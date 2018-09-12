Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Эйбар

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Стадион: Ванда Метрополитано
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Атлетико М (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 01.09.2018 Сельта 2:0 Атлетико М П
- 25.08.2018 Атлетико М 1:0 Райо Вальекано П
- 20.08.2018 Валенсия 1:1 Атлетико М П
- 15.08.2018 Реал Мадрид 2:4 Атлетико М СУ
- 11.08.2018 Атлетико М 0:1 Интер Милан КЧ
- 08.08.2018 Кальяри 0:1 Атлетико М ТМК
- 05.08.2018 Штуттгарт 1:1 Атлетико М ТМК
- 30.07.2018 ПСЖ 3:2 Атлетико М КЧ
- 26.07.2018 Атлетико М 1:1 Арсенал КЧ
- 20.05.2018 Атлетико М 2:2 Эйбар П
- 16.05.2018 Марсель 0:3 Атлетико М ЛЕ
- 12.05.2018 Хетафе 0:1 Атлетико М П
- 06.05.2018 Атлетико М 0:2 Эспаньол П
- 03.05.2018 Атлетико М 1:0 Арсенал ЛЕ
- 29.04.2018 Алавес 0:1 Атлетико М П
- 26.04.2018 Арсенал 1:1 Атлетико М ЛЕ
- 22.04.2018 Атлетико М 0:0 Бетис П
- 19.04.2018 Реал Сосьедад 3:0 Атлетико М П
- 15.04.2018 Атлетико М 3:0 Леванте П
- 12.04.2018 Спортинг Л 1:0 Атлетико М ЛЕ
Эйбар (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 06.09.2018 Тулуза 2:1 Эйбар ТМК
- 31.08.2018 Эйбар 2:1 Реал Сосьедад П
- 24.08.2018 Хетафе 2:0 Эйбар П
- 19.08.2018 Эйбар 1:2 Уэска П
- 11.08.2018 Хоффенхайм 1:1 Эйбар ТМК
- 04.08.2018 Уэска 2:1 Эйбар ТМК
- 03.08.2018 Осасуна 1:1 Эйбар ТМК
- 29.07.2018 Штуттгарт 2:1 Эйбар ТМК
- 28.07.2018 Хольштайн Киль 2:3 Эйбар ТМК
- 24.07.2018 Эйбар 2:1 Суонси ТМК
- 23.07.2018 Эйбар 0:2 Истанбул Башакшехир ТМК
- 20.07.2018 Реал Сосьедад 3:2 Эйбар ТМК
- 17.07.2018 Туделано 0:4 Эйбар ТМК
- 20.05.2018 Атлетико М 2:2 Эйбар П
- 12.05.2018 Эйбар 1:0 Лас-Пальмас П
- 05.05.2018 Жирона 1:4 Эйбар П
- 29.04.2018 Валенсия 0:0 Эйбар П
- 21.04.2018 Эйбар 0:1 Хетафе П
- 18.04.2018 Эспаньол 0:1 Эйбар П
- 15.04.2018 Эйбар 0:1 Алавес П
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 0
Эйбар: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 8
- 20.05.2018 Атлетико М 2:2 Эйбар Примера
- 13.01.2018 Эйбар 0:1 Атлетико М Примера
- 06.05.2017 Атлетико М 1:0 Эйбар Примера
- 25.01.2017 Эйбар 2:2 Атлетико М Кубок Короля
- 19.01.2017 Атлетико М 3:0 Эйбар Кубок Короля
- 07.01.2017 Эйбар 0:2 Атлетико М Примера
- 06.02.2016 Атлетико М 3:1 Эйбар Примера
- 19.09.2015 Эйбар 0:2 Атлетико М Примера
- 31.01.2015 Эйбар 1:3 Атлетико М Примера
- 30.08.2014 Атлетико М 2:1 Эйбар Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|3.
|Сельта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|6.
|Леванте
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Алавес
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Бетис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|13.
|Жирона
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|14.
|Уэска
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 11
|4
|15.
|Эйбар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|17.
|Валенсия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|18.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Леганес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - ЭйбарДо начала игры, которая состоится 15.09.2018, осталось 2 дня 8 часов 4 минуты.
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Прогнозы на матч Атлетико М - Эйбар
Атлетико М
93.3% (98)
Ничья:
4.8% (5)
Эйбар
1.9% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Атлетико М:
53.3% (56)
2:1 Атлетико М:
14.3% (15)
1:0 Атлетико М:
12.4% (13)
3:1 Атлетико М:
5.7% (6)
3:0 Атлетико М:
3.8% (4)
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