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Стадион:
Атлетико М
 
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Эйбар
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Эйбар

До начала игры, которая состоится 15.09.2018, осталось 2 дня 8 часов 4 минуты.
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Прогнозы на матч Атлетико М - Эйбар
Атлетико М
93.3% (98)
Ничья:
4.8% (5)
Эйбар
1.9% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
53.3% (56)
Атлетико М:
14.3% (15)
Атлетико М:
12.4% (13)
Атлетико М:
5.7% (6)
Атлетико М:
3.8% (4)
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