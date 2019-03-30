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Стадион:
Шавиш
1:3
Конец матча
Спортинг Л
0'
0:1
24' Гол
Феллипе Луис
34' Желтая карточка
Джефферсон Сантос
37' Желтая карточка
Гудель Неманья
39' Желтая карточка
Луис Андре V
51' Вторая желтая карточка
Джефферсон Сантос
1:1
60' Гол
Луис Андре V
1:2
80' Гол
Фернандеш Бруну
86' Красная карточка
Ристовски Стефан
90' Желтая карточка
Нилтиньо
90' Желтая карточка
Мартинш Луиш
90' Желтая карточка
Гаспар Бруну
1:3
90' Гол
Феллипе Луис
90'+13
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Феллипе Луис бьет в цель!
Желтая карточка
90'
Гаспар Бруну получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Мартинш Луиш получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Нилтиньо получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Спортинг Лиссабон делает замену. Рафинья Диас уходит с поля, а Гаспар Бруну выходит на его замену.
86'
УДАЛЕНИЕ! - Ристовски Стефан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
85'
Шавиш делает замену. Луис Андре V уходит с поля, а Нилтиньо выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Фернандеш Бруну бьет в цель!
74'
Шавиш делает замену. Филипе Антониу уходит с поля, а Рикарду Нунеш выходит на его замену.
73'
Спортинг Лиссабон делает замену. Cristian Borja уходит с поля, а Кабрал Жоване выходит на его замену.
66'
Спортинг Лиссабон делает замену. Гудель Неманья уходит с поля, а Думбия Идрисса выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Луис Андре V бьет в цель!
59'
Шавиш делает замену. Маседу Рубен уходит с поля, а Сингх Лютер выходит на его замену.
51'
Джефферсон Сантос получает вторую желтую карточку. Удаление.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Луис Андре V получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Гудель Неманья получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Джефферсон Сантос получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Феллипе Луис бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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