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  5. Лига 1
Стадион:
Дижон
0:1
Второй тайм: 64'
Ницца
0'
30' Желтая карточка
Саммаритано Фредерик
39' Желтая карточка
Мари Жордан
54' Вторая желтая карточка
Саммаритано Фредерик
0:1
60' Гол
Лис-Мелу Пьерр
64'
Второй тайм
63'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Квон Чхан Хун из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Угловой
63'
Квон Чхан Хун из команды Дижон разыграл угловой с левого угла.
63'
Квон Чхан Хун из команды Дижон навешивает в штрафную с рикошетом.
63'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
62'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Квон Чхан Хун из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
62'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Лис-Мелу Пьерр забивает!
60'
Сиприен Вилан из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Срарфи Бассем нанес удар, мяч был парирован, но Рунарссон Рунар не удержал его в руках.
59'
Ницца контролирует мяч.
58'
Дижон контролирует мяч.
58'
Ницца контролирует мяч.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Сакко Ихсан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Лаутоа Веслей
57'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
57'
Ямбере Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Сакко Ихсан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
56'
Ницца контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
55'
Матч возобновлен
55'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
54'
УДАЛЕНИЕ! - Саммаритано Фредерик симулировал и судья показал ему за это вторую желтую карточку
53'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Удар от ворот произведет Ницца
52'
Жано Бенжамин не смог попасть в створ ударом издали
52'
Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
52'
Хорошую попытку сделал Макенго Жан-Виктор. Удар в створ, но вратарь начеку
51'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
51'
Удар от ворот произведет Ницца
50'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Хорошую попытку сделал Сакко Ихсан. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Удар от ворот произведет Ницца
47'
ШАНС! Саммаритано Фредерик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
47'
Шафик Фуад из команды Дижон подал угловой справа.
47'
Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
47'
Хаддади Уссама из команды Дижон подал угловой слева.
46'
Саид Уэсли мяч отрикошетил от ворот
46'
Саид Уэсли из команды Дижон идет с мячом вперед на обострение...
46'
Отличные скиллы показывает Саид Уэсли, обводя своих соперников
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Угловой
46'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
46'
Хороший удар издали нанес Данило Барбоза, но отличный сейв сделал Рунарссон Рунар. Угловой.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
45'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Данте Бонфим из команды Ницца подал угловой слева.
45'
Сакко Ихсан мяч отрикошетил от ворот
44'
Бюрнер Патрик из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
44'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Матч возобновлен
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
43'
Лаутоа Веслей из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Лис-Мелу Пьерр пострадал.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Срарфи Бассем
42'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Сиприен Вилан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Саид Уэсли
41'
Ницца контролирует мяч.
40'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
40'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Эрей Кристоф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
39'
Мари Жордан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Мари Жордан из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Срарфи Бассем
38'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
38'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
37'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Квон Чхан Хун из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
35'
Хорошую попытку сделал Сиприен Вилан. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
34'
Удар от ворот произведет Дижон
34'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Бюрнер Патрик из команды Ницца подал угловой слева.
33'
Бюрнер Патрик из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
33'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Мари Жордан из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
32'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ямбере Седрик из команды Дижон.
31'
Сакко Ихсан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
31'
Квон Чхан Хун из команды Дижон в офсайде
30'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Желтая карточка
30'
Саммаритано Фредерик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
29'
Назначен штрафной. Пострадал Сиприен Вилан, его свалил Саммаритано Фредерик.
29'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Данило Барбоза из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Шафик Фуад
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Мари Жордан из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Макенго Жан-Виктор
26'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
26'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
26'
Игрок из команды Дижон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Угловой
25'
Квон Чхан Хун из команды Дижон подал угловой справа.
25'
Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
24'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
23'
Удар от ворот произведет Дижон
23'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Ницца контролирует мяч.
22'
Удар от ворот произведет Ницца
22'
Квон Чхан Хун из команды Дижон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
22'
Мари Жордан из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
21'
Удар от ворот произведет Ницца
21'
ШАНС! Жано Бенжамин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает навес прямо в штрафную.
21'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Макенго Жан-Виктор
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
20'
Удар от ворот произведет Ницца
20'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Матч возобновлен
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Квон Чхан Хун из команды Дижон навешивает в штрафную с рикошетом.
Офсайд
18'
Сакко Ихсан из команды Ницца в офсайде
Офсайд
18'
Жано Бенжамин из команды Дижон в офсайде
17'
Дижон контролирует мяч.
17'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
16'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Офсайд
16'
Жано Бенжамин из команды Дижон в офсайде
15'
Удар от ворот произведет Дижон
Фол, нарушение
14'
Жано Бенжамин наказан за толчок Эрей Кристоф
13'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
13'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Саммаритано Фредерик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Боскальи Оливье
11'
Удар от ворот произведет Дижон
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
10'
ШАНС! Макенго Жан-Виктор нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
ШТАНГА! Пробил головой Данило Барбоза прямо в каркас ворот!
Угловой
10'
Боскальи Оливье из команды Ницца подал угловой слева.
10'
Сиприен Вилан мяч отрикошетил от ворот
9'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок из команды Дижон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
9'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Жано Бенжамин из команды Дижон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
8'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
7'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Дижон контролирует мяч.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Сиприен Вилан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Лаутоа Веслей
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
5'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Удар от ворот произведет Ницца
4'
ШАНС! Саммаритано Фредерик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Ницца контролирует мяч.
2'
Удар от ворот произведет Ницца
2'
ШАНС! Квон Чхан Хун нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Ницца начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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