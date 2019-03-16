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Стадион:
Коньяспор
0:2
Конец матча
Ризеспор
0'
0:1
2' Гол
Мурики Ведат
16' Желтая карточка
Чагиран Муса
17' Желтая карточка
Фындыклы Волкан
52' Желтая карточка
Дурак Абдулла
0:2
68' Гол
Саму Гарсия
77' Красная карточка
Скубич Нейц
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Ризеспор делает замену. Саму Гарсия уходит с поля, а Накулма Преджус выходит на его замену.
77'
УДАЛЕНИЕ! - Скубич Нейц увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
76'
Ризеспор делает замену. Шахешух Атиф уходит с поля, а Умар Амину выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Саму Гарсия бьет в цель!
61'
Ризеспор делает замену. Дурак Абдулла уходит с поля, а Морозюк Николай выходит на его замену.
59'
Коньяспор делает замену. Mucahit Akcay уходит с поля, а Уртадо Паоло выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Дурак Абдулла получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Коньяспор делает замену. Хаджиахметович Амир уходит с поля, а Яхович Адис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
17'
Фындыклы Волкан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Чагиран Муса получил желтую карточку от судьи
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Мурики Ведат бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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