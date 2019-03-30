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Стадион:
Бенфика
1:0
Конец матча
Тондела
0'
36' Желтая карточка
Томане Антониу
81' Желтая карточка
Монтейру Бруну
1:0
84' Гол
Сеферович Харис
90' Желтая карточка
Бруну Давид
90' Желтая карточка
Адель Таарабт
90' Желтая карточка
Кошта Рикарду
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Кошта Рикарду получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Адель Таарабт получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Бруну Давид получил желтую карточку от судьи
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Сеферович Харис бьет в цель!
Желтая карточка
81'
Монтейру Бруну получил желтую карточку от судьи
78'
Бенфика делает замену. Силва Рафа уходит с поля, а Жота Серран выходит на его замену.
77'
Тондела делает замену. Шавьер Антониу уходит с поля, а Патрик II выходит на его замену.
71'
Бенфика делает замену. Пицци Луиш уходит с поля, а Адель Таарабт выходит на его замену.
66'
Тондела делает замену. Мурильо Хон уходит с поля, а Пите Луиш выходит на его замену.
63'
Тондела делает замену. Томане Антониу уходит с поля, а Пенья Серхио выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Бенфика делает замену. Самарис Андреас уходит с поля, а Сеферович Харис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Томане Антониу получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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