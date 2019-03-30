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Стадион:
Марсель
2:0
Первый тайм: 21'
Анже
0'
1:0
4' Гол
Балотелли Марио
2:0
16' Гол
Балотелли Марио
21'
Первый тайм
21'
Анже контролирует мяч.
20'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
19'
Сансон Морган из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Тэт Флавьен пострадал.
18'
Удар от ворот произведет Анже
18'
Сарр Буна из команды Марсель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Сарр Буна из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
18'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
18'
Сарр Буна из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
16'
Окампос Лукас сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Балотелли Марио изменил счет на табло!
16'
Окампос Лукас из команды Марсель делает пас партнеру.
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
15'
Удар от ворот произведет Анже
15'
Товен Флорьян из команды Марсель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Отличные скиллы показывает Товен Флорьян, обводя своих соперников
15'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Амави Жордан из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
14'
Марсель контролирует мяч.
13'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
12'
Сарр Буна из команды Марсель в офсайде
12'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Товен Флорьян нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
11'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Удар от ворот произведет Анже
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Амави Жордан из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Бамба Абдулайе
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
9'
Удар от ворот произведет Марсель
9'
Шанс! Капелле Пьеррик из команды Анже пробил головой, но мимо
9'
Пажо Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Сансон Морган из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Пажо Венсан пострадал.
5'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
4'
Окампос Лукас сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Балотелли Марио изменил счет на табло!
4'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Офсайд
4'
Балотелли Марио из команды Марсель в офсайде
4'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
4'
Анже контролирует мяч.
3'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Анже
3'
Шанс! Товен Флорьян из команды Марсель пробил головой, но мимо
2'
Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
2'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Марсель начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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