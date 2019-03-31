Стадион: Стад де ля Божуар Зрители: 25045
5' Желтая карточкаПепе Николя
53' Желтая карточкаМендес Тьяго
1:0
54' ПенальтиЭйссерик Валентин
2:0
56' ГолКулибали Калифа
2:1
62' ГолЛеау Рафаэл
2:2
68' ПенальтиПепе Николя
2:3
69' ГолБамба Джонатан
71' Желтая карточкаЭйссерик Валентин
74' Желтая карточкаЛеау Рафаэл
75' Желтая карточкаПаллуа Николя
2:3
82' Не забитый пенальтиЭйссерик Валентин
Новости после матча
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Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
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97'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
97'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
97'
Матч возобновлен
96'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
95'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
95'
Удар от ворот произведет Лилль
95'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
94'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой справа.
94'
Сумаоро Адама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Ие Эдгар из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
94'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Нант контролирует мяч.
93'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Бошилья Габриэл фолит на сопернике
92'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Лилль
90'
Тактическая замена. Пепе Николя уходит с поля и его заменяет Тьяго Маия
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
90'
Шанс! Лимбомбе Антони из команды Нант пробил головой, но мимо
90'
Бошилья Габриэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Судья сигнализирует, что Шека из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Бошилья Габриэл
88'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Удар от ворот произведет Лилль
88'
Ие Эдгар из команды Нант делает пас партнеру.
87'
Нант контролирует мяч.
87'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Тактическая замена. Фабио да Сильва уходит с поля и его заменяет Бошилья Габриэл
86'
Кулибали Калифа из команды Нант отправил кросс в штрафную...
86'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Нант контролирует мяч.
85'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Тактическая замена. Реми Лоик уходит с поля и его заменяет Иконе Джонатан
84'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
84'
Тактическая замена. Эйссерик Валентин уходит с поля и его заменяет Лимбомбе Антони
84'
Судья свистит. Ронжье Валентин атаковал сзади соперника. Это Шека заработал своей команде штрафной
83'
Удар от ворот произведет Лилль
82'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Эйссерик Валентин бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
82'
Матч возобновлен
82'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
81'
ПЕНАЛЬТИ - Челик Зеки из команды Лилль привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Эйссерик Валентин.
81'
Нант контролирует мяч.
80'
Нант контролирует мяч.
79'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
79'
Тактическая замена. Эвангелиста Лукас уходит с поля и его заменяет Мутуссами Самуэль
79'
Судья сигнализирует, что Эвангелиста Лукас из команды Нант поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
78'
Удар от ворот произведет Лилль
78'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Пепе Николя возвращается на поле.
77'
Матч возобновлен
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Пепе Николя получил травму и медбригада забирает его с поля.
76'
Пепе Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Паллуа Николя получил желтую карточку от судьи
75'
Назначен штрафной. Пострадал Пепе Николя, его свалил Паллуа Николя.
75'
Реми Лоик нарушает правила. Лима Лукас пострадал
75'
Лилль контролирует мяч.
74'
Фабио да Сильва из команды Нант в офсайде
74'
Леау Рафаэл получил желтую карточку от судьи
74'
Леау Рафаэл из команды Лилль играет слишком грубо. Ронжье Валентин оказался на газоне.
74'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
73'
Лилль контролирует мяч.
73'
Удар от ворот произведет Нант
72'
Матч возобновлен
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Эйссерик Валентин получил желтую карточку от судьи
71'
Эйссерик Валентин из команды Нант опасно и грубо сыграл. Сумаоро Адама пострадал.
71'
Туре Абдулайе нарушает правила. Сумаоро Адама пострадал
71'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
70'
Матч возобновлен
70'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
69'
Пепе Николя сделал результативную передачу.
69'
Г О О О О Л - Бамба Джонатан из команды Лилль забил гол! Легко это для такого игрока, как Бамба Джонатан
69'
Пепе Николя из команды Лилль делает навес прямо в штрафную.
69'
Бамба Джонатан фолит на сопернике
68'
Г О О О О Л - Пепе Николя из команды Лилль забивает с точки!
67'
ПЕНАЛЬТИ - Фабио да Сильва из команды Нант привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Пепе Николя.
67'
Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Судья сигнализирует, что Эвангелиста Лукас из команды Нант поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
66'
Мендес Тьяго нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Лилль контролирует мяч.
65'
Удар от ворот произведет Нант
64'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Карлос Диего Сантос возвращается на поле.
64'
Эвангелиста Лукас фолит на сопернике
64'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
64'
Матч возобновлен
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Карлос Диего Сантос получил травму и медбригада забирает его с поля.
64'
Карлос Диего Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Сумаоро Адама сделал результативную передачу.
62'
Г О О О О Л - Леау Рафаэл изменил счет на табло!
62'
Сумаоро Адама из команды Лилль делает передачу одноклубнику.
62'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Карлос Диего Сантос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Челик Зеки из команды Лилль делает навес прямо в штрафную.
61'
Эвангелиста Лукас фолит на сопернике
61'
Удар от ворот произведет Лилль
61'
Паллуа Николя нанес удар чуть мимо. Близко!
61'
Эйссерик Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Эйссерик Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Коне Юссуф фолит на сопернике
59'
Ронжье Валентин нанес удар чуть мимо. Близко!
59'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
59'
Тактическая замена. Араужо Луис уходит с поля и его заменяет Леау Рафаэл
58'
Судья свистит. Сумаоро Адама атаковал сзади соперника. Это Кулибали Калифа заработал своей команде штрафной
58'
Лилль контролирует мяч.
56'
Фабио да Сильва сделал результативную передачу.
56'
ГОООООЛ - Кулибали Калифа Нант забивает ударом головой
56'
Фабио да Сильва из команды Нант делает навес прямо в штрафную.
56'
Нант контролирует мяч.
56'
Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
55'
Реми Лоик нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
54'
Г О О О О Л - Эйссерик Валентин из команды Нант забивает с точки!
54'
Матч возобновлен
53'
Мендес Тьяго получает желтую карточку за неспортивное поведение
51'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
51'
ПЕНАЛЬТИ! - Челик Зеки дергает за футболку соперника (это был Туре Абдулайе) и рефери назначает пенальти!
51'
Фабио да Сильва из команды Нант отправил кросс в штрафную...
50'
50'
50'
Туре Абдулайе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
50'
Шека из команды Лилль навешивает в штрафную с рикошетом.
49'
Удар от ворот произведет Лилль
49'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
48'
Пепе Николя из команды Лилль толкнул локтем оппонента. Это Эвангелиста Лукас заработал фол
48'
Судья сигнализирует, что Араужо Луис из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Ронжье Валентин
47'
Лилль контролирует мяч.
47'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
47'
Фу! Араужо Луис из команды Лилль очень опасно играет против соперника.
47'
Мендес Тьяго фолит на сопернике
47'
Нант контролирует мяч.
46'
Реми Лоик из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Нант
46'
ШАНС! Бамба Джонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Араужо Луис из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
45'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Удар от ворот произведет Нант
44'
ШАНС! Араужо Луис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Бамба Джонатан из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
44'
Лилль контролирует мяч.
44'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Нант контролирует мяч.
43'
Нант контролирует мяч.
42'
Нант контролирует мяч.
42'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Лилль контролирует мяч.
40'
Кулибали Калифа из команды Нант в офсайде
40'
40'
Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
39'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
39'
Нант контролирует мяч.
38'
Лилль имеет хороший шанс забить.
38'
Удар от ворот произведет Лилль
37'
ШАНС! Эйссерик Валентин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Лима Лукас из команды Нант делает пас партнеру.
37'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Нант имеет хороший шанс забить.
36'
Лилль имеет хороший шанс забить.
36'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Дюпе Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Реми Лоик из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
34'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Эйссерик Валентин из команды Нант подал угловой справа.
33'
Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Фабио да Сильва из команды Нант делает навес прямо в штрафную.
33'
Реми Лоик нарушает правила. Лима Лукас пострадал
33'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Нант контролирует мяч.
32'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Удар от ворот произведет Лилль
31'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
31'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Нант имеет хороший шанс забить.
31'
Матч возобновлен
30'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
29'
Реми Лоик из команды Лилль в офсайде
28'
Реми Лоик из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
28'
Шека наказан за толчок Эвангелиста Лукас
27'
Удар от ворот произведет Нант
27'
Шанс! Пепе Николя из команды Лилль пробил головой, но мимо
27'
Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
27'
Паллуа Николя возвращается на поле.
27'
Матч возобновлен
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Паллуа Николя получил травму и медбригада забирает его с поля.
26'
Паллуа Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Лилль контролирует мяч.
25'
Нант контролирует мяч.
25'
25'
Пепе Николя из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
24'
Лилль контролирует мяч.
24'
Нант контролирует мяч.
24'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
23'
Лилль контролирует мяч.
23'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Туре Абдулайе фолит на сопернике
22'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
21'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья свистит. Шека атаковал сзади соперника. Это Эйссерик Валентин заработал своей команде штрафной
20'
Нант контролирует мяч.
20'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
Судья сигнализирует, что Эвангелиста Лукас из команды Нант поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
19'
Нант контролирует мяч.
19'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Нант контролирует мяч.
18'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Эйссерик Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Фонте Жозе наказан за толчок Эйссерик Валентин
16'
Матч возобновлен
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Судья свистит. Фонте Жозе атаковал сзади соперника. Это Кулибали Калифа заработал своей команде штрафной
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
15'
Удар, который нанес Эвангелиста Лукас, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Меньян Майк парировал мяч в поле.
14'
Удар от ворот произведет Нант
13'
Лима Лукас наказан за толчок Пепе Николя
12'
Лима Лукас нарушает правила. Реми Лоик пострадал
11'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
11'
11'
Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
11'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Лилль контролирует мяч.
10'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
10'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
10'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Нант контролирует мяч.
9'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
8'
Кулибали Калифа из команды Нант в офсайде
8'
Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Эйссерик Валентин из команды Нант подал угловой слева.
7'
Лима Лукас из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Нант контролирует мяч.
7'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Пепе Николя получил желтую карточку от судьи
5'
Пепе Николя из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Эвангелиста Лукас пострадал.
5'
Эйссерик Валентин наказан за толчок Мендес Тьяго
5'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
4'
Реми Лоик из команды Лилль играет слишком грубо. Эвангелиста Лукас оказался на газоне.
3'
Челик Зеки фолит на сопернике
3'
Шанс! Фонте Жозе из команды Лилль пробил головой, но мимо
3'
2'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Лилль контролирует мяч.
1'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Лилль начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Северная Македония: Первая лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словения: Первая лига
США: МЛС
США: ЮСЛ
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швеция: Аллсвенскан
Швеция: Суперэттан
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
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