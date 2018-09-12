Звучит финальный свисток! Игроки сборной Бразилии в товарищеском матче в США одержали разгромную победу над Сальвадором и тем самым лишний раз показали свой класс. Поздравим с дублем Ришарлисона, который провёл хороший матч. Конечно, сегодня в первую очередь сказалась разница в классе между игроками, но повторимся, что в целом Сальвадор мог бы и чуть более удачно провести этот матч. Но что уж теперь рассуждать, многие ждали крупной победы сборной Бразилии, они её и получили.
90'
Перейра пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели.
90'
Две минуты добавил Джейр Марруфо к основному времени матча.
89'
Г-О-О-О-Л! 0:5!!! Маркиньос!!! Неймар с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Маркиньос удачно выпрыгнул и головой отправил мяч в ворота, а Эрнандес оказавшись в полупозиции не смог спасти свою команду.
88'
Неймар пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Эрнандес спокойно забрал мяч в руки.
87'
Пакета у штрафной площади сборной Сальвадора довольно жёстко сыграл против Домингеса, но на этот раз Джейр Марруфо решил обойтись без жёлтой карточки.
86'
Барахона попытался сразу закрутить мяч в ворота со стандарта, по большому счёту ему это удалось, но мяч полетел точно в руки Нето.
85'
Виллиан на правом фланге нарушил правила против Серена. Сальвадор заработал относительно неплохой стандарт.
84'
Милитао в центре поля нарушил правила против активного Пинеды. Игроки сборной Сальвадора никуда не спеша разыграли стандарт.
83'
Пинеда выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Серену, но мяч покатился слишком сильно, Оскар в итоге не смог сохранить его в поле.
82'
Эвертон получил мяч на правом углу штрафной площади и пробил в ближний угол ворот, Эрнандес спас свою команду.
81'
Неймар вновь выполнил подачу с углового на ближнюю штангу, не без проблем, но игрокам сборной Сальвадора удалось отвести угрозу от своих ворот.
80'
Угловой у ворот Сальвадора. Неймар выполнил подачу на ближнюю штангу, Орельяна выбил мяч на повторный корнер.
79'
Постепенно заканчивается наш матч, было бы конечно неплохо увидеть ещё один гол до финального свистка.
78'
Угловой у ворот Бразилии. Тамакас выполнил подачу на ближнюю штангу, никто из партнёров не смог добраться до мяча.
77'
Виллиан неудачно налетел на соперника в борьбе за мяч в центре поля, вышли на поле врачи сборной Бразилии, но игрок "Челси" быстро показал, что с ним всё нормально.
76'
Филипе на правом фланге нарушил правила против Пинеды, но Джейр Марруфо почему-то промолчал.
75'
Неймар выполнил передачу в штрафную площадь на Эвертона, форвард сборной Бразилии в касание пробил по воротам, но мяч полетел точно в Эрнандеса.
74'
В составе сборной Сальвадора произошла замена. Вместо Андреса Флореса на поле вышел Ибсен Кастро.
73'
Виллиан выполнил с правого угла штрафной площади коварный удар по воротам, Эрнандес рисковал вместе с мячом оказаться в воротах, но в последний момент голкипер сборной Сальвадора выбросил его, а Гарсия выбил за пределы штрафной площади.
72'
Теперь уже игрок сборной Сальвадора Нарсисо Орельяна получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Неймара.
71'
Игрок сборной Бразилии Филипе Аугусто получил жёлтую карточку за грубую игру.
70'
В составе сборной Бразилии произошла замена. Вместо Артура Рамоса на поле вышел Андреас Перейра.
69'
Виллиан выполнил передачу к штрафной площади с правого фланга, Пакета пробил в касание в угол ворот, Эрнандес в прыжке спас свою команду.
68'
Кореа перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади сборной Бразилии и в итоге нарушил правила против Милитао.
67'
Игроки сборной Сальвадора перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля им пройти не удаётся.
66'
А пока у Сальвадора обратная замена. Вместо Артура Алвареса на поле вышел Хавьер Гарсия.
65'
Тамакас вновь оказался на газоне, видимо его уже также можно рассматривать как кандидата на замену.
64'
Эвертон вошёл в штрафную площадь, а затем выполнил передачу на Неймара, который едва не обыграл трёх соперников, но всё же игроки сборной Сальвадора у него перехватили мяч.
63'
Тамакас в центре поля нарушил правила против Эвертона. Игроки сборной Бразилии спокойно разыграли стандарт.
62'
Виллиан с правого угла штрафной площади пробил в ближний угол ворот, на этот раз Эрнандес сыграл надёжно и забрал мяч в руки.
61'
Виллиан с правого фланга выполнил прострел к линии вратарской, Эрнандес ошибся при игре на выходе, но его выручили защитники.
60'
Эвертон получил мяч в штрафной площади сборной Сальвадора, развернулся и пробил в ближний угол ворот, мяч задел штангу, а затем ушёл за лицевую линию поля.
