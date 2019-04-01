Стадион: Жоффруа Гишар
1:1
Второй тайм: 77'
0:1
2' ГолБобишон Антонен
6' Желтая карточкаДебюши Матьё
1:1
24' ГолКабелла Реми
25' Желтая карточкаФерри Жордан
56' Желтая карточкаПакье Гаэтан
Второй тайм
76'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
76'
Рипар Рено нанес удар, но промахнулся очень сильно.
76'
Рипар Рено из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
76'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
75'
Дьони Луа задерживает мяч рукой
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
75'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
Дьони Луа из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
74'
Либой Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
Тактическая замена. Норден Арно уходит с поля и его заменяет Дьони Луа
74'
Амума Ромен мяч отрикошетил от ворот
73'
Игрок команды Сент-Этьенн делает подачу своему товарищу по команде.
73'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
73'
73'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Пакье Гаэтан из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Берич Роберт наказан за толчок Саванье Тежи
72'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Тактическая замена. Бозок Умут уходит с поля и его заменяет Гийом Батист
71'
Рипар Рено из команды Ним нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
71'
71'
Матч возобновлен
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
70'
Бозок Умут на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Дебюши Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Пакье Гаэтан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
68'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн в офсайде
68'
Удар от ворот произведет Ним
68'
Норден Арно из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Тактическая замена. Аит Бенассер Юссеф уходит с поля и его заменяет Вада Валентин
65'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
64'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Бозок Умут и попал в каркас ворот!
64'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой слева.
64'
Рюффье Стефан отбил мяч на угловой после удара Рипар Рено из штрафной площади.
63'
63'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Дебюши Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
61'
Хороший удар издали нанес Буанга Денис, но отличный сейв сделал Рюффье Стефан. Угловой.
61'
Пакье Гаэтан из команды Ним делает пас партнеру.
61'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
60'
Удар от ворот произведет Ним
60'
Матч возобновится спорным мячом
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Мигель Флориан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
58'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Матч возобновлен
56'
М'Вила Янн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Пакье Гаэтан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Безумный фол. Пакье Гаэтан грубо играет против соперника. Пострадал М'Вила Янн
55'
Буанга Денис из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Ним имеет хороший шанс забить.
55'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
54'
Бобишон Антонен наказан за толчок Дебюши Матьё
54'
Аит Бенассер Юссеф из команды Сент-Этьенн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
53'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
53'
Мигель Флориан из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
52'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Удар от ворот произведет Ним
51'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Саванье Тежи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
50'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн исполняет угловой.
50'
Ферри Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
50'
Бернардони Поль отбил мяч на угловой после удара Норден Арно из штрафной площади.
50'
Отличные скиллы показывает Норден Арно, обводя своих соперников
49'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
49'
Рипар Рено не смог попасть в створ ударом издали
49'
Пакье Гаэтан из команды Ним делает пас партнеру.
48'
Рипар Рено из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Ним контролирует мяч.
47'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
47'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
51'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Амума Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Берич Роберт нанес удар издали, а Бернардони Поль отбил его обратно в игру!
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
50'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Буанга Денис нанес удар, мяч был парирован, но Рюффье Стефан не удержал его в руках.
49'
Ферри Жордан из команды Ним делает пас партнеру.
48'
Саванье Тежи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Судья сигнализирует, что Мигель Флориан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Норден Арно
47'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Бобишон Антонен нанес удар издали, а Рюффье Стефан отбил его обратно в игру!
46'
Мигель Флориан из команды Ним делает пас партнеру.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
45'
Саванье Тежи нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Удар от ворот произведет Ним
44'
Суботич Невен делает длинную передачу вперед
43'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Матч возобновлен
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Удар от ворот произведет Ним
42'
Мауасса Фет получил травму и заменен. Мигель Флориан выходит на поле.
42'
Аит Бенассер Юссеф не смог попасть в створ ударом издали
42'
Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Норден Арно нанес удар, мяч был парирован, но Бернардони Поль не удержал его в руках.
41'
Удар от ворот произведет Ним
40'
Матч возобновлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Мауасса Фет получил травму и медбригада забирает его с поля.
39'
Мауасса Фет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Норден Арно нанес удар, но промахнулся очень сильно.
38'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
37'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
36'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн в офсайде
36'
Буанга Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
36'
Норден Арно из команды Сент-Этьенн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
36'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
35'
Берич Роберт нанес удар головой, но Бернардони Поль спокойно отбил мяч.
35'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
34'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
34'
Матч возобновлен
33'
Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Аит Бенассер Юссеф из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Саванье Тежи пострадал.
32'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн в офсайде
31'
Либой Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
30'
Ферри Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой слева.
30'
Бобишон Антонен мяч отрикошетил от ворот
29'
Удар от ворот произведет Ним
29'
Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
29'
29'
Бернардони Поль отбил мяч на угловой после удара Дебюши Матьё из штрафной площади.
28'
Аит Бенассер Юссеф из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
28'
Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Мауасса Фет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
26'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Рефери не любит споров - именно за это Ферри Жордан сейчас получил желтую
24'
Г О О О О Л - Отличный удар Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн. Классный гол!
24'
Ферри Жордан ошибается в защите.
24'
Удар от ворот произведет Ним
23'
Рипар Рено из команды Ним в офсайде
23'
Ним контролирует мяч.
