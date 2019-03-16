Стадион: Конья Бююкшехир
0:1
2' ГолМурики Ведат
16' Желтая карточкаЧагиран Муса
17' Желтая карточкаФындыклы Волкан
52' Желтая карточкаДурак Абдулла
0:2
68' ГолСаму Гарсия
77' Красная карточкаСкубич Нейц
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Ризеспор делает замену. Саму Гарсия уходит с поля, а Накулма Преджус выходит на его замену.
77'
УДАЛЕНИЕ! - Скубич Нейц увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
76'
Ризеспор делает замену. Шахешух Атиф уходит с поля, а Умар Амину выходит на его замену.
68'
Г О О О О Л - Саму Гарсия бьет в цель!
61'
Ризеспор делает замену. Дурак Абдулла уходит с поля, а Морозюк Николай выходит на его замену.
59'
Коньяспор делает замену. Mucahit Akcay уходит с поля, а Уртадо Паоло выходит на его замену.
52'
Дурак Абдулла получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Коньяспор делает замену. Хаджиахметович Амир уходит с поля, а Яхович Адис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
17'
Фындыклы Волкан получил желтую карточку от судьи
16'
Чагиран Муса получил желтую карточку от судьи
2'
Г О О О О Л - Мурики Ведат бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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