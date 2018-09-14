  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 6498
Уэска
0:1
Конец матча
Райо Вальекано
0'
0:1
29' Гол
Имбула Ганелли
53' Желтая карточка
Амат Хорди
79' Желтая карточка
Авила Эсекьель
90' Желтая карточка
Луизинью Коррейя
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Амат Хорди из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Мусто Дамиан
94'
Семеду Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Желтая карточка
94'
Луизинью Коррейя получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
94'
Луизинью Коррейя из команды Уэска опасно и грубо сыграл. Алегрия Алекс пострадал.
93'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
93'
Гальяр Алехандро задерживает мяч рукой
92'
Гарсия Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Луизинью Коррейя из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
Угловой
92'
Феррейро Давид из команды Уэска разыграл угловой с левого угла.
92'
Ба Абдулайе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Феррейро Давид пострадал.
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
89'
Авила Эсекьель бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
89'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
89'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Имбула Ганелли нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Тактическая замена. Какута Гаэль уходит с поля и его заменяет Бебе Тьягу
87'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Близко! Адвинкула Луис нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
87'
Отличные скиллы показывает Адвинкула Луис, обводя своих соперников
87'
Уэска контролирует мяч.
86'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Juan Hernandez из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Трехо Оскар из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Мусто Дамиан
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
84'
Как он промахнулся? Juan Hernandez имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
84'
Игрок из команды Уэска вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Какута Гаэль из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Луизинью Коррейя
82'
Juan Hernandez из команды Уэска идет с мячом вперед на обострение...
82'
Мирамон Хорхе нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Вратарь парирует удар, который нанес Феррейро Давид, и мяч снова в игре
81'
Отличные скиллы показывает Феррейро Давид, обводя своих соперников
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 6498 болельщиков
Офсайд
80'
Juan Hernandez из команды Уэска в офсайде
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Алегрия Алекс из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Пулидо Хорхе
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
80'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
79'
Авила Эсекьель получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
79'
Авила Эсекьель задерживает мяч рукой
79'
Плохо сыграл Гарсия Альберто - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
79'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
77'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
77'
Тактическая замена. Рауль де Томас уходит с поля и его заменяет Алегрия Алекс
76'
Juan Hernandez не смог попасть в створ ударом издали
76'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Пулидо Хорхе
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
75'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
75'
Авила Эсекьель из команды Уэска наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
74'
Juan Hernandez из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
74'
Райо Вальекано контролирует мяч.
73'
Авила Эсекьель бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
72'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
72'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
71'
ШАНС! Авила Эсекьель нанес удар с лета, но не попал по воротам!
71'
Мелеро Гонсало из команды Уэска делает передачу одноклубнику.
71'
Луизинью Коррейя из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
70'
Тактическая замена. Гарсия Альваро III уходит с поля и его заменяет Эмбарба Адриан
70'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
69'
Удар от ворот произведет Уэска
69'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
69'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
69'
Мелеро Гонсало из команды Уэска опасно и грубо сыграл. Имбула Ганелли пострадал.
68'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
68'
Луизинью Коррейя из команды Уэска делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Тактическая замена. Гомес Мойсес II уходит с поля и его заменяет Феррейро Давид
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Мелеро Гонсало из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Рауль де Томас
66'
Райо Вальекано контролирует мяч.
65'
Удар от ворот произведет Уэска
65'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
65'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано идет с мячом вперед на обострение...
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
65'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
64'
Пулидо Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
64'
Рауль де Томас наказан за толчок Мусто Дамиан
64'
Матч возобновлен
63'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
61'
Какута Гаэль сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
61'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано делает отличный кросс...
Угловой
61'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано разыграл угловой с правого угла.
61'
Имбула Ганелли мяч отрикошетил от ворот
61'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
Вернер Аксель взял и забрал мяч на выходе
59'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает навес прямо в штрафную.
59'
Райо Вальекано контролирует мяч.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Авила Эсекьель из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Морено Алекс
57'
Тактическая замена. Лонго Самуэле уходит с поля и его заменяет Juan Hernandez
56'
Тактическая замена. Гюрлер Сердар уходит с поля и его заменяет Гальяр Алехандро
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Авила Эсекьель
56'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
56'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
56'
Рауль де Томас нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
56'
Опасность! Трехо Оскар из команды Райо Вальекано отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
55'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
54'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Ба Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Семеду Рубен из команды Уэска делает передачу одноклубнику.
54'
Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
53'
Амат Хорди получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
53'
Безумный фол. Амат Хорди грубо играет против соперника. Пострадал Лонго Самуэле
52'
Уэска контролирует мяч.