22'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Удар от ворот произведет Ним
21'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
20'
20'
Матч возобновлен
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
20'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
19'
Ферри Жордан из команды Ним опасно и грубо сыграл. Полома Пьер-Ив пострадал.
19'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Норден Арно нанес удар, мяч был парирован, но Бернардони Поль не удержал его в руках.
18'
Отличные скиллы показывает Норден Арно, обводя своих соперников
18'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
17'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Бозок Умут из команды Ним в офсайде
16'
Рипар Рено из команды Ним делает пас партнеру.
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
15'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
15'
Бриансон Антони делает длинную передачу вперед
14'
Судья сигнализирует, что Норден Арно из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Бозок Умут
14'
Пакье Гаэтан наказан за толчок Норден Арно
14'
Пакье Гаэтан из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Удар от ворот произведет Ним
13'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Удар от ворот произведет Ним
12'
Норден Арно из команды Сент-Этьенн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
12'
Буанга Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
11'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
10'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Матч возобновлен
9'
Кабелла Реми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
8'
Бобишон Антонен из команды Ним навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
8'
Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Матч возобновлен
7'
Мауасса Фет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Дебюши Матьё совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
6'
Безумный фол. Дебюши Матьё грубо играет против соперника. Пострадал Мауасса Фет
5'
Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
5'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн в офсайде
4'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
4'
Амума Ромен нанес удар, мяч был парирован, но Бернардони Поль не удержал его в руках.
4'
Сент-Этьенн имеет хороший шанс забить.
3'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
2'
Буанга Денис сделал результативную передачу.
2'
ГОООООЛ - Бобишон Антонен Ним забивает ударом головой
2'
Буанга Денис из команды Ним отправил кросс в штрафную...
2'
Опасность! Саванье Тежи из команды Ним отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
2'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ним начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Топ лиги
Новости спорта
Сегодня
Англия: Премьер-лига
Франция: Лига 1
Португалия: Примейра-лига
Азербайджан: Премьер-лига
Алжир: Лига 1
Англия: Национальная лига. Север
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Болгария: Группа А. Понижение (Группа 1)
Бразилия: Паулиста А1. Интериор: Плей-офф (1/2 финала)
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Запад
Голландия: Первый дивизион
Греция: Суперлига
Дания: Суперлига Дании. Понижение (Группа 1)
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Израиль: Первая лига Израиля
Ирландия: Кубок лиги (1/8 финала)
Испания: Сегунда
Италия: Серия C (Группа A)
Кипр: Первый дивизион
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Кубок Азиатской конфедерации (Группа A)
Кубок Азиатской конфедерации (Группа C)
Лига прогнозистов LiveResult.Ru
Итог 1 Альмир Искаков 1 Сергей Бощук Итог 2 Алексей Торопацкий 0 Талгат Мамаев Итог 1 Кирилл Отрадных 2 Наталья Москаленко Итог 3 Виталий Пархоменко 1 Кирилл Норкин Итог 2 Любовь Соловьёва 2 Вячеслав Мурзиков Итог 2 Кирилл Закатченко 0 Иван Цапкин Итог 2 Ефим Петренко 2 Игорь Курочкин Итог 4 Юрий Нестеренко 1 Мечислав Правдолюбов Итог 3 Геннадий Щитнев 3 Андрей Сергиенко Итог 3 Борис Метелецкий 0 Николай Сербул Итог 1 Василий Чиж 2 Борис Фёдоров Итог 3 Михаил Кабцан 4 Максим Пульман Итог 2 Дмитрий Бощук 1 Илья Здоровяк Итог 3 Джамал Султанов 2 Владимир Кононов Итог 2 Максим Помазков 4 Вадим Плаксин Итог 4 Даниил Гонтарь 1 Олег Куликов Итог 2 Олег Греков 1 Тимофей Смирнов Итог 1 Александр Голуб 4 Асхар Шушанян Итог 3 Евгений Банмиллер 5 Пётр Конев Итог 3 Владимир Чукин 2 Сергей Прокофьев Итог 1 Константин Граб 4 Антон Иванов Итог 2 Артём Харчевников 0 Василий Кузнецов Итог 1 Альберт Стулов 1 Вячеслав Козырев Итог 3 Светлана Светлая 5 Алексей Лепин Итог 0 Евгений Костин 1 Динара Соболева Итог 2 Ольга Крипак 2 Никита Михалёнок Итог 0 Адыл Айдарбеков 4 Лилия Кусткова Итог 4 Дмитрий Федосов 2 Максут Азизов Итог 3 Андрей Повойкин 2 Северин Ковальский Итог 3 Андрей Помазков 4 Виктор Овчинников Итог 2 Артур Магомедов 1 Илона Белобородова Итог 4 Григорий Фетисов 2 Андрей Федуняк Итог 2 Вячеслав Черненков 1 Михаил Гордеев Итог 0 Дмитрий Кушнеров 4 Антип Лазарев Итог 2 Виталий Мельник 3 Роман Кулебякин Итог 1 Алексей Беляев 2 Александр Крипак Итог 0 Роман Метлицкий 3 Юрий Богачёв Итог 2 Дмитрий Щурко 2 Михаил Крипак Итог 0 Алексей Антоненко 0 Евгений Попов Итог 3 Вадим Ухов 3 Александр Кузнецов
Норвегия: Типпелиген
Россия: Второй дивизион. Зона Юг
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Швеция: Аллсвенскан
Швеция: Суперэттан
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Комментарии к прогнозам (0)