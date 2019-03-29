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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Ренн
0:1
Конец матча
Лион
0'
45' Желтая карточка
Эну Адриен
77' Желтая карточка
Марсело Антонио
82' Желтая карточка
Зеффан Мехди
83' Желтая карточка
Ауа Уссем
0:1
86' Гол
Терье Мартен
90' Желтая карточка
Н'Домбеле Тангай
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
93'
Н'Домбеле Тангай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
93'
Судья свистит. Н'Домбеле Тангай атаковал сзади соперника. Это Сарр Исмаила заработал своей команде штрафной
93'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
93'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Бен Арфа Хатем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Лион
91'
Сарр Исмаила из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
91'
Ренн имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Фекир Набиль из команды Лион поставил подножку. Пострадал Бен Арфа Хатем
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Офсайд
89'
Фекир Набиль из команды Лион в офсайде
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Зеффан Мехди из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
86'
Дюбуа Лео сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Терье Мартен изменил счет на табло!
86'
Дюбуа Лео из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
86'
Траоре Бертран из команды Лион делает пас партнеру.
86'
Лион имеет хороший шанс забить.
86'
Удар от ворот произведет Лион
86'
Как он промахнулся? Желен Жереми имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
86'
Сарр Исмаила из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
85'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
85'
Ренн начинает контратаку
85'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
84'
Тактическая замена. Депай Мемфис уходит с поля и его заменяет Траоре Бертран
Желтая карточка
83'
Ауа Уссем совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
83'
Безумный фол. Ауа Уссем грубо играет против соперника. Пострадал Сарр Исмаила
83'
Депай Мемфис из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
83'
Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
83'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Эну Адриен из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
83'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн делает пас партнеру.
83'
Ренн имеет хороший шанс забить.
Желтая карточка
82'
Зеффан Мехди получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
82'
Зеффан Мехди из команды Ренн играет слишком грубо. Ауа Уссем оказался на газоне.
82'
Хорошую попытку сделал Бен Арфа Хатем. Удар в створ, но вратарь начеку
82'
Отличные скиллы показывает Бен Арфа Хатем, обводя своих соперников
81'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
80'
Удар от ворот произведет Лион
80'
Андре Бенжамин не смог попасть в створ ударом издали
80'
Зеффан Мехди из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
79'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Фекир Набиль из команды Лион отправил кросс в штрафную...
78'
Сарр Исмаила из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Желтая карточка
77'
Марсело Антонио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
77'
Безумный фол. Марсело Антонио грубо играет против соперника. Пострадал Эну Адриен
77'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Тактическая замена. Ньянг М'Байе уходит с поля и его заменяет Дель Кастильо Ромен
Фол, нарушение
77'
Ньямси Жерзино из команды Ренн играет слишком грубо. Фекир Набиль оказался на газоне.
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
75'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Лион контролирует мяч.
74'
Удар от ворот произведет Ренн
74'
Тактическая замена. Дембеле Мусса I уходит с поля и его заменяет Терье Мартен
73'
Денайе Джейсон из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
73'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
73'
Зеффан Мехди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Фекир Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Депай Мемфис из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
72'
Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
72'
Ньямси Жерзино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Депай Мемфис из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Удар от ворот произведет Ренн
71'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ньямси Жерзино из команды Ренн.
71'
Лион имеет хороший шанс забить.
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
69'
Удар от ворот произведет Лион
69'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
68'
Н'Домбеле Тангай имел все шансы забить, но Коубек Томаш сделал отличный сейв!
68'
Дюбуа Лео из команды Лион делает отличный кросс...
67'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Лион имеет хороший шанс забить.
67'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Дембеле Мусса I нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Лион имеет хороший шанс забить.
65'
Ренн начинает контратаку
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
65'
Удар от ворот произведет Ренн
65'
Ауа Уссем не смог попасть в створ ударом издали
64'
Ауа Уссем из команды Лион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
64'
Дембеле Мусса I из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
64'
Плохо сыграл Ньямси Жерзино - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
64'
Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
64'
Лион имеет хороший шанс забить.
63'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
62'
Депай Мемфис из команды Лион в офсайде
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Фекир Набиль из команды Лион поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
Фол, нарушение
60'
Дюбуа Лео наказан за толчок Ньянг М'Байе
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
Удар от ворот произведет Лион
59'
Сарр Исмаила нанес удар, но промахнулся очень сильно.
59'
Ньянг М'Байе из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
59'
Ренн имеет хороший шанс забить.
59'
Удар от ворот произведет Лион
59'
Сарр Исмаила из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
59'
Сарр Исмаила из команды Ренн играет в стеночку с партнером по команде. Андре Бенжамин это был.
58'
Ренн имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
58'
Рафаэль да Сильва наказан за толчок Бен Арфа Хатем
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Дембеле Мусса I из команды Лион поставил подножку. Пострадал Мешер Андре
Фол, нарушение
56'
Дембеле Мусса I наказан за толчок Желен Жереми
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
55'
Удар от ворот произведет Лион
55'
ШАНС! Сарр Исмаила нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Н'Домбеле Тангай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн подал угловой слева.
