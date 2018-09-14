Стадион: Estadio El Alcoraz Зрители: 6498
0:1
Конец матча
0:1
29' ГолИмбула Ганелли
53' Желтая карточкаАмат Хорди
79' Желтая карточкаАвила Эсекьель
90' Желтая карточкаЛуизинью Коррейя
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
95'
Судья сигнализирует, что Амат Хорди из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Мусто Дамиан
94'
94'
Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
94'
Луизинью Коррейя получил желтую карточку от судьи
94'
Луизинью Коррейя из команды Уэска опасно и грубо сыграл. Алегрия Алекс пострадал.
93'
93'
Гальяр Алехандро задерживает мяч рукой
92'
Гарсия Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Феррейро Давид из команды Уэска разыграл угловой с левого угла.
92'
Ба Абдулайе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Феррейро Давид пострадал.
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
89'
Авила Эсекьель бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
89'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
89'
89'
Имбула Ганелли нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Тактическая замена. Какута Гаэль уходит с поля и его заменяет Бебе Тьягу
87'
87'
Близко! Адвинкула Луис нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
87'
Отличные скиллы показывает Адвинкула Луис, обводя своих соперников
87'
86'
86'
Juan Hernandez из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
85'
Судья сигнализирует, что Трехо Оскар из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Мусто Дамиан
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
84'
84'
Как он промахнулся? Juan Hernandez имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
84'
Игрок из команды Уэска вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
83'
Судья сигнализирует, что Какута Гаэль из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Луизинью Коррейя
82'
Juan Hernandez из команды Уэска идет с мячом вперед на обострение...
82'
Мирамон Хорхе нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Вратарь парирует удар, который нанес Феррейро Давид, и мяч снова в игре
81'
Отличные скиллы показывает Феррейро Давид, обводя своих соперников
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 6498 болельщиков
80'
Juan Hernandez из команды Уэска в офсайде
80'
Судья сигнализирует, что Алегрия Алекс из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Пулидо Хорхе
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
80'
79'
Авила Эсекьель получает желтую карточку за неспортивное поведение
79'
Авила Эсекьель задерживает мяч рукой
79'
Плохо сыграл Гарсия Альберто - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
79'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
77'
77'
Тактическая замена. Рауль де Томас уходит с поля и его заменяет Алегрия Алекс
76'
Juan Hernandez не смог попасть в створ ударом издали
76'
76'
Судья сигнализирует, что Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Пулидо Хорхе
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
75'
75'
Авила Эсекьель из команды Уэска наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
74'
Juan Hernandez из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
74'
73'
Авила Эсекьель бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
72'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
72'
71'
ШАНС! Авила Эсекьель нанес удар с лета, но не попал по воротам!
71'
Мелеро Гонсало из команды Уэска делает передачу одноклубнику.
71'
70'
Тактическая замена. Гарсия Альваро III уходит с поля и его заменяет Эмбарба Адриан
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
69'
69'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
69'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано идет с мячом вперед на обострение...
69'
Мелеро Гонсало из команды Уэска опасно и грубо сыграл. Имбула Ганелли пострадал.
68'
68'
Луизинью Коррейя из команды Уэска делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Тактическая замена. Гомес Мойсес II уходит с поля и его заменяет Феррейро Давид
67'
Судья сигнализирует, что Мелеро Гонсало из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Рауль де Томас
66'
65'
65'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
65'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано идет с мячом вперед на обострение...
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
65'
64'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
64'
Пулидо Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Рауль де Томас наказан за толчок Мусто Дамиан
64'
Матч возобновлен
63'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
61'
Какута Гаэль сделал результативную передачу.
61'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
61'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано делает отличный кросс...
61'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано разыграл угловой с правого угла.
61'
Имбула Ганелли мяч отрикошетил от ворот
61'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
Вернер Аксель взял и забрал мяч на выходе
59'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает навес прямо в штрафную.
59'
57'
Судья сигнализирует, что Авила Эсекьель из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Морено Алекс
57'
Тактическая замена. Лонго Самуэле уходит с поля и его заменяет Juan Hernandez
56'
Тактическая замена. Гюрлер Сердар уходит с поля и его заменяет Гальяр Алехандро
56'
Судья сигнализирует, что Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Авила Эсекьель
56'
56'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
56'
Рауль де Томас нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
56'
Опасность! Трехо Оскар из команды Райо Вальекано отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
54'
54'
54'
Семеду Рубен из команды Уэска делает передачу одноклубнику.
