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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 11850
Райо Вальекано
1:1
Конец матча
Атлетик Б
0'
1:0
23' Гол
Посо Хосе
53' Желтая карточка
Гарсия Рауль
59' Желтая карточка
Имбула Ганелли
1:1
66' Гол
Муньяин Икер
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль
93'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
93'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Адвинкула Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Эррерин Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Морено Алекс из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Сусаета Маркель
92'
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92'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
91'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Тактическая замена. Эмбарба Адриан уходит с поля и его заменяет Бебе Тьягу
90'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
90'
Ноласкоайн Перу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
89'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
89'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
88'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Игрок из команды Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
87'
Гарсия Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
86'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
86'
ШАНС! Гарсия Рауль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Сусаета Маркель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Фол, нарушение
85'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Гарсия Рауль пострадал.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Комесанья Санти из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
83'
Райо Вальекано контролирует мяч.
82'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Ноласкоайн Перу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
82'
Ноласкоайн Перу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает навес прямо в штрафную.
82'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
81'
Шанс! Адурис Ариц из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
81'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
81'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
80'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
79'
Сан-Хосе Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Игрок из команды Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
78'
Райо Вальекано контролирует мяч.
Офсайд
76'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б в офсайде
76'
Опасность! Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
76'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Тактическая замена. Де Маркос Оскар уходит с поля и его заменяет Капа Андер
75'
Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
75'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
74'
Амат Хорди из команды Райо Вальекано толкнул локтем оппонента. Это Адурис Ариц заработал фол
74'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
73'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
73'
Тактическая замена. Посо Хосе уходит с поля и его заменяет Алегрия Алекс
72'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Комесанья Санти
71'
Шанс! Гальвес Алехандро из команды Райо Вальекано пробил головой, но мимо
71'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
71'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Адурис Ариц из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Посо Хосе
70'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
70'
Хорошую попытку сделал Сусаета Маркель. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
69'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Вратарь парирует удар, который нанес Гальвес Алехандро, и мяч снова в игре
69'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано делает навес прямо в штрафную.
69'
Отличные скиллы показывает Эмбарба Адриан, обводя своих соперников
69'
Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Муньяин Икер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Морено Алекс
Описание гола
66'
ГОЛ! Легко закончил атаку Муньяин Икер из команды Атлетик Б, забив в пустые ворота!
66'
ШТАНГА! Пробил головой Гарсия Рауль прямо в каркас ворот!
66'
Плохо сыграл Адвинкула Луис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
66'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
66'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Тактическая замена. Гарсия Дани уходит с поля и его заменяет Сан-Хосе Микель
65'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
64'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
64'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
64'
Опасность! Муньяин Икер из команды Атлетик Б отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
63'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль
62'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Тактическая замена. Какута Гаэль уходит с поля и его заменяет Гарсия Альваро III
60'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Желтая карточка
59'
Имбула Ганелли получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
59'
Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Муньяин Икер пострадал.
59'
Де Маркос Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
58'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой слева.
58'
После удара головой, который сделал Гарсия Рауль мяч выносится вратарем на угловой
Угловой
58'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой справа.
58'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б навешивает в штрафную с рикошетом.
57'
Атлетик Б контролирует мяч.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Рауль де Томас из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Гарсия Дани
56'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
55'
Юри Берчиче не смог попасть в створ ударом издали
55'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
55'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
53'
Гарсия Рауль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
53'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Имбула Ганелли пострадал.
53'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
52'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
52'
Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
52'
Гарсия Дани из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
51'
Атлетик Б контролирует мяч.
50'
Головой пробил Гарсия Рауль, но голкипер отбил его в поле!
50'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
50'
Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
49'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
48'
Гарсия Рауль нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
48'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
48'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Головой пробил Гарсия Рауль, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
47'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой справа.
47'
Плохо сыграл Морено Алекс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
47'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
46'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Сусаета Маркель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Морено Алекс из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Сусаета Маркель
46'
Тактическая замена. Уильямс Иньяки уходит с поля и его заменяет Гарсия Рауль
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
46'
Шанс! Комесанья Санти из команды Райо Вальекано пробил головой, но мимо
Угловой
46'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Юри Берчиче предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
45'
Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
45'
Гарсия Дани из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
44'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
44'
Опасность! Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
44'
Атлетик Б контролирует мяч.
Офсайд
43'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б в офсайде
43'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Опасность предотвращена - Амат Хорди из команды Райо Вальекано вступил в отбор удачно
42'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Райо Вальекано контролирует мяч.
41'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
40'
Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
40'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
39'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
39'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
39'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Лопес Унаи нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Сусаета Маркель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Комесанья Санти из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Де Маркос Оскар
Офсайд
37'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б в офсайде
37'
Эррерин Яго делает длинную передачу вперед
36'
Атлетик Б контролирует мяч.
36'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Рауль де Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой справа.
35'
Гальвес Алехандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
34'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
Угловой
33'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
33'
Эмбарба Адриан мяч отрикошетил от ворот
33'
Отличные скиллы показывает Эмбарба Адриан, обводя своих соперников
33'
Райо Вальекано контролирует мяч.
32'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
32'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
31'
Атлетик Б контролирует мяч.
31'
Атлетик Б контролирует мяч.
30'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
29'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
29'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
29'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
29'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
28'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
27'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
27'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Сусаета Маркель оказался на газоне.
27'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
23'
Адвинкула Луис сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Посо Хосе из команды Райо Вальекано переиграл вратаря дальним ударом!
23'
Опасность! Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
23'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
22'
Уильямс Иньяки нанес удар, но промахнулся очень сильно.
22'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Атлетик Б контролирует мяч.
21'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
Посо Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Отличные скиллы показывает Посо Хосе, обводя своих соперников
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
19'
Райо Вальекано контролирует мяч.
19'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
18'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Рауль де Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
17'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано навешивает в штрафную с рикошетом.
17'
Отличные скиллы показывает Какута Гаэль, обводя своих соперников
17'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
17'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
16'
Рауль де Томас не смог попасть в створ ударом издали
16'
Опасность! Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
15'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
14'
Райо Вальекано контролирует мяч.
Фол, нарушение
13'
Рауль де Томас задерживает мяч рукой
12'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
12'
Опасность! Какута Гаэль из команды Райо Вальекано отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
11'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
11'
Адвинкула Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Ноласкоайн Перу из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Рауль де Томас
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Гарсия Дани из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Посо Хосе
7'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
6'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
6'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
6'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
Офсайд
5'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б в офсайде
5'
Опасность! Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
5'
После дальнего удара, который нанес Морено Алекс мяч отбит вратарем
4'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Эррерин Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
3'
Иньиго Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано идет с мячом вперед на обострение...
3'
Райо Вальекано контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Ноласкоайн Перу из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Посо Хосе
2'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Рауль де Томас из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Лопес Унаи
1'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Райо Вальекано начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б
Райо Вальекано
15.1% (27)
Ничья:
44.7% (80)
Атлетик Б
40.2% (72)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
40.2% (72)
Атлетик Б:
24% (43)
Атлетик Б:
12.8% (23)
Райо Вальекано:
7.8% (14)
Райо Вальекано:
4.5% (8)
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