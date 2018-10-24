Стадион: Кампо де Вальекас Зрители: 11850
1:1
Конец матча
1:0
23' ГолПосо Хосе
53' Желтая карточкаГарсия Рауль
59' Желтая карточкаИмбула Ганелли
1:1
66' ГолМуньяин Икер
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Судья сигнализирует, что Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль
93'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
93'
93'
Адвинкула Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Эррерин Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Судья сигнализирует, что Морено Алекс из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Сусаета Маркель
92'
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92'
91'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
91'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Тактическая замена. Эмбарба Адриан уходит с поля и его заменяет Бебе Тьягу
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
90'
Ноласкоайн Перу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
89'
89'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
88'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
87'
Игрок из команды Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
87'
Гарсия Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Судья сигнализирует, что Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
86'
86'
ШАНС! Гарсия Рауль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
85'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Гарсия Рауль пострадал.
83'
Судья сигнализирует, что Комесанья Санти из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
83'
82'
82'
Ноласкоайн Перу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
82'
Ноласкоайн Перу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает навес прямо в штрафную.
82'
81'
Шанс! Адурис Ариц из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
81'
81'
81'
80'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
79'
Сан-Хосе Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Игрок из команды Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
78'
76'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б в офсайде
76'
Опасность! Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
76'
76'
Тактическая замена. Де Маркос Оскар уходит с поля и его заменяет Капа Андер
75'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
74'
Амат Хорди из команды Райо Вальекано толкнул локтем оппонента. Это Адурис Ариц заработал фол
74'
73'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
73'
Тактическая замена. Посо Хосе уходит с поля и его заменяет Алегрия Алекс
72'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
Судья сигнализирует, что Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Комесанья Санти
71'
Шанс! Гальвес Алехандро из команды Райо Вальекано пробил головой, но мимо
71'
71'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
71'
Судья сигнализирует, что Адурис Ариц из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Посо Хосе
70'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
70'
Хорошую попытку сделал Сусаета Маркель. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
69'
69'
69'
Вратарь парирует удар, который нанес Гальвес Алехандро, и мяч снова в игре
69'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано делает навес прямо в штрафную.
69'
Отличные скиллы показывает Эмбарба Адриан, обводя своих соперников
69'
Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
68'
Судья сигнализирует, что Муньяин Икер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Морено Алекс
66'
ГОЛ! Легко закончил атаку Муньяин Икер из команды Атлетик Б, забив в пустые ворота!
66'
ШТАНГА! Пробил головой Гарсия Рауль прямо в каркас ворот!
66'
Плохо сыграл Адвинкула Луис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
66'
66'
66'
Тактическая замена. Гарсия Дани уходит с поля и его заменяет Сан-Хосе Микель
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
64'
64'
64'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
64'
Опасность! Муньяин Икер из команды Атлетик Б отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
63'
62'
Судья сигнализирует, что Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль
62'
61'
Тактическая замена. Какута Гаэль уходит с поля и его заменяет Гарсия Альваро III
60'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
59'
Имбула Ганелли получил желтую карточку от судьи
59'
Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Муньяин Икер пострадал.
59'
Де Маркос Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой слева.
58'
После удара головой, который сделал Гарсия Рауль мяч выносится вратарем на угловой
58'
58'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б навешивает в штрафную с рикошетом.
57'
56'
Судья сигнализирует, что Рауль де Томас из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Гарсия Дани
56'
56'
55'
Юри Берчиче не смог попасть в створ ударом издали
55'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
55'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
53'
Гарсия Рауль получил желтую карточку от судьи
53'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Имбула Ганелли пострадал.
53'
52'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
52'
52'
Гарсия Дани из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
51'
50'
Головой пробил Гарсия Рауль, но голкипер отбил его в поле!
50'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
50'
Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
49'
49'
48'
48'
Гарсия Рауль нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
48'
48'
47'
Головой пробил Гарсия Рауль, но голкипер отбил его в поле!
47'
47'
Плохо сыграл Морено Алекс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
47'
46'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Судья сигнализирует, что Морено Алекс из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Сусаета Маркель
46'
Тактическая замена. Уильямс Иньяки уходит с поля и его заменяет Гарсия Рауль
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
46'
Шанс! Комесанья Санти из команды Райо Вальекано пробил головой, но мимо
46'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Юри Берчиче предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
45'
45'
Гарсия Дани из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
44'
44'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
44'
Опасность! Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
44'
43'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б в офсайде
43'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
43'
Опасность предотвращена - Амат Хорди из команды Райо Вальекано вступил в отбор удачно
42'
41'
41'
40'
40'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
40'
40'
39'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
39'
39'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Лопес Унаи нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
37'
37'
Судья сигнализирует, что Комесанья Санти из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Де Маркос Оскар
37'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б в офсайде
37'
Эррерин Яго делает длинную передачу вперед
36'
36'
36'
Рауль де Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Гальвес Алехандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
34'
34'
33'
33'
Эмбарба Адриан мяч отрикошетил от ворот
33'
Отличные скиллы показывает Эмбарба Адриан, обводя своих соперников
33'
32'
32'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
32'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
31'
31'
30'
30'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
29'
29'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
29'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
29'
28'
28'
28'
28'
27'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б пробил со штрафного, но очень мимо цели.
27'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Сусаета Маркель оказался на газоне.
27'
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
23'
Адвинкула Луис сделал результативную передачу.
23'
Г О О О О Л - Посо Хосе из команды Райо Вальекано переиграл вратаря дальним ударом!
23'
Опасность! Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
23'
22'
Уильямс Иньяки нанес удар, но промахнулся очень сильно.
22'
22'
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
Посо Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Отличные скиллы показывает Посо Хосе, обводя своих соперников
20'
Судья сигнализирует, что Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
19'
19'
18'
18'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Рауль де Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано навешивает в штрафную с рикошетом.
17'
Отличные скиллы показывает Какута Гаэль, обводя своих соперников
17'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
17'
16'
16'
Рауль де Томас не смог попасть в створ ударом издали
16'
Опасность! Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
14'
13'
Рауль де Томас задерживает мяч рукой
12'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
12'
Опасность! Какута Гаэль из команды Райо Вальекано отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
11'
11'
Адвинкула Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
9'
Судья сигнализирует, что Ноласкоайн Перу из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Рауль де Томас
8'
Судья сигнализирует, что Гарсия Дани из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Посо Хосе
7'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
6'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
6'
6'
6'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
5'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б в офсайде
5'
Опасность! Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
5'
После дальнего удара, который нанес Морено Алекс мяч отбит вратарем
4'
4'
Эррерин Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
3'
Иньиго Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано идет с мячом вперед на обострение...
3'
2'
Судья сигнализирует, что Ноласкоайн Перу из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Посо Хосе
2'
1'
Судья сигнализирует, что Рауль де Томас из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Лопес Унаи
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Райо Вальекано начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б
Райо Вальекано
15.1% (27)
Ничья:
44.7% (80)
Атлетик Б
40.2% (72)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
40.2% (72)
1:2 Атлетик Б:
24% (43)
0:1 Атлетик Б:
12.8% (23)
2:1 Райо Вальекано:
7.8% (14)
1:0 Райо Вальекано:
4.5% (8)
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