59'
Досталось Тамакасу в борьбе с Сандро, но защитник сборной Сальвадора поднялся, готов он продолжать игру.
58'
Тамакас получил повреждение в борьбе за мяч в штрафной площади, вышли на поле врачи сборной Сальвадора, пауза в игре.
57'
Игроки сборной Бразилии уже пытаются играть максимально красиво, счёт конечно же это позволяет.
56'
И также у Бразилии поле покинул Ришарлисон. Вошёл в игру Лукас Пакета.
55'
Ещё одну замену провёл Тите. Вместо Диего Косты на поле вышел Виллиан.
54'
В составе сборной Бразилии произошла замена. Вместо Филипе Коутиньо на поле вышел Эвертон Соуза.
53'
Можно уже менять и голкипера Сальвадору, у Эрнандеса сегодня игра явно не задалась.
52'
Г-О-О-О-Л! 0:4!!! Ришарлисон!!! Коутиньо на левом углу штрафной площади эффектно обвёл пару соперников, но затем мяч упустил, однако тут же набежал на мяч Ришарлисон и в касание отправил его в ближний угол ворот.
51'
В составе сборной Бразилии произошла ещё одна замена. Вместо Деде на поле вышел Фред.
50'
Барахона пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл немного в сторону от цели.
49'
В составе сборной Бразилии после перерыва также произошла замена. Вместо Карлоса Каземиро на поле вышел Филипе Аугусто.
48'
Сразу Сальвадору удалось провести атаку. Альварес выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Пинеда перевёл мяч к дальней штанге, но Кореа не успел к мячу и в итоге удар у него не получился.
47'
В составе сборной Сальвадора после перерыва произошла замена. Вместо Хайме Аласа на поле вышел Дастин Кореа.
46'
Начинается второй тайм. Не будем забывать, что всё же это товарищеский матч, а значит по ходу второго тайма мы увидим немало замен, всё же тренерский штаб Сальвадора и Бразилии должен дать поиграть практически всем игрокам сегодня.
Второй тайм
Первый тайм
-
Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма Бразилия в товарищеском матче в США громит Сальвадор 3:0. По игре подопечные Тите смотрятся конечно же намного лучше соперника. Разница в классе игроков очень сильно заметна, посмотрим, сможет ли Сальвадор хотя бы немного поправить своё положение во втором тайме, либо же Бразилия спокойно забьёт ещё пару мячей и "катком" пройдётся по сопернику.
45'
Одну минуту добавил Джейр Марруфо к основному времени первого тайма.
44'
Старается Сальвадор не пропустить более до перерыва, довольно интересно, что номинальные хозяева поля уже по ходу первого тайма сделали пару замен.
43'
Неймар в штрафной площади сборной Сальвадора в борьбе с Тамакасом упал довольно наигранно, за симуляцию капитану сборной Бразилии Джейр Маруффо в итоге показал жёлтую карточку.
42'
Вновь безадресный заброс последовал в штрафную площадь сборной Бразилии, Нето спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.
41'
Неймар в штрафной площади вытянул на себя Эрнандеса, а затем уже бил практически по пустым воротам, но всё же мяч попал в защитника сборной Сальвадора, который оказался у линии ворот.
40'
Барахона с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Бразилии спокойно отвели угрозу от своих ворот.
39'
Флорес выполнил заброс на левый угол штрафной площади на Пинеду, пришлось Деде выбивать мяч на угловой.
38'
Коста с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Ришарлисон в борьбе с Мендосой не смог точно головой пробить по воротам.
37'
В составе сборной Сальвадора произошла замена. Вместо Фабрисио Торреса на поле вышел Нарсисо Орельяна.
36'
Неймар выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Ришарлисону, но Домингес успел к мячу раньше и выбил его на угловой.
35'
Сандро перестарался в борьбе за мяч на левом фланге, не смог Алекс по правилам отобрать мяч у Серена.
34'
Ришарлисон в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Торреса. Джейр Марруфо всё видел и дал свисток.
33'
Флорес выполнил заброс в центр штрафной площади, Мурара спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.
33'
В составе сборной Сальвадора произошла замена. Вместо Жилберто Байреса на поле вышел Артуро Альварес.
32'
Уже крупный счёт мы с вами видим после трети матча, да, от Сальвадора можно было ожидать всё же чуть более собранной игры сегодня.
31'
Г-О-О-О-О-Л! 0:3!!! Коутиньо!!! Неймар с левого фланга выполнил передачу к штрафной площади на Коутиньо, Филиппе пробил в угол ворот, Эрнандес на этот раз даже не стал прыгать, мяч конечно же оказался в сетке.
30'
Милитао на правом фланге нарушил правила против Хайме. Сальвадор довольно быстро разыграл стандарт на этот раз.
29'
Сандро в центре поля огрел по ногам Пинеду. Сложно одному форварду сборной Сальвадора что-то придумывать впереди.
28'
Коутиньо получил мяч в центре штрафной площади сборной Сальвадора, но его моментально накрыло несколько игроков, мяч в итоге Коутиньо потерял.
