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Стадион:
Портимоненсе
0:2
Второй тайм: 89'
Морейренсе
0'
0:1
34' Гол
Шикинью Франциску
43' Желтая карточка
Тормена Витор
0:2
60' Гол
Heri
75' Желтая карточка
Са Педру
82' Желтая карточка
Камара Ибраима III
87' Желтая карточка
Ruster
89'
Второй тайм
Желтая карточка
87'
Ruster получил желтую карточку от судьи
86'
Морейренсе делает замену. Арсенио уходит с поля, а Пачеку Фабиу выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Камара Ибраима III получил желтую карточку от судьи
78'
Портимоненси делает замену. Табата Бруно уходит с поля, а Веллингтон Луис выходит на его замену.
77'
Портимоненси делает замену. Lucas Fernandes уходит с поля, а Ruster выходит на его замену.
77'
Морейренсе делает замену. Heri уходит с поля, а Техейра Давид выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Са Педру получил желтую карточку от судьи
70'
Морейренсе делает замену. Нуну Педру уходит с поля, а Lucas Rodrigues выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Heri бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Портимоненси делает замену. Тормена Витор уходит с поля, а Денер Клементе выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Тормена Витор получил желтую карточку от судьи
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Chiquinho бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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