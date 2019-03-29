Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Эну Адриен получает желтую карточку за неспортивное поведение

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

45' Лион контролирует мяч.

43' Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Думбия Сулейман из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

42' Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе

42' Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Лион начинает контратаку

41' Лион контролирует мяч.

41' Ньянг М'Байе из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...

41' Ренн начинает контратаку

40' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...

40' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

38' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

38' Зеффан Мехди из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.

37' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

35' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Силики Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Силики Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Дембеле Мусса I из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

32' Депай Мемфис из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

32' Лион контролирует мяч.

31' Дюбуа Лео из команды Лион в офсайде

31' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Лион контролирует мяч.

30' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

30' Ренн начинает контратаку

29' Дюбуа Лео из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

29' Лион имеет хороший шанс забить.

28' Хорошую попытку сделал Депай Мемфис . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Лион имеет хороший шанс забить.

27' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Лион имеет хороший шанс забить.

25' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

25' Удар от ворот произведет Ренн

25' ШАНС! Фекир Набиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

25' Лион имеет хороший шанс забить.

24' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Ньянг М'Байе из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

23' Удар от ворот произведет Ренн

23' Депай Мемфис не смог попасть в створ ударом издали

23' Лион имеет хороший шанс забить.

21' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Н'Домбеле Тангай не смог попасть в створ ударом издали

20' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

20' Лион имеет хороший шанс забить.

20' Лион начинает контратаку

20' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

20' Зеффан Мехди из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

19' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Ньянг М'Байе из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

17' Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Ренн имеет хороший шанс забить.

16' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Лион начинает контратаку

16' Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Ньянг М'Байе из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

15' Ренн имеет хороший шанс забить.

15' Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.

14' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Ренн контролирует мяч.

13' Фекир Набиль отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.

12' Ньянг М'Байе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.

12' Ауа Уссем из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

12' Лион имеет хороший шанс забить.

11' Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.

10' Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.

10' Андре Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

8' Эну Адриен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

8' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Ренн

7' Депай Мемфис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Дюбуа Лео из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

7' Депай Мемфис пробил со штрафного прямо в стенку

5' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

4' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Лион имеет хороший шанс забить.

4' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Отличные скиллы показывает Сарр Исмаила , обводя своих соперников

1' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Фекир Набиль из команды Лион отправил кросс в штрафную...

1' Лион имеет хороший шанс забить.

1' Лион контролирует мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лион начинает с центра поля