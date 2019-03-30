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Стадион:
Брага
1:1
Перерыв
Порту
0'
1:0
4' Гол
Эдуарду Уилсон
7' Желтая карточка
Пепе Кеплер
1:1
26' Гол
Тикиньо Франсиско
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Тикиньо Франсиско бьет в цель!
Желтая карточка
7'
Пепе Кеплер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Эдуарду Уилсон бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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