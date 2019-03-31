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Стадион:
Боавишта
2:0
Конец матча
Belenenses SAD
0'
1:0
53' Гол
Нжие Юсуфа
75' Желтая карточка
Бергдич Закария
82' Желтая карточка
Обиора Нванкво
2:0
90' Гол
Матеуш Галиану
90' Желтая карточка
Пердигао
90'+9
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Пердигао получил желтую карточку от судьи
90'
Боавишта делает замену. Нжие Юсуфа уходит с поля, а Фальконе Федерико выходит на его замену.
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Матеуш Галиану бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Боавишта делает замену. Gustavo Sauer уходит с поля, а Пердигао выходит на его замену.
84'
Боавишта делает замену. Эшпинью Фабиу уходит с поля, а Буэно Альберто выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Обиора Нванкво получил желтую карточку от судьи
78'
Белененсеш делает замену. Бергдич Закария уходит с поля, а Kiki Afonso выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Бергдич Закария получил желтую карточку от судьи
65'
Белененсеш делает замену. Jonathan Lucca уходит с поля, а Люич Матия выходит на его замену.
60'
Белененсеш делает замену. Нуну Коэлью уходит с поля, а Alhassane Keita выходит на его замену.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Нжие Юсуфа бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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