51'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
51'
Адвинкула Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
51'
Мелеро Гонсало из команды Уэска опасно и грубо сыграл. Адвинкула Луис пострадал.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Морено Алекс из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Мирамон Хорхе
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
49'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
48'
Луизинью Коррейя из команды Уэска опасно и грубо сыграл. Какута Гаэль пострадал.
48'
Ба Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Гомес Мойсес II из команды Уэска подал угловой справа.
48'
Авила Эсекьель нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
48'
Плохо сыграл Гарсия Альберто - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
48'
Луизинью Коррейя из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
47'
Ба Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Гомес Мойсес II из команды Уэска подал угловой справа.
47'
Морено Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Отличные скиллы показывает Лонго Самуэле, обводя своих соперников
47'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Рауль де Томас из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Пулидо Хорхе
46'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Мелеро Гонсало не смог попасть в створ ударом издали
45'
Отличные скиллы показывает Мелеро Гонсало, обводя своих соперников
45'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
44'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Луизинью Коррейя из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Гарсия Альваро III
44'
Ба Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Семеду Рубен из команды Уэска делает передачу одноклубнику.
44'
Гюрлер Сердар из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Ба Абдулайе из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Авила Эсекьель пострадал.
42'
Семеду Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
42'
После дальнего удара, который нанес Пулидо Хорхе мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Амат Хорди из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Авила Эсекьель
41'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Семеду Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
41'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
40'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Гюрлер Сердар из команды Уэска навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
39'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Ба Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Гюрлер Сердар из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Адвинкула Луис
38'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Авила Эсекьель из команды Уэска плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
37'
Гюрлер Сердар из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
36'
Трехо Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Гомес Мойсес II из команды Уэска подал угловой слева.
36'
Элустондо Горка предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Луизинью Коррейя из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
35'
Удар от ворот произведет Уэска
35'
Как он промахнулся? Рауль де Томас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
35'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает навес прямо в штрафную.
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
34'
Удар от ворот произведет Уэска
34'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано идет с мячом вперед на обострение...
33'
Райо Вальекано контролирует мяч.
33'
Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
33'
Мирамон Хорхе из команды Уэска делает навес прямо в штрафную.
32'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Пулидо Хорхе из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Рауль де Томас
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
29'
Трехо Оскар сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано переиграл вратаря дальним ударом!
28'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
28'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает неудачный навес.
28'
Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
Угловой
27'
Гомес Мойсес II из команды Уэска подал угловой справа.
27'
Морено Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Мелеро Гонсало из команды Уэска делает передачу одноклубнику.
27'
Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Гюрлер Сердар пострадал.
26'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
25'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
24'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
24'
Адвинкула Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Ба Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Мелеро Гонсало из команды Уэска делает навес прямо в штрафную.
22'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Мелеро Гонсало из команды Уэска подал угловой слева.
22'
Ба Абдулайе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Какута Гаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Гюрлер Сердар из команды Уэска делает пас партнеру.
21'
Гюрлер Сердар из команды Уэска идет с мячом вперед на обострение...
21'
Отличные скиллы показывает Гюрлер Сердар, обводя своих соперников
21'
Уэска контролирует мяч.
20'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Рауль де Томас
19'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
19'
Авила Эсекьель из команды Уэска плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Авила Эсекьель из команды Уэска идет с мячом вперед на обострение...
18'
Уэска контролирует мяч.
17'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Гарсия Альваро III нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
16'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Авила Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
15'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Луизинью Коррейя из команды Уэска опасно и грубо сыграл. Какута Гаэль пострадал.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Мусто Дамиан из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Трехо Оскар
14'
Удар от ворот произведет Уэска
13'
Рауль де Томас пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
12'
Семеду Рубен из команды Уэска опасно и грубо сыграл. Гарсия Альваро III пострадал.
11'
Райо Вальекано контролирует мяч.
10'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Рауль де Томас из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Мусто Дамиан
9'
Уэска контролирует мяч.
8'
Уэска контролирует мяч.
7'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
7'
Отличный пас сделал Мирамон Хорхе из команды Уэска. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
7'
Уэска контролирует мяч.
6'
Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
6'
Семеду Рубен делает длинную передачу вперед
5'
Уэска контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
5'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Ба Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Мелеро Гонсало навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Амат Хорди из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Авила Эсекьель
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Элустондо Горка из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Авила Эсекьель
2'
Райо Вальекано контролирует мяч.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Авила Эсекьель из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Адвинкула Луис
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Райо Вальекано начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Уэска 0:1 Райо Вальекано
Уэска
51.3% (96)
Ничья:
26.7% (50)
Райо Вальекано
21.9% (41)

Вы не участвовали в прогнозе

Уэска:
24.1% (45)
Уэска:
21.9% (41)
Ничья:
20.9% (39)
Райо Вальекано:
12.3% (23)
Райо Вальекано:
4.3% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация