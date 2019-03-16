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Стадион:
Бешикташ
1:0
Второй тайм: 87'
Гёзтепе
0'
1:0
46' Гол
Йилмаз Бурак
79' Желтая карточка
Озтекин Ясин
87'
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Второй тайм
84'
Гёзтепе делает замену. Поко Андре уходит с поля, а Нгандо Аксель выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Озтекин Ясин получил желтую карточку от судьи
72'
Гёзтепе делает замену. Кадах Дениз уходит с поля, а Эзтюрк Алпаслан выходит на его замену.
60'
Гёзтепе делает замену. Борхес Сельсо уходит с поля, а Гилас Набиль выходит на его замену.
46'
Бешикташ делает замену. Уйсал Неджип уходит с поля, а Ленс Джермейн выходит на его замену.
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Йилмаз Бурак бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
13'
Бешикташ делает замену. Адриано Коррея уходит с поля, а Уйсал Неджип выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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