54'
Думбия Сулейман из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Ренн начинает контратаку
54'
Ауа Уссем из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Желен Жереми нанес удар, мяч был парирован, но Лопеш Антони не удержал его в руках.
53'
Вратарь парирует удар, который нанес Бен Арфа Хатем, и мяч снова в игре
52'
Ренн имеет хороший шанс забить.
52'
Ренн начинает контратаку
52'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
52'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
51'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Желен Жереми из команды Ренн.
51'
So close! Удар головой нанес Марсело Антонио но мяч выбили с ленточки!
Угловой
51'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
51'
Ньямси Жерзино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Ауа Уссем из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
49'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Дембеле Мусса I нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
48'
Лион имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
48'
Дюбуа Лео наказан за толчок Ньянг М'Байе
47'
Удар от ворот произведет Ренн
47'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
47'
Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
46'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Ренн контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
46'
Эну Адриен получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
46'
Эну Адриен задерживает мяч рукой
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
Лион контролирует мяч.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Дюбуа Лео из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
43'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Думбия Сулейман из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
42'
Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Зеффан Мехди из команды Ренн играет слишком грубо. Ауа Уссем оказался на газоне.
41'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Лион начинает контратаку
41'
Лион контролирует мяч.
41'
Ньянг М'Байе из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
41'
Ренн начинает контратаку
40'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
40'
Андре Бенжамин наказан за толчок Фекир Набиль
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
39'
Думбия Сулейман из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Н'Домбеле Тангай заработал фол
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Фекир Набиль из команды Лион поставил подножку. Пострадал Ньянг М'Байе
38'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
38'
Зеффан Мехди из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.
37'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Ауа Уссем из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
Офсайд
36'
Рафаэль да Сильва из команды Лион в офсайде
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
35'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Матч возобновлен
35'
Силики Джеймс получил травму и заменен. Желен Жереми выходит на поле.
Травма, повреждение
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Силики Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
33'
Силики Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Дембеле Мусса I из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Депай Мемфис из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Лион контролирует мяч.
Офсайд
31'
Дюбуа Лео из команды Лион в офсайде
31'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Лион контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
Ренн начинает контратаку
29'
Дюбуа Лео из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Лион имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
28'
Ауа Уссем из команды Лион опасно и грубо сыграл. Эну Адриен пострадал.
28'
Хорошую попытку сделал Депай Мемфис. Удар в створ, но вратарь начеку
28'
Лион имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
27'
Депай Мемфис наказан за толчок Сарр Исмаила
27'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Лион имеет хороший шанс забить.
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
Удар от ворот произведет Ренн
25'
ШАНС! Фекир Набиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Лион имеет хороший шанс забить.
24'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Ньянг М'Байе из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
24'
Бен Арфа Хатем нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Удар от ворот произведет Ренн
23'
Депай Мемфис не смог попасть в створ ударом издали
23'
Н'Домбеле Тангай разрезает оборону соперника отличным пасом
23'
Лион имеет хороший шанс забить.
21'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
21'
Дюбуа Лео наказан за толчок Ньянг М'Байе
20'
Н'Домбеле Тангай не смог попасть в створ ударом издали
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
20'
Лион имеет хороший шанс забить.
20'
Лион начинает контратаку
20'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
20'
Зеффан Мехди из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
19'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
18'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн подал угловой слева.
18'
Ньянг М'Байе из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Бен Арфа Хатем нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Отличные скиллы показывает Бен Арфа Хатем, обводя своих соперников
17'
Ренн имеет хороший шанс забить.
16'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Лион начинает контратаку
16'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Ньянг М'Байе из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
15'
Сарр Исмаила задерживает мяч рукой
15'
Ренн имеет хороший шанс забить.
15'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
Фол, нарушение
14'
Дюбуа Лео наказан за толчок Ньянг М'Байе
14'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Ренн контролирует мяч.
13'
Фекир Набиль отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Думбия Сулейман из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
12'
Ньянг М'Байе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
12'
Ауа Уссем из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Лион имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Эну Адриен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
11'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
10'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
10'
Андре Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Думбия Сулейман из команды Ренн играет слишком грубо. Фекир Набиль оказался на газоне.
9'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
8'
Эну Адриен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
8'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Удар от ворот произведет Ренн
Угловой
7'
Депай Мемфис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
7'
Дюбуа Лео из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Депай Мемфис пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
5'
Ньямси Жерзино наказан за толчок Фекир Набиль
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
4'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Лион имеет хороший шанс забить.
4'
Силики Джеймс пробует нанести удар издали, но Лопеш Антони держит все под контролем
4'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Отличные скиллы показывает Сарр Исмаила, обводя своих соперников
Фол, нарушение
2'
Сарр Исмаила из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Рафаэль да Сильва пострадал.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Н'Домбеле Тангай из команды Лион поставил подножку. Пострадал Силики Джеймс
1'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Фекир Набиль из команды Лион отправил кросс в штрафную...
1'
Лион имеет хороший шанс забить.
1'
Лион контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Лион начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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