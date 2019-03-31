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Стадион:
Риу Аве
0:1
Второй тайм: 79'
Авиш
0'
21' Желтая карточка
Сед Ахмед
29' Желтая карточка
Дерлей Диас
0:1
36' Пенальти
Алвес Родриго
49' Желтая карточка
Алвес Родриго
55' Желтая карточка
Бальде Мама
61' Желтая карточка
Фелипе Жорже
79'
Второй тайм
72'
Рио Аве делает замену. Филипе Аугусто уходит с поля, а Желсон Мартиньш выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Фелипе Жорже получил желтую карточку от судьи
57'
Рио Аве делает замену. Сед Ахмед уходит с поля, а Сантуш Нуну II выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Бальде Мама получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
49'
Алвес Родриго получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Алвес Родриго из команды Авеш забивает с точки!
Желтая карточка
29'
Дерлей Диас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Сед Ахмед получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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