27'
Последовал заброс к штрафной площади сборной Бразилии на Пинеду, гости спокойно перехватили мяч.
26'
Коста в центре поля нарушил правила против Хуана. Игроки сборной Сальвадора вновь никуда не торопясь разыграли стандарт.
25'
А вот когда игроки сборной Сальвадора перехватывают мяч, они конечно же не особо знают как развивать свою атаку.
24'
Игроки сборной Бразилии катают мяч на половине поля соперника, Сальвадор же вновь всем составом осел у своей штрафной площади.
23'
Торрес в центре поля также довольно активно идёт в стыки, сейчас досталось Неймару. Надо игроку сборной Сальвадора помнить, что у него уже есть жёлтая карточка.
22'
Против Тамакаса в центре поля нарушили правила. Игроки сборной Сальвадора никуда не спеша разыграли стандарт.
21'
Неймар выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Коутиньо, Филиппе выдержал паузу, а затем отдал ответную передачу, Неймар сразу пробил по воротам, перекладина спасла Сальвадор от очередного пропущенного мяча.
20'
Угловой у ворот сборной Бразилии теперь. Хайме выполнил подачу на ближнюю штангу, Коста выбил мяч за пределы штрафной площади, а далее уже Бразилия окончательно перехватила мяч.
19'
Угловой у ворот сборной Сальвадора. Игроки сборной Бразилии решили разыграть корнер, но ничего интересного далее они на этот раз так и не придумали.
18'
Игрок сборной Сальвадора Фабрисио Торрес получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Ришарлисона.
17'
Особого танца от Ришарлисона мы не увидели, но быть может как-нибудь потом уже будут и танцы.
16'
Г-О-О-О-Л! 0:2!!! Ришарлисон!!! Неймар выполнил передачу к линии штрафной площади, Ришарлисон в касание пробил в угол ворот, у Эрнандеса не было шансов на спасение своей команды.
15'
Сложно конечно Сальвадору сегодня рассчитывать на что-то серьёзное, если один гол хотя бы забьёт эта команда, будет уже неплохо.
14'
Коста выполнил передачу на левый фланг, однако атаку никто из партнёров не поддержал, мяч в итоге ушёл в аут.
13'
Коста с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Тамакас головой выбил мяч подальше от своих ворот.
12'
Бразилия в первую очередь уже не особо стремится атаковать, по сути номинальные гости уже начинают играть в своё удовольствие.
11'
Эрнандес под прессингом Ришарлисона сильно выбил мяч вперёд, но Серен в борьбе с Сандро не смог зацепиться за мяч.
10'
Перешла у нас игра в центр поля, постепенно Сальвадор начинает приходить в себя после пропущенного мяча.
9'
Байрес перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади сборной Бразилии и в итоге нарушил правила против Артура Рамоса.
8'
Пинеда теперь попытался пройти вперёд по правому флангу, но там его накрыл Сандро, в отборе Алекс сыграл очень удачно, мяч в итоге в аут ушёл именно от игрока сборной Сальвадора.
7'
Бразилия после забитого мяча продолжает спокойно контролировать мяч в центре поля, Сальвадор же пока всем составом расположился на своей половине поля.
6'
Класс футболистов безусловно сильно сказывается, с самого начала матча игроки Сальвадора не успевают за своими звёздными соперниками.
5'
Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Неймар!!! Неймар с "точки" уверенно развёл мяч и Эрнандеса по разным углам. Что же, первый мяч в этой встрече Бразилия забила очень быстро.
4'
Пенальти назначается в ворота сборной Сальвадора! Домингес в своей штрафной площади в подкате сбил Ришарлисона, Джейр Марруфо сразу же указал на "точку".
3'
Пинеда попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Милитао и перехватил мяч.
2'
Встреча между Сальвадором и Бразилией проходит в США, стадион "Федэкс Филд" в Мэриленде заполнен очень хорошо, поддержка у сборной Бразилии будет на уровне.
1'
Прозвучал стартовый свисток, и игра началась! Сегодня нас с вами ждёт довольно интересный футбол, многие уверены, что Бразилия одержит крупную победу, но посмотрим, быть может и Сальвадор сможет нас чем-то приятным удивить.
Первый тайм
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Обслужит этот матч бригада арбитров из США. Главным судьёй назначен Джейр Марруфо из Эль-Пасо. Помогать ему на бровках будут Кори Рокуэлл и Кори Паркер. Резервным арбитром на эту встречу назначен Майк Гейгер из Нью-Джерси.
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Для всех любителей ставок портал "Евро-Футбол" приготовил прогноз на этот матч.
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Форвард сборной Бразилии Ришарлисон рассказал как он планирует отпраздновать гол в национальной команде.
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Доброго времени суток дорогие друзья! Приветствуем вас на товарищеском матче между сборными Сальвадора и Бразилии. Вместе с вами за ходом этого противостояния наблюдать буду я, Михаил Бугров.
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