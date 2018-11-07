Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Енисей

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Стадион: Краснодар
Предыдущие игры
Краснодар (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 08.11.2018 Краснодар 2:1 Стандард ЛЕ
- 04.11.2018 Краснодар 2:2 Ростов ПЛ
- 01.11.2018 Крылья Советов 1:2 Краснодар К
- 28.10.2018 ЦСКА Москва 1:2 Краснодар ПЛ
- 25.10.2018 Стандард 2:1 Краснодар ЛЕ
- 21.10.2018 Краснодар 0:1 Ахмат ПЛ
- 07.10.2018 Зенит 2:1 Краснодар ПЛ
- 04.10.2018 Краснодар 2:1 Севилья ЛЕ
- 30.09.2018 Краснодар 3:0 Динамо Москва ПЛ
- 27.09.2018 Авангард Курск 0:2 Краснодар К
- 24.09.2018 Крылья Советов 0:3 Краснодар ПЛ
- 20.09.2018 Акхисар 0:1 Краснодар ЛЕ
- 16.09.2018 Анжи 0:4 Краснодар ПЛ
- 01.09.2018 Краснодар 2:1 Локомотив Москва ПЛ
- 26.08.2018 Оренбург 1:1 Краснодар ПЛ
- 18.08.2018 Краснодар 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 13.08.2018 Уфа 0:1 Краснодар ПЛ
- 04.08.2018 Урал 1:2 Краснодар ПЛ
- 29.07.2018 Рубин 2:1 Краснодар ПЛ
- 20.07.2018 Бешикташ 3:1 Краснодар ТМК
Енисей (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 05.11.2018 Анжи 2:1 Енисей ПЛ
- 31.10.2018 Локомотив Москва 4:1 Енисей К
- 28.10.2018 Енисей 0:3 Локомотив Москва ПЛ
- 20.10.2018 Оренбург 0:0 Енисей ПЛ
- 07.10.2018 Енисей 2:3 Спартак Москва ПЛ
- 29.09.2018 Уфа 2:1 Енисей ПЛ
- 26.09.2018 Луки-Энергия 1:2 Енисей К
- 22.09.2018 Енисей 1:2 Урал ПЛ
- 15.09.2018 Рубин 1:0 Енисей ПЛ
- 09.09.2018 Динамо Москва 0:1 Енисей ТМК
- 02.09.2018 Енисей 0:0 Арсенал Тула ПЛ
- 27.08.2018 Енисей 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 19.08.2018 Ростов 4:0 Енисей ПЛ
- 11.08.2018 Енисей 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.08.2018 Ахмат 1:0 Енисей ПЛ
- 29.07.2018 Енисей 0:2 Зенит ПЛ
- 21.07.2018 ЦСКА Москва 1:1 Енисей ТМК
- 11.07.2018 Енисей 2:1 Долгопрудный ТМК
- 03.07.2018 Енисей 0:2 Урал ТМК
- 30.06.2018 ХНК Горица 2:3 Енисей ТМК
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|22 - 9
|31
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|3.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 12
|23
|4.
|Ростов
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|14 - 8
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 7
|20
|6.
|Оренбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 11
|19
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|8.
|Рубин
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|13 - 11
|19
|9.
|Ахмат
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|10.
|Урал
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 20
|16
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 10
|15
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|7 - 17
|14
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 18
|14
|14.
|Анжи
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|8 - 19
|13
|15.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|9 - 16
|11
|16.
|Енисей
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 21
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - ЕнисейДо начала игры, которая состоится 11.11.2018, осталось 2 дня 13 часов 45 минут.
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Прогнозы на матч Краснодар - Енисей
Краснодар
80.8% (21)
Ничья:
7.7% (2)
Енисей
11.5% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Краснодар:
46.2% (12)
1:0 Краснодар:
23.1% (6)
0:2 Енисей:
11.5% (3)
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