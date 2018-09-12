Первый тайм

- Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма Бразилия в товарищеском матче в США громит Сальвадор 3:0. По игре подопечные Тите смотрятся конечно же намного лучше соперника. Разница в классе игроков очень сильно заметна, посмотрим, сможет ли Сальвадор хотя бы немного поправить своё положение во втором тайме, либо же Бразилия спокойно забьёт ещё пару мячей и "катком" пройдётся по сопернику.

45' Одну минуту добавил Джейр Марруфо к основному времени первого тайма.

44' Старается Сальвадор не пропустить более до перерыва, довольно интересно, что номинальные хозяева поля уже по ходу первого тайма сделали пару замен.

43' Неймар в штрафной площади сборной Сальвадора в борьбе с Тамакасом упал довольно наигранно, за симуляцию капитану сборной Бразилии Джейр Маруффо в итоге показал жёлтую карточку.

42' Вновь безадресный заброс последовал в штрафную площадь сборной Бразилии, Нето спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

41' Неймар в штрафной площади вытянул на себя Эрнандеса, а затем уже бил практически по пустым воротам, но всё же мяч попал в защитника сборной Сальвадора, который оказался у линии ворот.

40' Барахона с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Бразилии спокойно отвели угрозу от своих ворот.

39' Флорес выполнил заброс на левый угол штрафной площади на Пинеду, пришлось Деде выбивать мяч на угловой.

38' Коста с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Ришарлисон в борьбе с Мендосой не смог точно головой пробить по воротам.

37' В составе сборной Сальвадора произошла замена. Вместо Фабрисио Торреса на поле вышел Нарсисо Орельяна.

36' Неймар выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Ришарлисону, но Домингес успел к мячу раньше и выбил его на угловой.

35' Сандро перестарался в борьбе за мяч на левом фланге, не смог Алекс по правилам отобрать мяч у Серена.

34' Ришарлисон в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Торреса. Джейр Марруфо всё видел и дал свисток.

33' Флорес выполнил заброс в центр штрафной площади, Мурара спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

33' В составе сборной Сальвадора произошла замена. Вместо Жилберто Байреса на поле вышел Артуро Альварес.

32' Уже крупный счёт мы с вами видим после трети матча, да, от Сальвадора можно было ожидать всё же чуть более собранной игры сегодня.

31' Г-О-О-О-О-Л! 0:3!!! Коутиньо!!! Неймар с левого фланга выполнил передачу к штрафной площади на Коутиньо, Филиппе пробил в угол ворот, Эрнандес на этот раз даже не стал прыгать, мяч конечно же оказался в сетке.

30' Милитао на правом фланге нарушил правила против Хайме. Сальвадор довольно быстро разыграл стандарт на этот раз.

29' Сандро в центре поля огрел по ногам Пинеду. Сложно одному форварду сборной Сальвадора что-то придумывать впереди.

28' Коутиньо получил мяч в центре штрафной площади сборной Сальвадора, но его моментально накрыло несколько игроков, мяч в итоге Коутиньо потерял.

27' Последовал заброс к штрафной площади сборной Бразилии на Пинеду, гости спокойно перехватили мяч.

26' Коста в центре поля нарушил правила против Хуана. Игроки сборной Сальвадора вновь никуда не торопясь разыграли стандарт.

25' А вот когда игроки сборной Сальвадора перехватывают мяч, они конечно же не особо знают как развивать свою атаку.

24' Игроки сборной Бразилии катают мяч на половине поля соперника, Сальвадор же вновь всем составом осел у своей штрафной площади.

23' Торрес в центре поля также довольно активно идёт в стыки, сейчас досталось Неймару. Надо игроку сборной Сальвадора помнить, что у него уже есть жёлтая карточка.

22' Против Тамакаса в центре поля нарушили правила. Игроки сборной Сальвадора никуда не спеша разыграли стандарт.

21' Неймар выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Коутиньо, Филиппе выдержал паузу, а затем отдал ответную передачу, Неймар сразу пробил по воротам, перекладина спасла Сальвадор от очередного пропущенного мяча.

20' Угловой у ворот сборной Бразилии теперь. Хайме выполнил подачу на ближнюю штангу, Коста выбил мяч за пределы штрафной площади, а далее уже Бразилия окончательно перехватила мяч.

19' Угловой у ворот сборной Сальвадора. Игроки сборной Бразилии решили разыграть корнер, но ничего интересного далее они на этот раз так и не придумали.

18' Игрок сборной Сальвадора Фабрисио Торрес получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Ришарлисона.

17' Особого танца от Ришарлисона мы не увидели, но быть может как-нибудь потом уже будут и танцы.

16' Г-О-О-О-Л! 0:2!!! Ришарлисон!!! Неймар выполнил передачу к линии штрафной площади, Ришарлисон в касание пробил в угол ворот, у Эрнандеса не было шансов на спасение своей команды.

15' Сложно конечно Сальвадору сегодня рассчитывать на что-то серьёзное, если один гол хотя бы забьёт эта команда, будет уже неплохо.

14' Коста выполнил передачу на левый фланг, однако атаку никто из партнёров не поддержал, мяч в итоге ушёл в аут.

13' Коста с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Тамакас головой выбил мяч подальше от своих ворот.

12' Бразилия в первую очередь уже не особо стремится атаковать, по сути номинальные гости уже начинают играть в своё удовольствие.

11' Эрнандес под прессингом Ришарлисона сильно выбил мяч вперёд, но Серен в борьбе с Сандро не смог зацепиться за мяч.

10' Перешла у нас игра в центр поля, постепенно Сальвадор начинает приходить в себя после пропущенного мяча.

9' Байрес перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади сборной Бразилии и в итоге нарушил правила против Артура Рамоса.

8' Пинеда теперь попытался пройти вперёд по правому флангу, но там его накрыл Сандро, в отборе Алекс сыграл очень удачно, мяч в итоге в аут ушёл именно от игрока сборной Сальвадора.

7' Бразилия после забитого мяча продолжает спокойно контролировать мяч в центре поля, Сальвадор же пока всем составом расположился на своей половине поля.

6' Класс футболистов безусловно сильно сказывается, с самого начала матча игроки Сальвадора не успевают за своими звёздными соперниками.

5' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Неймар!!! Неймар с "точки" уверенно развёл мяч и Эрнандеса по разным углам. Что же, первый мяч в этой встрече Бразилия забила очень быстро.

4' Пенальти назначается в ворота сборной Сальвадора! Домингес в своей штрафной площади в подкате сбил Ришарлисона, Джейр Марруфо сразу же указал на "точку".

3' Пинеда попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Милитао и перехватил мяч.

2' Встреча между Сальвадором и Бразилией проходит в США, стадион "Федэкс Филд" в Мэриленде заполнен очень хорошо, поддержка у сборной Бразилии будет на уровне.