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Стадион:
Кайсериспор
1:0
Второй тайм: 51'
Истанбул Башакшехир
0'
1:0
24' Гол
Чиназ Самил
51'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Кайсериспор делает замену. Кана-Бийик Жан-Армель уходит с поля, а Гюлен Левент выходит на его замену.
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Чиназ Самил бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadir Has Sehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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