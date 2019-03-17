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Стадион:
Малатьяспор
2:1
Второй тайм: 72'
Анкарагюджю
0'
34' Желтая карточка
Оргилль Девер
1:0
55' Пенальти
Бюйюк Адем
2:0
58' Гол
Гильерме Маркес
64' Желтая карточка
Доналд Митчелл
2:1
72' Гол
Оргилль Девер
72'
Второй тайм
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Оргилль Девер бьет в цель!
Желтая карточка
64'
Доналд Митчелл получил желтую карточку от судьи
63'
Анкарагюджю делает замену. Моке Вильфрид уходит с поля, а Парлак Илхан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Оргилль Девер получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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