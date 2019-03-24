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Вулверхэмптон
 
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Манчестер Юнайтед
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Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед

До начала игры, которая состоится 02.04.2019, осталось 2 дня 19 часов 22 минуты.

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Итог 1 Кирилл Норкин 6 Илона Белобородова Итог 1 Наталья Москаленко 4 Андрей Федуняк Итог 1 Талгат Мамаев 1 Михаил Гордеев Итог 1 Сергей Бощук 2 Антип Лазарев Итог 1 Александр Кузнецов 1 Роман Кулебякин Итог 0 Евгений Попов 4 Александр Крипак Итог 1 Михаил Крипак 1 Юрий Богачёв Итог 5 Светлана Светлая 0 Борис Метелецкий Итог 1 Василий Чиж 2 Геннадий Щитнев Итог 6 Михаил Кабцан 2 Юрий Нестеренко Итог 1 Дмитрий Бощук 4 Ефим Петренко Итог 2 Джамал Султанов 0 Кирилл Закатченко Итог 3 Максим Помазков 0 Любовь Соловьёва Итог 4 Даниил Гонтарь 3 Виталий Пархоменко Итог 3 Олег Греков 1 Кирилл Отрадных Итог 2 Александр Голуб 2 Алексей Торопацкий Итог 1 Евгений Банмиллер 3 Альмир Искаков Итог 1 Владимир Чукин 1 Вадим Ухов Итог 4 Константин Граб 0 Алексей Антоненко Итог 1 Артём Харчевников 0 Дмитрий Щурко Итог 3 Альберт Стулов 2 Роман Метлицкий Итог 2 Вячеслав Козырев 1 Алексей Беляев Итог 2 Василий Кузнецов 0 Виталий Мельник Итог 3 Антон Иванов 0 Дмитрий Кушнеров Итог 4 Сергей Прокофьев 4 Вячеслав Черненков Итог 4 Пётр Конев 1 Григорий Фетисов Итог 3 Асхар Шушанян 2 Артур Магомедов Итог 3 Тимофей Смирнов 3 Андрей Помазков Итог 4 Олег Куликов 0 Андрей Повойкин Итог 1 Вадим Плаксин 0 Дмитрий Федосов Итог 5 Владимир Кононов 0 Адыл Айдарбеков Итог 0 Илья Здоровяк 4 Ольга Крипак Итог 1 Максим Пульман 2 Евгений Костин Итог 2 Борис Фёдоров 1 Алексей Лепин Итог 2 Николай Сербул 2 Динара Соболева Итог 1 Андрей Сергиенко 1 Никита Михалёнок Итог 2 Мечислав Правдолюбов 1 Лилия Кусткова Итог 2 Игорь Курочкин 4 Максут Азизов Итог 0 Иван Цапкин 3 Северин Ковальский Итог 2 Вячеслав Мурзиков 2 Виктор Овчинников
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Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
США: ЮСЛ
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