МЛС
Итог 1 Чикаго Файр 0 Нью-Йорк Ред Буллз Итог 2 Нью-Инглэнд Революшн 1 Миннесота Юнайтед Итог 7 Спортинг Канзас-Сити 1 Монреаль Импакт Итог 0 Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 Лос-Анджелес Позже 0 Коламбус Крю 0 Атланта Юнайтед Позже 0 Цинциннати 0 Филадельфия Юнион Позже 0 Реал Солт-Лейк 0 Даллас Позже 0 Колорадо Рэпидс 0 Хьюстон Динамо Позже 0 Ванкувер Уайткэпс 0 Сиэтл Саундерс
США: ЮСЛ
Итог 1 Tacoma Defiance 2 Нью-Мексико Юнайтед Итог 1 Сент-Луис 0 Шарлотт Индепенденс Позже 0 Луисвилл Сити 0 Birmingham Legion 12' 0 Инди Илевен 0 Хартфорд Атлетик 14' 0 North Carolina FC 0 Чарлстон Бэттери Позже 0 Бетлехем Стил 0 Питтсбург Риверхаундз Позже 0 Тампа-Бэй 0 Loudoun United Позже 0 Austin Bold 0 Сан-Антонио Позже 0 Рено-1868 0 ОКС Энерджи Позже 0 Эль-Пасо Локомотив 0 Оранж Каунти Позже 0 Лос-Анджелес Гэлакси-2 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Финикс Райзинг 0 Колорадо Спрингс Сфитчбэкс Позже 0 Лас-Вегас Лайтс 0 Реал Монархс
США: ЮСЛ. Лига 1
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Суперэттан
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Итог 0 Ависпа Фукуока 1 ДЖЕФ Юнайтед Итог 1 Матида Зельвия 0 Эхимэ Итог 1 Токусима Вортис 0 Альбирекс Ниигата Итог 2 Токио Верди 0 Касива Рейсол Итог 1 Фагияно Окаяма 1 Вентфорет Кофу Итог 0 Тотиги 0 Монтедио Ямагата Итог 0 В-Варен Нагасаки 1 Омия Ардидзя Итог 1 Звейген Канадзава 0 Йокогама Итог 1 Гифу 1 Киото Санга Итог 1 Мито Холлихок 0 Кагосима Юнайтед Итог 2 Рюкю 2 Ренофа Ямагути
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