54'
Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Амат Хорди получил желтую карточку от судьи
53'
Безумный фол. Амат Хорди грубо играет против соперника. Пострадал Лонго Самуэле
52'
51'
Матч возобновлен
51'
Адвинкула Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Мелеро Гонсало из команды Уэска опасно и грубо сыграл. Адвинкула Луис пострадал.
50'
Судья сигнализирует, что Морено Алекс из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Мирамон Хорхе
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
49'
48'
Луизинью Коррейя из команды Уэска опасно и грубо сыграл. Какута Гаэль пострадал.
48'
48'
48'
Авила Эсекьель нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
48'
Плохо сыграл Гарсия Альберто - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
48'
47'
47'
47'
Морено Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Отличные скиллы показывает Лонго Самуэле, обводя своих соперников
47'
46'
Судья сигнализирует, что Рауль де Томас из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Пулидо Хорхе
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Мелеро Гонсало не смог попасть в створ ударом издали
45'
Отличные скиллы показывает Мелеро Гонсало, обводя своих соперников
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
44'
44'
Судья сигнализирует, что Луизинью Коррейя из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Гарсия Альваро III
44'
44'
Семеду Рубен из команды Уэска делает передачу одноклубнику.
44'
43'
Ба Абдулайе из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Авила Эсекьель пострадал.
42'
42'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
42'
После дальнего удара, который нанес Пулидо Хорхе мяч отбит вратарем
42'
Судья сигнализирует, что Амат Хорди из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Авила Эсекьель
41'
41'
41'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
41'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
40'
39'
Гюрлер Сердар из команды Уэска навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
39'
39'
39'
38'
Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Адвинкула Луис
38'
38'
37'
Авила Эсекьель из команды Уэска плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
37'
36'
Трехо Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Гомес Мойсес II из команды Уэска подал угловой слева.
36'
Элустондо Горка предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
35'
35'
Как он промахнулся? Рауль де Томас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
35'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает навес прямо в штрафную.
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
34'
34'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано идет с мячом вперед на обострение...
33'
33'
33'
Мирамон Хорхе из команды Уэска делает навес прямо в штрафную.
32'
31'
Судья сигнализирует, что Пулидо Хорхе из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Рауль де Томас
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
29'
Трехо Оскар сделал результативную передачу.
29'
Г О О О О Л - Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано переиграл вратаря дальним ударом!
28'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
28'
28'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает неудачный навес.
28'
27'
27'
Морено Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Мелеро Гонсало из команды Уэска делает передачу одноклубнику.
27'
Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Гюрлер Сердар пострадал.
26'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
24'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Адвинкула Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
23'
23'
Мелеро Гонсало из команды Уэска делает навес прямо в штрафную.
22'
22'
Мелеро Гонсало из команды Уэска подал угловой слева.
22'
Ба Абдулайе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Какута Гаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Гюрлер Сердар из команды Уэска делает пас партнеру.
21'
Гюрлер Сердар из команды Уэска идет с мячом вперед на обострение...
21'
Отличные скиллы показывает Гюрлер Сердар, обводя своих соперников
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
20'
Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Рауль де Томас
19'
19'
Авила Эсекьель из команды Уэска плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Авила Эсекьель из команды Уэска идет с мячом вперед на обострение...
18'
17'
17'
Гарсия Альваро III нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
16'
16'
Авила Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
15'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Луизинью Коррейя из команды Уэска опасно и грубо сыграл. Какута Гаэль пострадал.
14'
Судья сигнализирует, что Мусто Дамиан из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Трехо Оскар
14'
13'
Рауль де Томас пробил со штрафного прямо в стенку
12'
Семеду Рубен из команды Уэска опасно и грубо сыграл. Гарсия Альваро III пострадал.
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
9'
Судья сигнализирует, что Рауль де Томас из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Мусто Дамиан
9'
8'
7'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
7'
Отличный пас сделал Мирамон Хорхе из команды Уэска. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
7'
6'
6'
Семеду Рубен делает длинную передачу вперед
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
5'
4'
3'
3'
Мелеро Гонсало навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Амат Хорди из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Авила Эсекьель
2'
Судья сигнализирует, что Элустондо Горка из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Авила Эсекьель
2'
1'
Судья сигнализирует, что Авила Эсекьель из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Адвинкула Луис
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Райо Вальекано начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Уэска 0:1 Райо Вальекано
Уэска
51.3% (96)
Ничья:
26.7% (50)
Райо Вальекано
21.9% (41)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Уэска:
24.1% (45)
2:1 Уэска:
21.9% (41)
1:1 Ничья:
20.9% (39)
1:2 Райо Вальекано:
12.3% (23)
0:1 Райо Вальекано:
4.3% (8)
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