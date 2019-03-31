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Стадион:
Амьен
0:0
Второй тайм: 63'
Бордо
0'
49' Желтая карточка
Йованович Вукашин
63'
Второй тайм
62'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Отеро Хуан из команды Амьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
62'
Мендоса Стивен из команды Амьен делает пас партнеру.
62'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Санхаре Юнусс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
60'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Питерс Эрик из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Угловой
60'
Отеро Хуан из команды Амьен разыграл угловой с левого угла.
59'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Тьоте Шейк из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Удар от ворот произведет Бордо
58'
Мендоса Стивен из команды Амьен навешивает в штрафную с рикошетом.
57'
Башич Тома из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
57'
Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Башич Тома
56'
Амьен контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
Опасность предотвращена - Пундже Максим из команды Бордо вступил в отбор удачно
55'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Мендоса Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Де Превиль Николя наказан за толчок Тьоте Шейк
53'
Питерс Эрик из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
52'
Судья свистит. Санхаре Юнусс атаковал сзади соперника. Это Гуано Принс-Десир заработал своей команде штрафной
51'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Амьен начинает контратаку
50'
Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой слева.
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
50'
Сабали Юссуф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Отеро Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
49'
Йованович Вукашин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
49'
Безумный фол. Йованович Вукашин грубо играет против соперника. Пострадал Мендоса Стивен
47'
Удар от ворот произведет Бордо
47'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой справа.
47'
Йованович Вукашин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Отеро Хуан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Угловой
46'
Мендоса Стивен из команды Амьен разыграл угловой с правого угла.
46'
Тактическая замена. Юссуф Зейду уходит с поля и его заменяет Сабали Юссуф
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Амьен играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Крафт Эмиль из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Де Превиль Николя
46'
Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Угловой
46'
Амьен совершает вбрасывание на половине поля противника
46'
Крафт Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой слева.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Мендоса Стивен из команды Амьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
Шанс! Конате Мусса из команды Амьен пробил головой, но мимо
45'
Монкондю Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Юссуф Зейду из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Монкондю Томас
Травма, повреждение
44'
Юссуф Зейду возвращается на поле.
43'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Юссуф Зейду получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
42'
Юссуф Зейду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
42'
Безумный фол. Питерс Эрик грубо играет против соперника. Пострадал Юссуф Зейду
41'
Удар от ворот произведет Амьен
41'
Шанс! Де Превиль Николя из команды Бордо пробил головой, но мимо
40'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Отеро Хуан нанес удар, мяч был парирован, но Костил Бенуа не удержал его в руках.
Фол, нарушение
39'
Мендоса Стивен наказан за толчок Кунде Жюль
39'
Отеро Хуан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Де Превиль Николя из команды Бордо толкнул локтем оппонента. Это Гуано Принс-Десир заработал фол
37'
Удар от ворот произведет Бордо
37'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
36'
Конате Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Как он промахнулся? Мендоса Стивен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
36'
Конате Мусса из команды Амьен делает пас партнеру.
36'
Пабло Кастро ошибается в защите.
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
35'
Назначен штрафной. Пострадал Блен Алексис, его свалил Башич Тома.
34'
Амьен контролирует мяч.
33'
Удар от ворот произведет Бордо
32'
Амьен контролирует мяч.
31'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
31'
Амьен контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
30'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
30'
Санхаре Юнусс из команды Бордо забрасывает мяч в штрафную.
29'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Амьен начинает контратаку
Фол, нарушение
28'
Юссуф Зейду наказан за толчок Отеро Хуан
Фол, нарушение
27'
Судья свистит. Мендоса Стивен атаковал сзади соперника. Это Башич Тома заработал своей команде штрафной
26'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
26'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
24'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Монкондю Томас из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
23'
Амьен контролирует мяч.
22'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
21'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Санхаре Юнусс из команды Бордо подал угловой слева.
19'
Удар от ворот произведет Бордо
19'
Отеро Хуан не смог попасть в створ ударом издали
19'
Хорошую попытку сделал Конате Мусса. Удар в створ, но вратарь начеку
19'
Мендоса Стивен из команды Амьен забрасывает мяч в штрафную.
18'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Амьен контролирует мяч.
16'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
14'
Удар от ворот произведет Бордо
14'
Как он промахнулся? Отеро Хуан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
14'
Питерс Эрик из команды Амьен делает пас партнеру.
14'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Удар от ворот произведет Амьен
11'
Бордо контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
10'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
10'
Питерс Эрик из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Башич Тома из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Мендоса Стивен
9'
Амьен контролирует мяч.
8'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
8'
Конате Мусса наказан за толчок Башич Тома
7'
Удар от ворот произведет Амьен
7'
Юссуф Зейду из команды Бордо навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
6'
Амьен контролирует мяч.
5'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Отеро Хуан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
5'
Амьен контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
4'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
4'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
3'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
2'
Удар от ворот произведет Амьен
2'
Как он промахнулся? Санхаре Юнусс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
2'
ШАНС! Санхаре Юнусс вышел один-на-один с голкипером...
2'
Карамо Янн разрезает оборону соперника отличным пасом
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Мендоса Стивен из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Кунде Жюль
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Бордо начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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