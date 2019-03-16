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Стадион:
Антальяспор
3:0
Второй тайм: 90+'
Аланьяспор
0'
1:0
26' Гол
Озмерт Хакан
2:0
32' Гол
Дукара Сулейман
46' Желтая карточка
Озмерт Хакан
3:0
48' Гол
Амилтон Минервино
57' Желтая карточка
Амилтон Минервино
57' Желтая карточка
Туфан Озан
72' Желтая карточка
Чико Луис
90'+1
Второй тайм
88'
Антальяспор делает замену. Шарлес Фернандо уходит с поля, а Йылдырым Зеки выходит на его замену.
85'
Антальяспор делает замену. Альфредо Кулембе Рибейро Фреди уходит с поля, а Синик Догукан выходит на его замену.
80'
Аланьяспор делает замену. Туфан Озан уходит с поля, а Шурал Йозеф выходит на его замену.
78'
Антальяспор делает замену. Амилтон Минервино уходит с поля, а Дроле Жан-Армель выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Чико Луис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
57'
Туфан Озан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
57'
Амилтон Минервино получил желтую карточку от судьи
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Амилтон Минервино бьет в цель!
Желтая карточка
46'
Озмерт Хакан получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Аланьяспор делает замену. Сакей Айзаак уходит с поля, а Вильяфаньес Лукас выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Дукара Сулейман бьет в цель!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Озмерт Хакан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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