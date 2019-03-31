Стадион: Стад Гастон Жерар
30' Желтая карточкаСаммаритано Фредерик
39' Желтая карточкаМари Жордан
54' Вторая желтая карточкаСаммаритано Фредерик
0:1
60' ГолЛис-Мелу Пьерр
Второй тайм
63'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
63'
Квон Чхан Хун из команды Дижон разыграл угловой с левого угла.
63'
Квон Чхан Хун из команды Дижон навешивает в штрафную с рикошетом.
63'
63'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
62'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
60'
Г О О О О Л - Лис-Мелу Пьерр забивает!
60'
Сиприен Вилан из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Срарфи Бассем нанес удар, мяч был парирован, но Рунарссон Рунар не удержал его в руках.
59'
Ницца контролирует мяч.
58'
Дижон контролирует мяч.
58'
Ницца контролирует мяч.
57'
Судья сигнализирует, что Сакко Ихсан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Лаутоа Веслей
57'
57'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
57'
Ямбере Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Сакко Ихсан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
56'
Ницца контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
55'
Матч возобновлен
55'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
54'
УДАЛЕНИЕ! - Саммаритано Фредерик симулировал и судья показал ему за это вторую желтую карточку
53'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Удар от ворот произведет Ницца
52'
Жано Бенжамин не смог попасть в створ ударом издали
52'
Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Хорошую попытку сделал Макенго Жан-Виктор. Удар в створ, но вратарь начеку
51'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
51'
Удар от ворот произведет Ницца
50'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Хорошую попытку сделал Сакко Ихсан. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Удар от ворот произведет Ницца
47'
ШАНС! Саммаритано Фредерик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Шафик Фуад из команды Дижон подал угловой справа.
47'
Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Хаддади Уссама из команды Дижон подал угловой слева.
46'
Саид Уэсли мяч отрикошетил от ворот
46'
Саид Уэсли из команды Дижон идет с мячом вперед на обострение...
46'
Отличные скиллы показывает Саид Уэсли, обводя своих соперников
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
46'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
46'
Хороший удар издали нанес Данило Барбоза, но отличный сейв сделал Рунарссон Рунар. Угловой.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
45'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Данте Бонфим из команды Ницца подал угловой слева.
45'
Сакко Ихсан мяч отрикошетил от ворот
44'
Бюрнер Патрик из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
44'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
44'
Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Матч возобновлен
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Лаутоа Веслей из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Лис-Мелу Пьерр пострадал.
42'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Срарфи Бассем
42'
42'
41'
Судья сигнализирует, что Сиприен Вилан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Саид Уэсли
41'
Ницца контролирует мяч.
40'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
40'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
40'
Эрей Кристоф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Мари Жордан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
39'
Судья сигнализирует, что Мари Жордан из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Срарфи Бассем
38'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
38'
37'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
35'
35'
Хорошую попытку сделал Сиприен Вилан. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
34'
Удар от ворот произведет Дижон
34'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Бюрнер Патрик из команды Ницца подал угловой слева.
33'
Бюрнер Патрик из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
33'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Мари Жордан из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
32'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ямбере Седрик из команды Дижон.
31'
Сакко Ихсан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
31'
Квон Чхан Хун из команды Дижон в офсайде
30'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
30'
Саммаритано Фредерик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
29'
Назначен штрафной. Пострадал Сиприен Вилан, его свалил Саммаритано Фредерик.
29'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Судья сигнализирует, что Данило Барбоза из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Шафик Фуад
27'
Судья сигнализирует, что Мари Жордан из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Макенго Жан-Виктор
26'
26'
26'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
26'
Игрок из команды Дижон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Квон Чхан Хун из команды Дижон подал угловой справа.
25'
Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
24'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
23'
Удар от ворот произведет Дижон
23'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Ницца контролирует мяч.
22'
Удар от ворот произведет Ницца
22'
Квон Чхан Хун из команды Дижон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
22'
Мари Жордан из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
21'
Удар от ворот произведет Ницца
21'
ШАНС! Жано Бенжамин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает навес прямо в штрафную.
21'
21'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Макенго Жан-Виктор
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
20'
Удар от ворот произведет Ницца
20'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Матч возобновлен
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Квон Чхан Хун из команды Дижон навешивает в штрафную с рикошетом.
18'
Сакко Ихсан из команды Ницца в офсайде
18'
Жано Бенжамин из команды Дижон в офсайде
17'
Дижон контролирует мяч.
17'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
16'
Жано Бенжамин из команды Дижон в офсайде
15'
Удар от ворот произведет Дижон
14'
Жано Бенжамин наказан за толчок Эрей Кристоф
13'
13'
13'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Судья сигнализирует, что Саммаритано Фредерик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Боскальи Оливье
11'
Удар от ворот произведет Дижон
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
10'
ШАНС! Макенго Жан-Виктор нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
ШТАНГА! Пробил головой Данило Барбоза прямо в каркас ворот!
10'
Боскальи Оливье из команды Ницца подал угловой слева.
10'
Сиприен Вилан мяч отрикошетил от ворот
9'
9'
Игрок из команды Дижон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
9'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Жано Бенжамин из команды Дижон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
8'
7'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Дижон контролирует мяч.
6'
Судья сигнализирует, что Сиприен Вилан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Лаутоа Веслей
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
5'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Удар от ворот произведет Ницца
4'
ШАНС! Саммаритано Фредерик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Ницца контролирует мяч.
2'
Удар от ворот произведет Ницца
2'
ШАНС! Квон Чхан Хун нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Ницца начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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