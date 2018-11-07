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Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Енисей

До начала игры, которая состоится 11.11.2018, осталось 2 дня 13 часов 45 минут.
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Прогнозы на матч Краснодар - Енисей
Краснодар
80.8% (21)
Ничья:
7.7% (2)
Енисей
11.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Краснодар:
46.2% (12)
Краснодар:
23.1% (6)
Енисей:
11.5% (3)
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